Η Βιλερμπάν επικράτησε (80-70) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 26η αγωνιστική της Euroleague με τον Γκλιν Γουότσον να κάνει τη διαφορά.

Με τον Γκλιν Γουότσον να ηγείται και τον Μπράιαν Ανγκόλα να δίνει πολύτιμες λύσεις η Βιλερμπάν πέρασε νικηφόρα (80-70) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από τη Βίρτους που έδειξε να αιφνιδιάζεται από τον αντίπαλο ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 20 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει πλέον ρεκόρ 12-14, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 7 νίκες και 19 ήττες στη διοργάνωση.

Βίρτους Μπολόνια-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Βιλερμπάν από τα πρώτα λεπτά μπήκε με... φόρα στο παιχνίδι και με τον Γκλιν Γουότσον να δίνει λύσεις και τους Μπράιαν Ανγκόλα-Μπαγιέ Ντιαγιέ είχε το «πάνω χέρι» (17-21 στο 10’). Οι Ιταλοί προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, αλλά ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν απελπιστικά μόνος και δεν έφτανε για να ανακτήσει τον έλεγχο η Βίρτους.

Οι Γάλλοι διεύρυναν τη διαφορά (33-43 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δυσκολεύονταν να φτάσουν στο καλάθι.

Στο τρίτο 10λεπτο η Βίρτους έκανε την καλύτερη εμφάνιση τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 21-12 και πλησίασε σε απόσταση... βολής (54-55 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, ο Γουότσον ανέλαβε δράση για τα καλά και η Βιλερμπάν «έτρεξε» ένα επιμέρους σερί 16-25 ρίχνοντας στο καναβάτσο την Βίρτους που δεν είχε λύσεις, καθώς μόνο ο Αλιού Ντιαρά ήταν διψήφιος (με 10 πόντους) πίσω από τον Έντουαρντς!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80.

Ο MVP: Ο Γκλιν Γουότσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24:42 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 31:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η κυριαρχία στα ριμπάουντ (42 έναντι 28 των Ιταλών) για τη Βιλερμπάν και ειδικά τα 17 επιθετικά καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Η Βίρτους επικράτησε της Βιλερμπάν με 90-83 στη Γαλλία για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Virtus Bologna FG 2PT 3PT FT REB Head coach: Dusko Ivanovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % O D T AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 L. Vildoza * 27:07 9 3/6 50.0% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 4 4 4 3 4 2 0 +5 13 3 C. Edwards * 31:51 20 7/16 43.8% 3/6 50.0% 4/10 40.0% 2/2 100% 0 3 3 4 2 5 1 0 -8 14 7 S. Niang 31:17 8 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0% 2/2 100% 3 1 4 2 2 0 1 0 -5 12 8 M. Accorsi 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 A. Smailagic 15:13 4 1/5 20.0% 1/3 33.3% 0/2 0% 2/4 50.0% 0 1 1 2 1 2 1 0 +2 2 21 D. Alston Jr. * 31:22 7 3/13 23.1% 2/8 25.0% 1/5 20.0% 0/0 0% 0 4 4 1 1 1 0 0 -16 4 22 A. Canka 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 D. Hackett 14:41 6 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50.0% 1/1 100% 1 1 2 0 4 0 0 0 -23 4 24 F. Ferrari 01:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 31 A. Diarra * 13:55 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 4 1 0 1 -8 9 34 K. Jallow * 24:36 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 1 2 1 0 0 +1 10 45 N. Akele 08:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 2 0 1 0 -1 2 TOTAL 200:00 70 26/56 46.4% 19/34 55.9% 7/22 31.8% 11/13 84.6% 6 22 28 16 21 14 6 1 -50 73

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Pierric Poupet MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 00 P. Eboua * 19:36 11 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 2/2 100% 3 2 5 0 3 1 0 0 +12 10 1 Z. Seljaas * 14:20 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 3 0 0 0 -3 4 3 S. Harrison 13:49 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 2 0 +4 3 6 B. Angola * 27:14 15 5/13 38.5% 3/4 75% 2/9 22.2% 3/4 75% 1 5 6 5 7 2 2 0 +8 20 7 T. Heurtel 14:18 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 4 2 5 0 0 -7 -1 8 M. Ajinca 19:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 2 4 1 0 0 +13 -1 10 B. Massa 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 E. Jackson 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 M. Ndiaye 25:40 16 7/11 63.6% 6/7 85.7% 1/4 25% 1/3 33.3% 3 5 8 0 1 2 2 1 +13 21 30 G. Watson * 24:42 19 5/12 41.7% 2/6 33.3% 3/6 50% 6/6 100% 0 3 3 5 4 0 2 0 +15 22 32 B. Vautier 14:02 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/3 0% 3 2 5 0 2 1 0 1 -9 7 94 A. Traore * 26:52 6 3/7 42.9% 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 2 1 2 0 +4 4 TOTAL 200:00 80 29/65 44.6% 22/36 61.1% 7/29 24.1% 15/22 68.2% 17 25 42 17 21 14 10 2 +50 92



