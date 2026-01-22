Το 2/0 έκανε στη διπλή» εβδομάδα η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Αρμάνι στο Μιλάνο με 82-86, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Πήρε τη ματσάρα στο Μιλάνο η Ζάλγκιρις, κερδίζοντας την Αρμάνι με 82-86 και έκανε το 2/2 στη «διπλή» εβδομάδα.

Σε ένα συναρπαστικό ματς που από το πρώτο λεπτό ήταν ντέρμπι, οι Λιθουανοί κατάφεραν να... αποδράσουν από την Ιταλία και να βρουν την 14η νίκης τους στη διοργάνωση, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρνσίσκο που με «κρύο αίμα», έβαλε τα κρίσιμα σουτ και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Αρμάνι - Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η ευστοχία της Αρμάνι (4/5 δίποντα και 2/4 τρίποντα) στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρηση ήταν το στοιχείο που της έδωσε από νωρίς το προβάδισμα (17-8, 5’) και να ελέγξει τον ρυθμό στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ένα σερί (1-9) από τη Ζάλγκιρις ήταν αρκετό, προκειμένου να φέρει το ματς σε απόσταση ενός σουτ στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με τους γηπεδούχους να κρατάνε και να μη χάνουν το υπέρ τους προβάδισμα (40-38, 18’). Προς το φινάλε του ημιχρόνου, η Ζάλγκιρις βελτίωσε την άμυνά της, αλλά δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση. Η αστοχία της στα δίποντα (9/19, 47.4%, 20’), της κόστισε να πάρει μεγαλύτερη απόσταση στο σκορ, αλλά αξιοποίησε την ευστοχία της, έξω από τη γραμμή των 6.75μ (5/10, 50%) και με τρίποντο του Φρανσίσκο πήρε προβάδισμα ενός πόντου (44-45, 20’).

Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Μασιούλις βελτίωσε την άμυνά του και είχε πιο αποτελεσματικές λύσεις στην επίθεσή του, καταφέρνοντας να ξεφύγει με +6 (49-54, 24’). Οι Ιταλοί, πραγματοποίησαν σερί 7-0 και πήραν εκ νέου το… κεφάλι στο σκορ (55-54, 26’).

Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, κυριάρχησαν τα λάθη και οι αλλεπάλληλες εναλλαγές του σκοραρίσματος.

Όσο πλησίαζε το φινάλε της αναμέτρησης, οι καλές άμυνες και ένα ένα σερί 5-0 από τον Γκούντουριτς, δώσανε στην Αρμάνι μια απόσταση ασφαλείας (74-68, 33’). Η Ζάλγκιρις, βρήκε γρήγορα απάντηση και έπειτα από δύο τρίποντα του Λο, (76-76, 36΄), έκανε... θρίλερ τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Φρνασκίσκο με... κρύο αίμα, ευστόχησε σε τρίποντο (4/8,23π!, 76-80, 38') με δύο λεπτά να απομένουν και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Η Αρμάνι συνέχισε να είναι άστοχη και ο Λοο, «κλείδωσε» την 14η νίκη της ομάδας του στην EuroLeague, ευστοχώντας σε λέι απ (78-84, 39').

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-45, 67-62, 82-86



MVP ΗΤΑΝ Ο... Σιλβέν Φρανσίσκο με 25 πόντους (2/3 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 9/12 βολές), 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Σέιβον Σιλντς που τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 17 λάθη της Αρμάνι!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ... Η Αρμάνι είχε κερδίσει με 78-89.