Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν αυτός που κατάφερε να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό απέναντι στη Ρεάλ για το 82-81 στο «καυτό» Telekom Center με τον κόσμο να είναι στο πλευρό της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη «διαβολοβδομάδα» υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας καθώς οι πράσινοι ήθελαν να γυρίσουν τον διακόπτη και να επιστρέψουν στις δυναμικές εμφανίσεις.

Ο Τζέριαν Γκραντ με κομβικά καλάθια στο φινάλε και το νικητήριο σουτ χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι που επικράτησε με 82-81 σε ένα ματς... θρίλερ!

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ έβλεπε σαν... βαρέλι τη ρακέτα του Παναθηναϊκού ξεκινώντας με 4/6 τρίποντα για το 6-12 από νωρίς στο ματς. Toυς 6 από τους 8 πόντους του Παναθηναϊκού τους είχε ο Σορτς, ενώ ο Χουάντσο μείωσε με τρίποντο για το 11-14, όμως η Ρεάλ με 8 σερί πόντους βρέθηκε μπροστά με διψήφιο προβάδισμα (11-22). Αμπάλδε και Χεζόνια πρωταγωνιστούσαν για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ενώ είχαν και τον έλεγχο των ριμπάουντ. Με τον Σλούκα να παίρνει μπρος στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, οι «πράσινοι» μείωσαν στους 10.

Με δυο εύστοχες βολές από τον Λεν ξεκίνησε το 2ο δεκάλεπτο για το 16-28 με τον Σλούκα να μειώνει ξανά, αυτή τη φορά από την περιφέρεια για το 19-28 (11'). Οι Λάιλς και Πρόσιντα διεύρυναν το προβάδισμα των Ισπανών (19-33, στο 13'). Μάλιστα μέχρι το 15ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν 0-5 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 0-7 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας, 0-9 οι πόντοι από λάθη του αντιπάλου. Με ένα 6-0 οι «πράσινοι» ροκάνισαν τη διαφορά δια χειρός Γκραντ και Σλούκα για το 27-33. Με εννιά πόντους από τους 12 στο πρώτο ημίχρονο, ο Σλούκας ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να μειώσει (32-37), όμως με 0-6 σερί της Ρεάλ η διαφορά έφτασε και πάλι σε διψήφια επίπεδα (32-43, στο 19') δείχνοντας πως έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Με βολές των Σλούκα, Χεζόνια και Γκραντ έκλεισε το δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει τη διαφορά στους 8 (36-44).

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων με τον Τσέντι Όσμαν να πρωταγωνιστεί και τον Σλούκα να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα με τρίποντο για να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά οι «πράσινοι» για το 46-44 στο 23:16, όμως ο Οκέκε απάντησε άμεσα με το ίδιο νόμισμα για το 46-47. Ο Λεν κάνοντας εξαιρετική δουλειά κάτω από τη ρακέτα διατηρώντας την ομάδα του σε θέση οδηγού για το 50-55 στο 26ο λεπτό. Οι Όσμαν και Γκραντ με καθοριστικά καλάθια έφεραν σε ισορροπία το ματς για το 55-55 στο 27', ο Φελίζ όμως με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα τριών πόντων στη Ρεάλ. Ο Φαρίντ... ροκάνισε για το 57-58 και ο Γιουλ σαν το παλιό κρασί ευστόχησε σε τρίποντο για το 57-61, όμως ο Σλούκας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με τρίποντο έφερε τον Παναθηναϊκό στον πόντο πριν το τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο.

Απίστευτα δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του τριφυλλιού στην τελευταία περίοδο με τα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ να βάζουν την ομάδα στο +5 (66-61) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Γιουλ με τρίποντο και μία εύστοχη βολή «έγραψε» το 66-65 στο 33' με το ματς να εξελισσεται σε... θρίλερ. Φαρίντ και Γκραντ κρατούσαν σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό (72-67, στο 35'). Ο Λεν ήταν εκείνος που είχε ανεβάσει στροφές και διατηρούσε ανταγωνιστική τη Ρεάλ με το σκορ να είναι ισόπαλο μετά και τα καλάθια Φαρίντ και Καμπάτσο ένα λεπτο πριν το φινάλε (75-75). Ο Λεν ξανά ήταν καθοριστικός 30" πριν το τέλος με εύστοχο καλάθι και φάουλ για το 75-78. Επεισοδιακό ήταν το φινάλε με τον Σλούκα να ευστοχεί σε λέι απ και εκεί που έπαιξαν ρόλο οι άμυνες, ο Χουάντσο κλέβει και ευστοχεί σε τρίποντο για το 80-78 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Χεζόνια με καλάθι και φάουλ έβαλε ξανά μπροστά τη Ρεάλ (80-81), όμως ο Γκραντ είχε την τελευταία λέξη για το 82-81.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

O MVP... Δικαίως θα το μοιραστεί ο Σλούκας με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους με 2ς ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μάριο Χεζόνια με 13 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα τρια τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο.