Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους επικρατώντας με 93-102 για την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Μετά το Μιλάνο, οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν ότι η Ιταλία τούς πηγαίνει… γάντι, δείχνοντας ξανά χαρακτήρα και ποιότητα.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς «σκότωσε» τη Βίρτους από την περιφέρεια. Το μακρινό σουτ αποτέλεσε το βασικό της όπλο, τόσο για να χτίσει διαφορά όσο και για να απαντήσει σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των γηπεδούχων. Το επιθετικό της πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακό, αν και η άμυνα δεν είχε την ίδια συνέπεια, με αποτέλεσμα το προβάδισμα στο ημίχρονο να μείνει σχετικά χαμηλά, παρά το εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (52-57)

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι «σκλήρυνε», ο ρυθμός έπεσε και εκεί οι Σέρβοι ένιωσαν πιο άνετα. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε υπό τον έλεγχό του το τέμπο και ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο για να μπει στην τελική ευθεία με διψήφια διαφορά (68-82). Ο Μπάτλερ έδωσε ρυθμό και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ οργάνωσε υποδειγματικά (double-double), ενώ οι λύσεις ήρθαν από πολλούς.

Η Βίρτους προσπάθησε να μειώσει, όμως ο Ερυθρός Αστέρας δεν χαλάρωσε. Διατήρησε τη σοβαρότητά του, έσφιξε την άμυνα και έφτασε σε μια καθαρή εκτός έδρας νίκη, που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102

Ο MVP... Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 5 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντιούφ με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 16/35 τρίποντα με 45.7% ευστοχία

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Dusko Ivanovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 L. Vildoza 12:37 7 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 1 1 3 2 1 0 0 6 3 C. Edwards * 21:06 16 6/15 40% 3/6 50% 3/9 33.3% 1/2 50% 0 0 0 2 3 1 1 0 8 6 A. Pajola * 26:36 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 1 2 3 7 3 1 2 0 9 7 S. Niang 22:57 7 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 3 1 4 3 1 2 1 1 12 21 D. Alston Jr. * 31:58 18 6/10 60% 3/4 75% 3/6 50% 3/3 100% 1 2 3 2 2 1 0 0 18 30 M. Morgan 20:36 14 4/11 36.4% 4/7 57.1% 0/4 0% 6/7 85.7% 0 1 1 2 0 0 1 0 14 35 M. Diouf * 24:58 21 10/13 76.9% 10/13 76.9% 0/0 0% 1/1 100% 5 4 9 2 2 1 0 0 31 TOTAL 195:00 93 34/66 51.5% 26/41 63.4% 8/25 32% 17/23 73.9% 11 17 28 22 15 10 5 1 107