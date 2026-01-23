Η Μπαρτσελόνα, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κέβιν Πάντερ, πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 91-98 στη Γαλλία.

Μέγας είσαι Πάντερ και θαυμαστά τα έργα σου θα πρέπει να λένε στην Μπαρτσελόνα, με τον Αμερικανό να παίρνει από το χέρι την ομάδα του και να την οδηγεί στο διπλό επί της Βιλερμπάν με 91-98.

Ο Κέβιν Πάντερ σταμάτησε στους 31 πόντους, όντας καθοριστικός για την Μπαρτσελόνα, η οποία με τη νίκη της ανέβηκε στο 16-8.

Για την Βιλερμπάν, η οποία υποχώρησε στο 6-18, ο Γκλιν Γουάτσον σταμάτησε στους 23.

Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Η Βιλερμπάν μπήκε καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκε με 7-2 στα πρώτα λεπτά, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον εξαιρετικό Γουότσον. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, ισορρόπησε το παιχνίδι και το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, πριν οι Γάλλοι το κλείσουν μπροστά με 26-20. Στη δεύτερη περίοδο, οι «μπλαουγκράνα» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και με επιμέρους 10-4 πέρασαν προσωρινά μπροστά (32-30), όμως η ΑΣΒΕΛ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 49-47.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε πιο συμπαγής αμυντικά και με τον Τόκο Σενγκέλια να παίρνει πρωτοβουλίες, πέρασε μπροστά στο σκορ. Μαζί με τον «καυτό» Κέβιν Πάντερ, οι Καταλανοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έκλεισαν την περίοδο στο +8 (60-68), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στην τέταρτη περίοδο, η Μπάρτσα διατήρησε τον έλεγχο, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Βιλερμπάν και με μεγάλα σουτ από την περιφέρεια εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι τους 11 πόντους (79-90). Παρά τις προσπάθειες του Γουότσον, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έφτασε στη 16η νίκη της στη EuroLeague.

Ο MVP. .. Ο Κέβιν Πάντερ με 31 πόντους ήταν σκέτη απόλαυση. Από την άλλη, πολύ καλός ήταν και ο Τόκο Σενγκέλια με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 P. Eboua * 20:01 11 4/8 50% 2/5 40% 2/3 66.7% 1/2 50% 1 3 4 1 3 0 0 0 9 1 Z. Seljaas * 17:45 7 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 0/1 0% 1 3 4 0 2 0 1 0 8 6 B. Angola 19:05 16 3/7 42.9% 2/3 66.7% 1/4 25% 9/10 90% 0 2 2 5 1 0 1 0 27 7 T. Heurtel 15:21 7 3/5 60% 2/3 66.7% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 1 0 7 8 M. Ajinca 24:14 9 4/6 66.7% 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 1 0 7 10 B. Massa 05:37 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 2 1 0 3 11 E. Jackson * 19:31 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 23 D. Lighty * 11:56 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 24 M. Ndiaye 22:15 4 1/6 16.7% 1/2 50% 0/4 0% 2/4 50% 3 3 6 1 2 3 0 0 1 30 G. Watson * 29:18 23 9/13 69.2% 5/7 71.4% 4/6 66.7% 1/1 100% 1 0 1 4 2 1 3 0 26 32 B. Vautier 11:53 9 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 3/3 100% 0 1 1 0 2 1 1 0 10 94 A. Traore 03:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 TOTAL 200:00 91 32/61 52.5% 22/34 64.7% 10/27 37.0% 17/23 73.9% 7 16 23 16 20 11 10 0 96