Η Μπάγερν επικράτησε (93-89) της Βαλένθια για την 24η αγωνιστική της Euroleague έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Με επιθετικό πλουραλισμό και τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να ηγείται η Μπάγερν επιβλήθηκε (93-89) της Βαλένθια για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και δεν αισθάνθηκαν απειλή από τον αντίπαλο τους. Ο Λούτσιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ ακολούθησαν Τζέσαπ με 16 πόντους, Ντιμιτρίεβιτς και Ομπστ με 12 πόντους και ο Μάικ με 14 πόντους.

Από την Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ είχε 20 πόντους και ο Ζαν Μοντέρο 13 πόντους. Οι Γερμανοί πλέον έχουν ρεκόρ 9-15, ενώ η ισπανική ομάδα έχει 15 νίκες και 9 ήττες στη διοργάνωση.

Μπάγερν-Βαλένθια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (11-11 στο 5.40’’) με τους Λούτσιτς-Ομπστ να δίνουν λύσεις για τους γηπεδούχους και τους Τόμπσον-Τέιλορ για τους φιλοξενούμενους. Οι Ισπανοί είχαν ένα ισχνό προβάδισμα (14-15 στο 7’ και 22-24 στο 10’) μέχρι το τέλος του πρώτου 10λεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, με τον Λούτσιτς να σηκώνει το βάρος επιθετικά η Μπάγερν βρέθηκε στο +4 (31-27 στο 12’).

Η Βαλένθια απάντησε και έφερε τον αγώνα στα ίσια (36-36 στο 16’), όμως οι παίκτες του Σβέτισλασβ Πέσιτς μπόρεσαν με την εξαιρετική δημιουργία τους (είχαν 18 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο!) να κλείσουν το πρώτο 20λεπτο έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (53-44 στο 20’).

Μάλιστα, οι παίκτες της γερμανικής ομάδας σουτάροντας με 53.8% από τα 6.75 (7/13 τρίποντα) μπόρεσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, καθώς κανείς από τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων (Τέιλορ 8 πόντους, Λόπερ-Αροστέγκι και Τόμπσον από 7 πόντους).

Στο τρίτο 10λεπτο η Μπάγερν μ’ ένα γρήγορο 5-0 βρέθηκε στο +14 (58-44 στο 22’) δείχνοντας διάθεση για να «καθαρίσει» το ματς απέναντι στους Ισπανούς που στηρίζονταν στον Κάμερον Τέιλορ και τον Ζαν Μοντέρο.

Οι παίκτες της Μπάγερν μπόρεσαν να συντηρήσουν μια διψήφια διαφορά (68-58 στο 25.20’’ και 73-61 στο 27’), ενώ ολοκληρώθηκε το τρίτο 10λεπτο με τη διαφορά στο +9 (79-70 στο 30’). Με τους Λούτσιτς, Τζέσαπ, Ομπστ και Μάικ η γερμανική ομάδα κατάφερε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, έχοντας 45% στα τρίποντα (9/20).

Στην τελευταία περίοδο, η Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ πλησίασε στους 6 πόντους (83-77 στο 35’), αλλά με καλάθια των Λούτσιτς και Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν απάντησε διευρύνοντας ξανά τη διαφορά (87-77 στο 36’) και έκτοτε δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της φτάνοντας στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 53-44, 79-70, 93-89.

Ο MVP: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (10/10 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός σημειώνοντας 20 πόντους, ενώ είχε ακόμη 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:03 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 18 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσαν τη βάση και οι συνολικά 24 για τη Μπάγερν εξηγούν γιατί κυριάρχησε πλήρως στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα (90-64) εντός έδρας της Μπάγερν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

FC Bayern Munich MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Player M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 N. Dimitrijevic 26:21 12 4/9 44.4% 4/8 50% 0/1 0% 4/6 66.7% 1 2 3 7 3 1 1 0 16 1 O. Da Silva * 17:16 8 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 4/4 100% 1 3 4 1 1 1 1 1 16 4 X. Rathan-Mayes 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N. Giffey 07:06 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 3 7 J. Voigtmann 11:15 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 4 5 4 1 0 1 0 12 8 L. Kratzer 04:47 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 1 0 3 10 J. Jessup 18:12 16 6/9 66.7% 4/4 100% 2/5 40% 2/2 100% 0 3 3 1 1 0 1 0 19 11 V. Lucic * 30:51 19 4/10 40% 3/5 60% 1/5 20% 10/10 100% 1 3 4 3 0 1 0 0 26 13 A. Obst * 27:46 12 3/11 27.3% 2/4 50% 1/7 14.3% 5/5 100% 0 3 3 2 0 2 0 0 12 21 J. Hollatz * 12:26 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 5 2 0 0 -5 -5 22 I. Mike * 29:00 14 5/10 50% 2/4 50% 3/6 50% 1/2 50% 1 5 6 3 3 3 0 1 14 32 W. Gabriel 15:00 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/4 50% 0 4 4 0 5 1 0 1 1 TOTAL 200:00 93 28/60 46.7% 19/33 57.6% 9/27 33.3% 28/33 84.8% 7 31 38 24 21 12 6 3 119