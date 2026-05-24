O Tόνι Πάρκερ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην μπασκετική του σταδιοδρομία, αυτό του προπονητή της Βιλερμπάν.

Αποτελεί θρύλο του γαλλικού μπάσκετ και έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές με την εθνικη της πατρίδας του αλλά και με τους Σπερς στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Τόνι Πάρκερ που σύμφωνα με το Βasket News θα είναι ο νέος head coach της Βιλερμπάν.

Το κείμενο αναφέρει πως ο TP θα μπορούσε να καρπώνεται περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη σεζόν στη θέση του προπονητή. Μάλιστα τονίζεται πως ο Πάρκερ εργάζεται για να φέρει τον επί χρόνια προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Βίνσεντ Κολέ, στο προπονητικό του επιτελείο.

Συνεχίζει να μένει κοντά στο αγαπημένο του άθλημα ο Πάρκερ, αυτή τη φορά από άλλο πόστο, έτοιμος να... φτιάξει νέους σταρ που σίγουρα θα θέλουν να του μοιάσουν.

Η Βιλερμπάν έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στη EuroLeague Basketball όπως είχε αποκάλυψε το Gazzetta, ανακοινώνοντας παράλληλα σημαντικές εξελίξεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, όπως η παρουσία του οδηγού της Formula 1 Πιερ Γκασλί ως νέου στρατηγικού επενδυτή.