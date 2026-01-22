Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 90-78: «Βασίλισσα» για την έκτη σερί νίκη της

Ευτυχία Οικονομίδου
Campazzo
Η Ρεάλ Μαδρίτης με μία κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 90-78 της Μονακό σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague.

H Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 90-78 της Μονακό στην 24η αγωνιστική της EuroLeague καταφέρνοντας να μεγαλώσει το σερί της στις έξι συνεχόμενες νίκες.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό: Το ματς

Η κυριαρχία της Ρεάλ ήταν απόλυτη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης καθώς με ένα επιμέρους 20-5 με κύριους εκφραστές τους Χεζόνια και Ταβάρες κατάφερε να χτίσει εξαρχής προβάδισμα ασφαλείας (23-9). Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Γκαρούμπα να παίρνει τη σκυτάλη για το 31-17. Οι Τζέιμς και Τάις πάλευαν απελπιστικά μόνοι τους για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να σημειώσει μόλις 2/10 τρίποντα ενώ μοίρασε μόλις 5 ασίστ έναντι στις 15 των Ισπανών. Η κυριαρχία των γηπεδούχων σε αυτό το μέρος μεταφράστηκε και στα ριμπάουντ με 21 έναντι 13 και 60% ευστοχία από την περιφέρεια για να κλείσουν τη δεύτερη περίοδο με διαφορά 23 πόντων (54-31).

Mετά την ανάπαυλα, ο Αμπάλδε με τρίποντο εκτόξευσε το προβάδισμα στο +26 57-31, όμως με ένα επιμέρους 2-8 η Μονακό μείωσε στο 59-39. Η διαφορά διατηρούταν πάνω από τους 20 πόντους σταθερά με τον Καμπάτσο να κυριαρχεί για την ομάδα του κόους Σκαριόλο, όσο οι Μπλοσομγκέιμ και Τάρμπεϊ μαζί με τον Τάις προσπαθούσαν να ροκανίσουν (71-53). Η εικόνα άλλαξε στο τέταρτο δεκάλεπτο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τρέχει ένα επιμέρους 4-13 για να ρίχνει σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά (75-66) μετά από πολλή ώρα. Τα τριποντα των Μίροτιτς και Οκόμπο κρατούσαν ζωντανούς τους Μονεγάσκους. Οι Λάιλς και Καμπάτσο διατήρησαν την υπεροχή της Ρεάλ ως το φινάλε ρίχνοντας στο... καναβάτσο τη Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 54-31, 71-53, 90-78

 

Ο MVP... Ο Φακούντο Καμπάσο με double-double με 17 πόντων και 10 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μάικ Τζέιμς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 10/19 τρίποντα των Μαδριλένων με 52.6% ευστοχία.

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles24:47201/333.3%1/1100%0/20%9/1464.3%1671110127
6A. Abalde *26:2080/20%0/20%2/366.7%2/2100%011230008
7F. Campazzo *25:48172/366.7%2/366.7%2/366.7%7/977.8%01110422028
8C. Okeke *15:1330/00%0/00%1/1100%0/00%011010106
11M. Hezonja *25:42122/450%2/450%2/540%2/2100%0442200012
12T. Maledon01:1100/00%0/00%0/00%0/00%000111000
14G. Deck17:0600/10%0/00%0/10%0/00%112102101
16U. Garuba15:07115/683.3%5/683.3%0/00%1/1100%1233321013
22W. Tavares *19:00135/862.5%5/862.5%0/00%3/650%37100030015
23S. Llull12:2521/1100%0/00%0/10%0/00%000230002
24A. Feliz12:5221/250%1/250%0/00%0/10%0111010001
25A. Len04:2921/1100%1/1100%0/00%0/00%0000010005
TOTAL200:009018/3158.1%18/3158.1%10/1952.6%24/3568.6%6293523171552112

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo *25:4072/922.2%2/922.2%1/333.3%0/00%1122203033
4J. Blossomgame15:4251/1100%1/1100%1/1100%0/00%1120300055
6D. Michineau00:0800/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10D. Theis *19:21124/666.7%4/666.7%1/250%1/250%1231600177
11A. Diallo *26:4142/540%2/540%0/30%0/00%1341021155
13K. Hayes20:0900/20%0/20%0/00%0/00%20214020-10
22T. Tarpey07:1342/2100%2/2100%0/00%0/00%1010100055
23J. Begarin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
26N. Nedovic07:2921/250%1/250%0/00%0/00%01101000-51
32M. Strazel23:35122/450%2/450%2/728.6%2/2100%156234201818
33N. Mirotic *21:58152/450%2/450%3/560%2/2100%156121101919
55M. James *32:04175/862.5%5/862.5%1/616.7%4/4100%011051022425
Team/Coaches1020301527166167
     

