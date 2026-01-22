Η Ντουμπάι είχε ένα εύκολο βράδυ, καθώς επικράτησε με άνεσε 79-99 της Παρί στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Την 11η νίκη της στην EuroLeague έκανε η Ντουμπάι BC, επικρατώντας με 79-99 της Παρί στη Γαλλία.

Το σύνολο του Γκόλεματς, επέβαλε την κυριαρχία του από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και χωρίς να… ιδρώσει είχε ένα εύκολο βράδυ στο Παρίσι και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Παρί - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για την Ντουμπάι, με τον Πετρούσεφ να είναι άχαστος (4/4 δίποντα, 8π!) και να δίνει διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του από νωρίς (8-18, 7’).

Οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία της Παρί (6/15 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 15’) και επιβάλλοντας τον ρυθμό της στο επιθετικό κομμάτι, πήρε… αέρα 15 πόντων (21-36, 15’).

Ο επιθετικός πλουραλισμός συνεχίστηκε από την ομάδα του Γκόλεματς, στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορα (32-52), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με απόσταση 20 πόντων.

Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι με το ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτο και τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν και στα δύο κομμάτια του γηπέδου, βάζοντας τις βάσεις για νίκη από νωρίς, (49-64, 26’). Η Παρί έκανε ένα επιμέρους σερί 7-1 αλλά δεν ήταν αρκετό έτσι ώστε να την ξαναβάλει στο «κόλπο» της νίκης, καθώς η Ντουμπάι BC έλεγξε απολύτως και της απάντησε, στέλνοντας ξανά την απόσταση των δύο ομάδων στους 19, (55-74, 30’).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η αναμέτρηση είχε κριθεί. Οι γηπεδούχοι, έκαναν μια τελευταία απόπειρα να επιστρέψουν, αλλά οι γηπεδούχοι, «καθάρισαν» και φορτσάρωντας στο φινάλε πήραν τη νίκη με μεγάλη διαφορά.