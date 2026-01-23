Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα 91-98: Ο Πάντερ «καθάρισε» με 31 πόντους

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Μπαρτσελόνα, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κέβιν Πάντερ, πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 91-98 στη Γαλλία.

Μέγας είσαι Πάντερ και θαυμαστά τα έργα σου θα πρέπει να λένε στην Μπαρτσελόνα, με τον Αμερικανό να παίρνει από το χέρι την ομάδα του και να την οδηγεί στο διπλό επί της Βιλερμπάν με 91-98.

Ο Κέβιν Πάντερ σταμάτησε στους 31 πόντους, όντας καθοριστικός για την Μπαρτσελόνα, η οποία με τη νίκη της ανέβηκε στο 16-8.

Για την Βιλερμπάν, η οποία υποχώρησε στο 6-18, ο Γκλιν Γουάτσον σταμάτησε στους 23.

Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα: Το ματς

 

Η Βιλερμπάν μπήκε καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκε με 7-2 στα πρώτα λεπτά, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον εξαιρετικό Γουότσον. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, ισορρόπησε το παιχνίδι και το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, πριν οι Γάλλοι το κλείσουν μπροστά με 26-20. Στη δεύτερη περίοδο, οι «μπλαουγκράνα» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και με επιμέρους 10-4 πέρασαν προσωρινά μπροστά (32-30), όμως η ΑΣΒΕΛ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 49-47.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε πιο συμπαγής αμυντικά και με τον Τόκο Σενγκέλια να παίρνει πρωτοβουλίες, πέρασε μπροστά στο σκορ. Μαζί με τον «καυτό» Κέβιν Πάντερ, οι Καταλανοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έκλεισαν την περίοδο στο +8 (60-68), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στην τέταρτη περίοδο, η Μπάρτσα διατήρησε τον έλεγχο, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Βιλερμπάν και με μεγάλα σουτ από την περιφέρεια εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι τους 11 πόντους (79-90). Παρά τις προσπάθειες του Γουότσον, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έφτασε στη 16η νίκη της στη EuroLeague.

  • Ο MVP... Ο Κέβιν Πάντερ με 31 πόντους ήταν σκέτη απόλαυση. Από την άλλη, πολύ καλός ήταν και ο Τόκο Σενγκέλια με 22 πόντους.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γκλιν Γουότσον με 23 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο είχε η Βιλερμπάν.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Με 63% στο τρίποντο η Μπαρτσελόνα ήταν απλά αδύνατον να χάσει...

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0P. Eboua *20:01114/850%2/540%2/366.7%1/250%134130009
1Z. Seljaas *17:4573/650%2/2100%1/425%0/10%134020108
6B. Angola19:05163/742.9%2/366.7%1/425%9/1090%0225101027
7T. Heurtel15:2173/560%2/366.7%1/250%0/00%011211107
8M. Ajinca24:1494/666.7%3/475%1/250%0/00%112022107
10B. Massa05:3731/1100%1/1100%0/00%1/250%011002103
11E. Jackson *19:3121/333.3%1/250%0/10%0/00%011130000
23D. Lighty *11:5600/20%0/10%0/10%0/00%000200101
24M. Ndiaye22:1541/616.7%1/250%0/40%2/450%336123001
30G. Watson *29:18239/1369.2%5/771.4%4/666.7%1/1100%1014213026
32B. Vautier11:5393/475%3/475%0/00%3/3100%0110211010
94A. Traore03:0400/00%0/00%0/00%0/00%00002000-2
TOTAL200:009132/6152.5%22/3464.7%10/2737.0%17/2373.9%7162316201110096

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Xavi PascualMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter *34:543111/1478.6%7/887.5%4/666.7%5/771.4%0224232034
2J. Marcos03:5200/10%0/10%0/00%0/00%00000000-10
3M. Cale *18:0620/10%0/00%0/10%2/2100%0220211033
5M. Norris20:0083/560%2/2100%1/333.3%1/250%1120101099
6J. Vesely20:2263/650%3/650%0/00%0/00%0443400177
8D. Brizuela05:4300/40%0/20%0/20%0/10%01101100-6-6
13T. Satoransky *27:26114/580%1/250%3/3100%0/00%044531101717
14W. Hernangomez *14:2131/1100%1/1100%0/00%1/250%2131110066
19Y. Fall02:4400/00%0/00%0/00%0/00%00002100-3-3
20N. Laprovittola12:47103/3100%1/1100%2/2100%2/2100%011314101111
23T. Shengelia *22:47227/977.8%6/875%1/1100%7/7100%145343102828
44J. Parra16:5852/2100%1/1100%1/1100%0/00%0221210066
TOTAL200:009834/5166.7%22/3268.8%12/1963.2%18/2378.3%4232720231771111

     

