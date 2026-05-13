Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε παραμονή στη Euroleague, νέο επενδυτή τον οδηγό της F1, Πιέρ Γκασλί και επιθυμία για το NBA Europe!

Η Βιλερμπάν επιβεβαίωσε, μέσω ανακοίνωσης, τη δέσμευσή της στη EuroLeague Basketball, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην προοπτική δημιουργίας του NBA Europe.

Η Βιλερμπάν επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη EuroLeague Basketball όπως αποκάλυψε χθες το Gazzetta, ανακοινώνοντας παράλληλα σημαντικές εξελίξεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, όπως η παρουσία του οδηγού της Formula 1 Πιερ Γκασλί ως νέου στρατηγικού επενδυτή.

Οι Γάλλοι αναφέρθηκαν παράλληλα στην προοπτική δημιουργίας του NBA Europe, της νέας λίγκας που προωθεί το ΝΒΑ στη Γηραιά Ήπειρο.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν

«Η Βιλερμπάν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη EuroLeague και ενισχύει τη μετοχική της σύνθεση, με στόχο την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής της φιλοδοξίας.

Υπό την καθοδήγηση του Προέδρου Τόνι Πάρκερ και του Εκτελεστικού Προέδρου Γκαετάν Μίλερ, η Βιλερμπάν ανακοινώνει δύο σημαντικές εξελίξεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της: τη συνέχιση της παρουσίας της στη EuroLeague και την είσοδο νέων στρατηγικών μετόχων, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή της να εδραιωθεί μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι δύο αυτές κινήσεις αποτυπώνουν μια ενισχυμένη στρατηγική φιλοδοξία: τη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και NBA, με σαφή στόχο να αποτελέσει βασικό πυλώνα στη σύγκλιση EuroLeague και NBA και στην προοπτική δημιουργίας ενός μελλοντικού NBA Europe.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βιλερμπάν ανακοινώνει την είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών:

Ο ελβετικός όμιλος HelvetX, με επικεφαλής τον Μαξίμ Γκιγιότ και τον οδηγό της Formula 1 Πιέρ Γκασλί, με στόχο την ανάπτυξη ενός περιφερειακού πόλου αθλητικής και οικονομικής συνεργασίας στη ηαλλόφωνη Ελβετία, με επίκεντρο τη Γενεύη.

Ένα διεθνές επενδυτικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν ο Καντέρ Ρεμίλ, με έδρα το Ντουμπάι και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική οργάνωση στον αθλητισμό, καθώς και ο Κένι Ζαν-Μαρί, ειδικός στην ανάπτυξη αθλητικών οργανισμών με εμπειρία σε στρατηγική, μάρκετινγκ και διακυβέρνηση στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο όμιλος ISC, με τους Λουσιέν Μποϊέρ και Λοράν Νταμιανί, με εμπειρία στο αθλητικό μάρκετινγκ, στα δικαιώματα και στην εμπορική ανάπτυξη.

Τέλος, η είσοδος του Έρικ Ρόσενταλ, πρώην στελέχους του ομίλου Apicil, ενισχύει περαιτέρω τον οργανωτικό και διοικητικό σχεδιασμό της ομάδας.

Μια στρατηγική με προοπτική

Με αυτή την κεφαλαιακή και στρατηγική ενίσχυση, η Βιλερμπάν αποκτά τα απαραίτητα εφόδια για την επιτάχυνση της αγωνιστικής, οικονομικής και διεθνούς της ανάπτυξης.

Ο σύλλογος στοχεύει στην εδραίωση του μοντέλου του, στην ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και στη διαμόρφωση ενεργού ρόλου στις μελλοντικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πορεία της ομάδας παραμένει σαφής: φιλόδοξη, οργανωμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον και στις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις.