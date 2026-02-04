Με τον Γκλιν Γουότσον να ηγείται και τον Μπράιαν Ανγκόλα να δίνει πολύτιμες λύσεις η Βιλερμπάν πέρασε νικηφόρα (80-70) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Από τη Βίρτους που έδειξε να αιφνιδιάζεται από τον αντίπαλο ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 20 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει πλέον ρεκόρ 12-14, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 7 νίκες και 19 ήττες στη διοργάνωση.
Βίρτους Μπολόνια-Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Η Βιλερμπάν από τα πρώτα λεπτά μπήκε με... φόρα στο παιχνίδι και με τον Γκλιν Γουότσον να δίνει λύσεις και τους Μπράιαν Ανγκόλα-Μπαγιέ Ντιαγιέ είχε το «πάνω χέρι» (17-21 στο 10’). Οι Ιταλοί προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, αλλά ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν απελπιστικά μόνος και δεν έφτανε για να ανακτήσει τον έλεγχο η Βίρτους.
Οι Γάλλοι διεύρυναν τη διαφορά (33-43 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δυσκολεύονταν να φτάσουν στο καλάθι.
Στο τρίτο 10λεπτο η Βίρτους έκανε την καλύτερη εμφάνιση τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 21-12 και πλησίασε σε απόσταση... βολής (54-55 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, ο Γουότσον ανέλαβε δράση για τα καλά και η Βιλερμπάν «έτρεξε» ένα επιμέρους σερί 16-25 ρίχνοντας στο καναβάτσο την Βίρτους που δεν είχε λύσεις, καθώς μόνο ο Αλιού Ντιαρά ήταν διψήφιος (με 10 πόντους) πίσω από τον Έντουαρντς!
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80.
Ο MVP: Ο Γκλιν Γουότσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24:42 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 31:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η κυριαρχία στα ριμπάουντ (42 έναντι 28 των Ιταλών) για τη Βιλερμπάν και ειδικά τα 17 επιθετικά καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Η Βίρτους επικράτησε της Βιλερμπάν με 90-83 στη Γαλλία για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|Head coach: Dusko Ivanovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|L. Vildoza *
|27:07
|9
|3/6
|50.0%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|4
|3
|4
|2
|0
|+5
|13
|3
|C. Edwards *
|31:51
|20
|7/16
|43.8%
|3/6
|50.0%
|4/10
|40.0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|5
|1
|0
|-8
|14
|7
|S. Niang
|31:17
|8
|3/5
|60.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|1
|4
|2
|2
|0
|1
|0
|-5
|12
|8
|M. Accorsi
|00:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|A. Smailagic
|15:13
|4
|1/5
|20.0%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|2/4
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|+2
|2
|21
|D. Alston Jr. *
|31:22
|7
|3/13
|23.1%
|2/8
|25.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|-16
|4
|22
|A. Canka
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Hackett
|14:41
|6
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|-23
|4
|24
|F. Ferrari
|01:48
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+3
|0
|31
|A. Diarra *
|13:55
|10
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|4
|1
|0
|1
|-8
|9
|34
|K. Jallow *
|24:36
|6
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|+1
|10
|45
|N. Akele
|08:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|-1
|2
|TOTAL
|200:00
|70
|26/56
|46.4%
|19/34
|55.9%
|7/22
|31.8%
|11/13
|84.6%
|6
|22
|28
|16
|21
|14
|6
|1
|-50
|73
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head Coach: Pierric Poupet
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|00
|P. Eboua *
|19:36
|11
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|0
|3
|1
|0
|0
|+12
|10
|1
|Z. Seljaas *
|14:20
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|-3
|4
|3
|S. Harrison
|13:49
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|+4
|3
|6
|B. Angola *
|27:14
|15
|5/13
|38.5%
|3/4
|75%
|2/9
|22.2%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|5
|7
|2
|2
|0
|+8
|20
|7
|T. Heurtel
|14:18
|2
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|4
|2
|5
|0
|0
|-7
|-1
|8
|M. Ajinca
|19:27
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|4
|1
|0
|0
|+13
|-1
|10
|B. Massa
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|E. Jackson
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|M. Ndiaye
|25:40
|16
|7/11
|63.6%
|6/7
|85.7%
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|3
|5
|8
|0
|1
|2
|2
|1
|+13
|21
|30
|G. Watson *
|24:42
|19
|5/12
|41.7%
|2/6
|33.3%
|3/6
|50%
|6/6
|100%
|0
|3
|3
|5
|4
|0
|2
|0
|+15
|22
|32
|B. Vautier
|14:02
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|0
|1
|-9
|7
|94
|A. Traore *
|26:52
|6
|3/7
|42.9%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|0
|+4
|4
|TOTAL
|200:00
|80
|29/65
|44.6%
|22/36
|61.1%
|7/29
|24.1%
|15/22
|68.2%
|17
|25
|42
|17
|21
|14
|10
|2
|+50
|92
