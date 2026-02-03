Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε μυθική τέταρτη περίοδο απέναντι στην Χάποελ και επικράτησε με 87-75, αναγκάζοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην τρίτη σερί ήττα.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, η οποία τελείωσε με επιμέρους 25-6, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να είναι σε... άλλο γήπεδο και να γνωρίζει την ήττα. Μάλιστα πρόκειται για την τρίτη σερί ήττα για τους κατόχους του EuroCup.

Ο Νουόρα με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 17 πρόσθεσε ο Μπάτλερ και 10 ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που μοίρασε και 9 ασίστ.

Ο Τζόουνς με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ.