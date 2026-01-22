Μπάγερν-Βαλένθια 93-89: Είχε επιθετική πολυφωνία και Λούτσιτς

Γιάννης Πάλλας
Λούτσιτς
Η Μπάγερν επικράτησε (93-89) της Βαλένθια για την 24η αγωνιστική της Euroleague έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Με επιθετικό πλουραλισμό και τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να ηγείται η Μπάγερν επιβλήθηκε (93-89) της Βαλένθια για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και δεν αισθάνθηκαν απειλή από τον αντίπαλο τους. Ο Λούτσιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ ακολούθησαν Τζέσαπ με 16 πόντους, Ντιμιτρίεβιτς και Ομπστ με 12 πόντους και ο Μάικ με 14 πόντους.

Από την Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ είχε 20 πόντους και ο Ζαν Μοντέρο 13 πόντους. Οι Γερμανοί πλέον έχουν ρεκόρ 9-15, ενώ η ισπανική ομάδα έχει 15 νίκες και 9 ήττες στη διοργάνωση.

Μπάγερν-Βαλένθια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (11-11 στο 5.40’’) με τους Λούτσιτς-Ομπστ να δίνουν λύσεις για τους γηπεδούχους και τους Τόμπσον-Τέιλορ για τους φιλοξενούμενους. Οι Ισπανοί είχαν ένα ισχνό προβάδισμα (14-15 στο 7’ και 22-24 στο 10’) μέχρι το τέλος του πρώτου 10λεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, με τον Λούτσιτς να σηκώνει το βάρος επιθετικά η Μπάγερν βρέθηκε στο +4 (31-27 στο 12’).

Η Βαλένθια απάντησε και έφερε τον αγώνα στα ίσια (36-36 στο 16’), όμως οι παίκτες του Σβέτισλασβ Πέσιτς μπόρεσαν με την εξαιρετική δημιουργία τους (είχαν 18 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο!) να κλείσουν το πρώτο 20λεπτο έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (53-44 στο 20’).

 

Μάλιστα, οι παίκτες της γερμανικής ομάδας σουτάροντας με 53.8% από τα 6.75 (7/13 τρίποντα) μπόρεσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, καθώς κανείς από τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων (Τέιλορ 8 πόντους, Λόπερ-Αροστέγκι και Τόμπσον από 7 πόντους).

Στο τρίτο 10λεπτο η Μπάγερν μ’ ένα γρήγορο 5-0 βρέθηκε στο +14 (58-44 στο 22’) δείχνοντας διάθεση για να «καθαρίσει» το ματς απέναντι στους Ισπανούς που στηρίζονταν στον Κάμερον Τέιλορ και τον Ζαν Μοντέρο.

Οι παίκτες της Μπάγερν μπόρεσαν να συντηρήσουν μια διψήφια διαφορά (68-58 στο 25.20’’ και 73-61 στο 27’), ενώ ολοκληρώθηκε το τρίτο 10λεπτο με τη διαφορά στο +9 (79-70 στο 30’). Με τους Λούτσιτς, Τζέσαπ, Ομπστ και Μάικ η γερμανική ομάδα κατάφερε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, έχοντας 45% στα τρίποντα (9/20).

Στην τελευταία περίοδο, η Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ πλησίασε στους 6 πόντους (83-77 στο 35’), αλλά με καλάθια των Λούτσιτς και Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν απάντησε διευρύνοντας ξανά τη διαφορά (87-77 στο 36’) και έκτοτε δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο της φτάνοντας στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 53-44, 79-70, 93-89.

Ο MVP: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (10/10 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός σημειώνοντας 20 πόντους, ενώ είχε ακόμη 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:03 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 18 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσαν τη βάση και οι συνολικά 24 για τη Μπάγερν εξηγούν γιατί κυριάρχησε πλήρως στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα (90-64) εντός έδρας της Μπάγερν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

FC Bayern MunichMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayerM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
0N. Dimitrijevic26:21124/944.4%4/850%0/10%4/666.7%1237311016
1O. Da Silva *17:1682/2100%2/2100%0/00%4/4100%1341111116
4X. Rathan-Mayes00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
5N. Giffey07:0631/425%0/20%1/250%0/00%101100103
7J. Voigtmann11:1531/1100%0/00%1/1100%0/00%1454101012
8L. Kratzer04:4721/1100%1/1100%0/00%0/00%011020103
10J. Jessup18:12166/966.7%4/4100%2/540%2/2100%0331101019
11V. Lucic *30:51194/1040%3/560%1/520%10/10100%1343010026
13A. Obst *27:46123/1127.3%2/450%1/714.3%5/5100%0332020012
21J. Hollatz *12:2600/10%0/10%0/00%0/00%01125200-5-5
22I. Mike *29:00145/1050%2/450%3/650%1/250%1563330114
32W. Gabriel15:0041/250%1/250%0/00%2/450%044051011
TOTAL200:009328/6046.7%19/3357.6%9/2733.3%28/3384.8%7313824211263119
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
0B. Badio *23:08104/1040.0%2/450.0%2/633.3%0/00.0%1344010411
1K. Taylor *27:03208/1361.5%5/771.4%3/650.0%1/250.0%2461210322
3N. Reuvers18:39124/757.1%4/580.0%0/20.0%4/580.0%1121100315
4J. Pradilla *20:1552/540.0%1/250.0%1/333.3%0/00.0%123211015
5S. De Larrea *06:3021/333.3%1/1100%0/20.0%0/00.0%00000203-3
6X. Lopez-Arostegui12:5773/475.0%1/1100%1/333.3%2/2100%033002044
7B. Key19:5262/728.6%2/450.0%0/30.0%2/2100%033110174
8J. Montero21:34134/1233.3%1/520.0%3/742.9%2/450.0%1238230617
10O. Moore11:0300/20.0%0/10.0%0/10.0%0/00.0%10100001-3
12N. Sako *07:1721/1100%1/1100%0/00.0%0/00.0%000001120
13D. Thompson17:4594/850.0%3/3100%1/520.0%0/00.0%202300019
24M. Costello13:5731/425.0%1/1100%0/30.0%1/250.0%437101073
TOTAL200:008933/7643.4%22/3562.9%11/4126.8%12/1770.6%1525402171322789
     

