Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας 93-102: Κυρίαρχοι «ερυθρόλευκοι» για το 3/3

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους επικρατώντας με 93-102 για την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει την αντεπίθεσή του στη EuroLeague, φτάνοντας στην τρίτη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (93-102).

Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Μετά το Μιλάνο, οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν ότι η Ιταλία τούς πηγαίνει… γάντι, δείχνοντας ξανά χαρακτήρα και ποιότητα.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς «σκότωσε» τη Βίρτους από την περιφέρεια. Το μακρινό σουτ αποτέλεσε το βασικό της όπλο, τόσο για να χτίσει διαφορά όσο και για να απαντήσει σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των γηπεδούχων. Το επιθετικό της πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακό, αν και η άμυνα δεν είχε την ίδια συνέπεια, με αποτέλεσμα το προβάδισμα στο ημίχρονο να μείνει σχετικά χαμηλά, παρά το εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (52-57)

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι «σκλήρυνε», ο ρυθμός έπεσε και εκεί οι Σέρβοι ένιωσαν πιο άνετα. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε υπό τον έλεγχό του το τέμπο και ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο για να μπει στην τελική ευθεία με διψήφια διαφορά (68-82). Ο Μπάτλερ έδωσε ρυθμό και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ οργάνωσε υποδειγματικά (double-double), ενώ οι λύσεις ήρθαν από πολλούς.

 

Η Βίρτους προσπάθησε να μειώσει, όμως ο Ερυθρός Αστέρας δεν χαλάρωσε. Διατήρησε τη σοβαρότητά του, έσφιξε την άμυνα και έφτασε σε μια καθαρή εκτός έδρας νίκη, που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102

Ο MVP... Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 5 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντιούφ με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 16/35 τρίποντα με 45.7% ευστοχία

Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Dusko IvanovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1L. Vildoza12:3772/540%1/250%1/333.3%2/2100%011321006
3C. Edwards *21:06166/1540%3/650%3/933.3%1/250%000231108
6A. Pajola *26:3620/20%0/00%0/20%2/450%123731209
7S. Niang22:5773/560%3/560%0/00%1/250%3143121112
21D. Alston Jr. *31:58186/1060%3/475%3/650%3/3100%1232210018
30M. Morgan20:36144/1136.4%4/757.1%0/40%6/785.7%0112001014
35M. Diouf *24:582110/1376.9%10/1376.9%0/00%1/1100%5492210031
TOTAL195:009334/6651.5%26/4163.4%8/2532%17/2373.9%11172822151051107

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0C. Miller-McIntyre *23:38104/944.4%2/728.6%2/2100%0/00%14512301021
4D. Graham00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6J. Butler16:28165/1050%2/366.7%3/742.9%3/3100%1236511016
7D. Davidovac00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
12N. Kalinic20:42134/666.7%0/10%4/580%1/250%1340320011
TOTAL195:0010238/7054.3%22/3562.9%16/3545.7%10/1471.4%14233731231441115
