Η Φενέρμπαχτσε ήταν καταπληκτική για τρία δεκάλεπτα αλλά και αυτοκαταστροφική στο τέταρτο, πέρασε όμως από τη Βαρκελώνη καθώς επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 78-82.

Απίστευτο παιχνίδι στη Βαρκελώνη καθώς για τρεις περιόδους υπήρχε μόνο μια ομάδα στο παρκέ κι αυτή ήταν η Φενέρμπαχτσε η οποία έφτασε έως και το +20 (49-69). Βάζοντας ένταση στην άμυνά της η Μπαρτσελόνα επιχείρησε μια μυθική ανατροπή κι έφτασε πολύ κοντά στο να τα καταφέρει αλλά αστόχησε στα μεγάλα σουτ στα τελευταία δύο λεπτά. Η δε Φενέρ σκόραρε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς στην τελευταία περίοδο, δέχθηκε επιμέρους σκορ 22-9, αλλά κατάφερε να πετύχει την 5η διαδοχική νίκη της αλλά και την ένατη στους τελευταίους δέκα αγώνες

Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε ήταν καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο, με πρωτόγνωρη ευστοχία στην πρώτη περίοδο και αποτελεσματική άμυνα. Η αρχή έγινε από τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (10π.) ο οποίος φρόντισε να οδηγήσει την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (4-15) στα μισά της περιόδου και η συνέχεια δόθηκε από τον Ουέιντ Μπόλντουιν (10π.). Με 10/12 σουτ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +15 (14-29) στο τέλος της περιόδου παρότι ο Χόρτον Τάκερ ήταν παροπλισμένος λόγω φάουλ.

Μέγιστη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο ήταν το +18 (17-35) στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου αλλά εκεί, οι αντιστάσεις του Κέβιν Πάντερ (14π.) κράτησαν «ζωντανή» την Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να τη ρίξουν σε μονοψήφιο νούμερο (36-47, 17’), τουλάχιστον όμως επιβίωσαν στο παιχνίδι καθώς όλα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα γι’ αυτούς.

Η Φενέρ παρέμεινε απλή και συνάμα ουσιαστική στο παιχνίδι της και μέσα από την εξαιρετική απόδοση του Μπόλντουιν έστειλε τη διαφορά στο +19 (44-63) έπειτα από τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ανήμπορη να αντιδράσει και με σαφέστατη αδυναμία στα προσωπικά μαρκαρίσματα, η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να βρει τρόπο επιστροφής στο παιχνίδι (49-69, 27'). Έβαλε περισσότερη ένταση στην άμυνά της η οποία ήταν... πλούσια σε επαφές, επιθετικά όμως συνέχισε να εξαρτάται αποκλειστικά από τον Κέβιν Πάντερ. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι στο τέλος της 3ης περιόδου η Μπαρτσελόνα είχε μόλις οκτώ ασίστ, μισές σε σχέση με τη Φενέρμπαχτσε.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει και πως η Μπαρτσελόνα δεν είχε απαντήσεις, η... δεύτερη πεντάδα με τροφοδότη ενέργειας τον Πάρα, οι γηπεδούχοι κυνήγησαν την επιστροφή καθώς η Φενέρ δεν είχε ρυθμό στην επίθεση, έκανε πολλά λάθη και θα μπορούσε να είχε πάθει μεγαλύτερη ζημιά (69-78, 35'). Οι φιλοξενούμενοι έμειναν άποντοι για σχεδόν πέντε λεπτά χωρίς καλάθι και μέσα από την άμυνά της η Μπαρτσελόνα πίστεψε ακόμη περισσότερο στην ανατροπή, μαζεύοντας τη διαφορά (73-78, 36:30).

Μέσα από διαδοχικά τάιμ άουτ, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους επιχείρησε να ηρεμήσει τους παίκτες του βλέποντας την αδυναμία εκτέλεσης μιας επίθεσης ή ακόμη την έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα. Τρία λεπτά πριν το φινάλε και λόγω αλλαγής μιας διαιτητικής απόφασης έπειτα από challenge του Τσάβι Πασκουάλ, ο Γιασικεβίτσιους κατέθεσε ένσταση! Για την ακρίβεια, η αρχική απόφαση των διαιτητών περιλάμβανε φάουλ υπέρ του Χόρτον Τάκερ και μετά την εξέταση του replay οι διαιτητές καταλόγισαν επιθετικό.

Η Μπαρτσελόνα δεν αξιοποίησε δύο επιθέσεις, ο Χόρτον Τάκερ έδωσε ανάσα στη Φενέρ από τη γραμμή των βολών (73-80, 38'), όπως όμως και ο Βέσελι. Τοθρίλερ συνεχίστηκε καθώς ο Κέβιν Πάντερ έκανε 1/3 βολές (76-80), σε 53'' πριν το τέλος. Μία βολή του Μπόλντουιν κι ένα κόψιμο του Μέλι στον αρνητικό Κλάϊμπερν διατήρησαν τον πρώτο λόγο για τους φιλοξενούμενους. Τελικώς όλα κρίθηκαν από το επιθετικό ριμπάουντ που μάζεψε ο Μπόλντουιν, 4.4'' πριν το τέλος και από την ευστοχία του από τη γραμμή των βολών.

Τα δεκάλεπτα: 14-29, 41-53, 56-73, 78-82

Ο MVP… ο Ουέιντ Μπόλντουιν ο οποίος εκτέλεσε και οργάνωσε υπέροχα.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Κέβιν Πάντερ ο οποίος όμως στο τέλος έχασε δύο κρίσιμα σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Μετά από 21/21 βολές, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς «έχασε» βολή στη φετινή σεζόν στην Euroleague. Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς στην τελευταία περίοδο!