Παρτίζαν - Χάποελ 104-101: Γύρισε από το -27 και σόκαρε τη Χάποελ!

Πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει της Χάποελ με 104-101, επιστρέφοντας από το -27!

Σε ένα συναρπαστικό ματς, όπου η Χάποελ βρέθηκε να προηγείται μέχρι και 27 πόντους, η Παρτίζαν επέστρεψε και κέρδισε στην παράταση με 104-101, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Πεναρόγια, πραγματοποίησε μια μυθική ανατροπή και κατάφερε να πανηγυρίσει την 8η νίκη της στη διοργάνωση, αλλάζοντας τελείως την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και έγραψε ιστορία, ολοκληρώνοντας μια απίστευτη εμφάνιση που συνοδεύτηκε με τη δεύτερη σερί νίκη.

Παρτίζαν - Χάποελ: Ο αγώνας

Η Χάποελ επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση έχοντας επιθετικό πλουραλισμό και πήρε διψήφιο προβάδισμα (13-23, 8’), με τον Οτούρο να κάνει… πάρτι στη ρακέτα των Σέρβων (10π!, 5/6 δίποντα).
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δυνάμωσε την άμυνά της και βρήκε λύσεις στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, (22-40, 14’), έπειτα από πέντε συνεχόμενου πόντους του Μπλάκνεϊ. Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Μίσιτς και ο Τζόουνς, «εκτόξευσαν» την απόσταση στο σκορ (31-53, 18’), μετά από δύο εύστοχα τρίποντα.

Μετά την ανάπαυλα, οι άμυνες επικράτησαν των επιθέσεων, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια και τους Ισραηλινούς να «κρατάνε» διαφορά 20 πόντων (48-68, 25’). Οδεύοντας προς το τέλος της 3ης περιόδου οι Σέρβοι έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να ψαλιδίσουν την απόσταση του σκορ, μέχρι και στους 10 (63-73,30’), βγάζοντας σκληράδα στην άμυνα και έχοντας πιο σωστές αποφάσεις στην επίθεση.

 

Το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, άρχισε με τον Μαρίνκοβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει το παιχνίδι ντέρμπι (68-73), 31’. Το επιθετικό ξέσπασμα της Παρτίζαν συνεχίστηκε και προς το φινάλε της αναμέτρησης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο (75-79, 35') και πέντε λεπτά να απομένουν. Δύο καλές άμυνες και σωστές επιλογές στις επιθέσεις, ήταν τα στοιχεία που έκανε η Χάποελ προς το τέλος, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα ασφαλείας (78-87, 38'). Το σύνολο του Πεναρόγια δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ακόμα! Ανανεώνοντας τις επιθέσεις τις από τα ριμπάουντ όπου έπαιρνε, έκανε το ματς απόσταση ενός καλαθιού (85-88, 39'), ενώ στη συνέχεια έκλεψε την μπάλα και ισοφάρισε την αναμέτρηση με τρίποντο του Μαρίνκοβιτς (88-88), στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι έπαιζαν χωρίς τον Μαρίνκοβιτς που αποχώρησε υποβασταζόμενος, αλλά δεν τους επηρέασε και ο Λάρκιτς έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του μετά από εύστοχο σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75μ (91-90, 42'). Το σύνολο του Ιτούδη, ήταν άστοχο σε κάθε σουτ που επιχειρούσε, και η οι Σέρβοι το εκμεταλλεύτηκαν, παίρνοντας και διαφορά +7 (97-90) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Τζόουνς είχε αντίδραση για την ομάδα του, μετά από εύστοχο τρίποντο έκανε ξανά το ματς, απόσταση ενός σουτ (99-96, 44'). Στις τελευταίες κατοχές, η Παρτίζαν έβαλε τις κρίσιμες βολές και «σφράγισε» τη νίκη, ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-56. 63-73, 88-88, (104-101παρ.)

MVP ΗΤΑΝ Ο…Μπρούνο Φερνάντο με 14 πόντους (5/6 δίποντα, 4/4 βολές), ριμπάουντ, ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ντάνιελ Οτούρου με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Η απίστευτη ανατροπή από το -24 της Παρτίζαν.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Χάποελ είχε κερδίσει με 97-84.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTPFTOSTLBLK+/-PIR
5D. Osetkowski *29:0173/837.5%3/475%0/40%1/1100%022231407
8M. Bosnjakovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9V. Marinkovic22:59124/1136.4%0/30%4/850%0/00%033111108
10U. Mijailovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11A. Pokusevski02:1600/10%0/00%0/10%0/00%00000000-1
12S. Brown *19:12134/944.4%3/650%1/333.3%4/4100%0114130011
15C. Payne *22:38196/875%1/1100%5/771.4%2/2100%0113522018
17I. Bonga *36:28104/1428.6%4/944.4%0/50%2/2100%2793422113
19A. Lakic22:15154/666.7%2/2100%2/450%5/5100%2682200024
23T. Jekiri17:2273/560%3/560%0/00%1/250%213031016
24B. Fernando *27:38145/683.3%5/683.3%0/00%4/4100%4370212125
33N. Calathes25:1173/560%3/3100%0/20%1/250%1018332010
TOTAL225:0010436/7349.3%24/3961.5%12/3435.3%20/2290.9%122537232415133122

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0J. Motley13:08113/475%1/250%2/2100%3/650%0330210013
1C. Jones23:44164/1136.4%1/520%3/650%5/5100%0444021019
2A. Blakeney24:30135/1145.5%3/650%2/540%1/250%011120009
9G. Palatin00:1500/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *34:1272/540%1/250%1/333.3%2/2100%134032004
21T. Odiase16:3242/450%2/450%0/00%0/00%123010003
22V. Micic *37:03195/1533.3%1/333.3%4/1233.3%5/771.4%0449561013
24I. Wainright *32:1452/540%1/250%1/333.3%0/00%4154313011
25D. Oturu *27:472410/1190.9%10/1190.9%0/00%4/580%1120522123
26Y. Madar *15:3521/1100%1/1100%0/00%0/00%022212218
TOTAL225:0010134/6750.7%21/3658.3%13/3141.9%20/2774.1%8243220221792106

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

