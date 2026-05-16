Μοντέρο: MVP των playoffs για τα όσα έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια θα παραταχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.
Aπό 0-2 γύρισε τη σειρά και με κορυφαίο τον Μοντέρο πήγε στο Final Four. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν εκείνος που αναδείχθηκε MVP των playoffs της διοργάνωσης.
Kόντρα στους πράσινους είχε μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο ranking, κάτι που τον έxρισε MVP όπως ενημέρωσε και η Euroleague.
— EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026
Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP ✨
