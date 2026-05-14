Πάρκερ: «Αν η Βιλερμπάν βρεθεί ξανά στη EuroLeague την επόμενη χρονιά, δεν θα παλεύει για τις τελευταίες θέσεις»
Η Βιλερμπάν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (13/5) τη δέσμευσή της στη EuroLeague Basketball, ανακοινώνοντας παράλληλα σημαντικές εξελίξεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, όπως η παρουσία του οδηγού της Formula 1 Πιερ Γκασλί ως νέου στρατηγικού επενδυτή.
Από την πλευρά του, ο Τόνι Πάρκερ παραχώρησε συνέντευξη στη L'Équipe ως πρόεδρος του κλαμπ, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βιλερμπάν, βάζοντας στην εξίσωση την EuroLeague και το NBA Europe.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Πάντα έλεγα ότι θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας και να αποτελέσουμε γέφυρα ανάμεσα στο NBA Europe και την EuroLeague. Αυτή τη στιγμή η EuroLeague παραμένει η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη και θέλουμε να παραμείνουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Συνεχίζουμε να χτίζουμε, συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Η φετινή σεζόν ήταν μεταβατική. Αν την επόμενη χρονιά βρεθούμε ξανά στην EuroLeague, δεν θα παλεύουμε για τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας».
