Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75: «Καθάρισε» την ομάδα του Ιτούδη
Ο Ερυθρός Αστέρας θριάμβευσε απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 87-75.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, η οποία τελείωσε με επιμέρους 25-6, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να είναι σε... άλλο γήπεδο και να γνωρίζει την ήττα. Μάλιστα πρόκειται για την τρίτη σερί ήττα για τους κατόχους του EuroCup.
Ο Νουόρα με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 17 πρόσθεσε ο Μπάτλερ και 10 ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που μοίρασε και 9 ασίστ.
Ο Τζόουνς με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.