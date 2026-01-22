Η Ρεάλ Μαδρίτης με μία κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 90-78 της Μονακό σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague.

H Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 90-78 της Μονακό στην 24η αγωνιστική της EuroLeague καταφέρνοντας να μεγαλώσει το σερί της στις έξι συνεχόμενες νίκες.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό: Το ματς

Η κυριαρχία της Ρεάλ ήταν απόλυτη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης καθώς με ένα επιμέρους 20-5 με κύριους εκφραστές τους Χεζόνια και Ταβάρες κατάφερε να χτίσει εξαρχής προβάδισμα ασφαλείας (23-9). Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Γκαρούμπα να παίρνει τη σκυτάλη για το 31-17. Οι Τζέιμς και Τάις πάλευαν απελπιστικά μόνοι τους για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να σημειώσει μόλις 2/10 τρίποντα ενώ μοίρασε μόλις 5 ασίστ έναντι στις 15 των Ισπανών. Η κυριαρχία των γηπεδούχων σε αυτό το μέρος μεταφράστηκε και στα ριμπάουντ με 21 έναντι 13 και 60% ευστοχία από την περιφέρεια για να κλείσουν τη δεύτερη περίοδο με διαφορά 23 πόντων (54-31).

Mετά την ανάπαυλα, ο Αμπάλδε με τρίποντο εκτόξευσε το προβάδισμα στο +26 57-31, όμως με ένα επιμέρους 2-8 η Μονακό μείωσε στο 59-39. Η διαφορά διατηρούταν πάνω από τους 20 πόντους σταθερά με τον Καμπάτσο να κυριαρχεί για την ομάδα του κόους Σκαριόλο, όσο οι Μπλοσομγκέιμ και Τάρμπεϊ μαζί με τον Τάις προσπαθούσαν να ροκανίσουν (71-53). Η εικόνα άλλαξε στο τέταρτο δεκάλεπτο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τρέχει ένα επιμέρους 4-13 για να ρίχνει σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά (75-66) μετά από πολλή ώρα. Τα τριποντα των Μίροτιτς και Οκόμπο κρατούσαν ζωντανούς τους Μονεγάσκους. Οι Λάιλς και Καμπάτσο διατήρησαν την υπεροχή της Ρεάλ ως το φινάλε ρίχνοντας στο... καναβάτσο τη Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 54-31, 71-53, 90-78

Ο MVP... Ο Φακούντο Καμπάσο με double-double με 17 πόντων και 10 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μάικ Τζέιμς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 10/19 τρίποντα των Μαδριλένων με 52.6% ευστοχία.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles 24:47 20 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 9/14 64.3% 1 6 7 1 1 1 0 1 27 6 A. Abalde * 26:20 8 0/2 0% 0/2 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 1 1 2 3 0 0 0 8 7 F. Campazzo * 25:48 17 2/3 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 7/9 77.8% 0 1 1 10 4 2 2 0 28 8 C. Okeke * 15:13 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 6 11 M. Hezonja * 25:42 12 2/4 50% 2/4 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 4 4 2 2 0 0 0 12 12 T. Maledon 01:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 G. Deck 17:06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 1 0 1 16 U. Garuba 15:07 11 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 3 3 2 1 0 13 22 W. Tavares * 19:00 13 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 3/6 50% 3 7 10 0 0 3 0 0 15 23 S. Llull 12:25 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 24 A. Feliz 12:52 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 25 A. Len 04:29 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 TOTAL 200:00 90 18/31 58.1% 18/31 58.1% 10/19 52.6% 24/35 68.6% 6 29 35 23 17 15 5 2 112