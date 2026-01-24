Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής και το... δώρο της Παρτίζαν στον Ολυμπιακό

Oλοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της EuroLeague με τη ματσάρα ανάμεσα στην Παρτίζαν και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να κλέβει την παράσταση ρίχνοντας ιδανικά την αυλαία και κάνοντας... δωράκι στον Ολυμπιακό που κοιτάζει ψηλά.

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».

O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να βρεθεί στην πέμπτη θέση με ένα ματς λιγότερο και μία νίκη μακριά από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7* Φενέρμπαχτσε 16-7** Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Μπαρτσελόνα 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13* Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Παρί 7-16* Αναντολού Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Η επόμενη αγωνιστική (25η)

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Eφές 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15

Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου