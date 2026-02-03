Η Ζάλγκιρις ήταν πολύ ανώτερη της Μονακό και πήρε με άνεση τη νίκη με το επιβλητικό 104-87.

Η Ζαλγκίρις επικράτησε πολύ άνετα της Μονακό με σκορ 104-87 στο Κάουνας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον στο ίδιο ρεκόρ (15-11).

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο και έφτασε με άνεση στη νίκη, έχοντας κορυφαίους τους Τουμπέλις και Φρανσίσκο, οι οποίοι είχαν 26 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Από την πλευρά της Μονακό, οι Τζέιμς και Ντιαλό ξεχώρισαν με 19 και 16 πόντους αντίστοιχα, με τον Τζέιμς να προσφέρει και 10 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Ζάλγκιρις - Μονακό: Το ματς

Από την αρχή του αγώνα, οι Λιθουανοί έδειξαν τη δυνατότητά τους και κατάφεραν να αποκτήσουν έναν γρήγορο προβάδισμα, φτάνοντας τη διαφορά στους 10 πόντους (17-7, 5'). Στη συνέχεια, η Ζαλγκίρις ανέβασε τον ρυθμό της και απέκτησε προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 14 πόντους σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (28-14, 30-16, 32-18), καταφέρνοντας να ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 17 πόντων (35-18).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν, με τη διαφορά να διατηρείται σε διψήφια επίπεδα για όλο το διάστημα. Η Ζαλγκίρις, μάλιστα, φτάνει και στη μεγαλύτερη διαφορά του ημιχρόνου, με 20 πόντους (45-25). Το πρώτο μισό του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με τους Λιθουανούς να προηγούνται 56-38.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Η Ζαλγκίρις συνέχιζε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και να αυξάνει την απόσταση, φτάνοντας το +25 (72-47). Στο τέλος της τρίτης περιόδου, η διαφορά ήταν στους 16 πόντους (76-60), με τους παίκτες της Ζαλγκίρις να δείχνουν αποφασισμένοι να κλείσουν τον αγώνα χωρίς εκπλήξεις.

Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να επιβάλλονται και πήραν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, φτάνοντας στο +26 (98-72), διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τελικά, η Ζαλγκίρις επικράτησε με το τελικό σκορ 104-87.

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 56-38, 76-60, 104-87.