Τα χαμένα ριμπάουντ στην τελευταία περίοδο και δύο άστοχα τρίποντα από Σλούκα και Γκραντ στέρησαν από τον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να φύγει νικητής από την καυτή έδρα της Μακάμπι γνωρίζοντας την ήττα με 75-71.

Πάντα το «Γιαντ Ελιάου» αποτελεί μια από τις πιο «καυτές» έδρες της Euroleague. Και είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να περάσει από το Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός είχε την μεγάλη ευκαιρία για να φύγει νικητής από το Ισραήλ αλλά στην τελευταία επίθεση και με το σκορ στο 73-71, τόσο ο Κώστας Σλούκας στα 18'' πριν από το τέλος, όσο και ο Τζέριαν Γκραντ στα 10'' πριν από το τέλος αστόχησαν σε τρίποντα... προπόνησης με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία για την ελληνική ομάδα.

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου και την απουσία του Τσέντι Όσμαν να γίνεται γνωστή λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να φέρουν το ματς στα μέτρα τους, βρέθηκαν να ελέγχουν το μομέντουμ χάρη στους Σορτς, Γκραντ και Χολμς, να προηγούνται με +4 πόντους σ' ένα κλειστό παιχνίδι, αλλά ο Ταμίρ Μπλατ με τα πέντε τρίποντα ήταν εκείνος που τους έκοβε τη φόρα.

Κερασάκι στην τούρτα; Τα χαμένα ριμπάουντ στην τελευταία περίοδο, από τα οποία οι γηπεδούχοι ανανέωσαν επιθέσεις και δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Μακάμπι – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό καθώς βρέθηκε να προηγείται με 0-7 με αρχικό ξέσπασμα από τον Τζέριαν Γκραντ. Παρόλα αυτά η αδράνεια που ακολούθησε στην άμυνα στέρησε από τους «πράσινους» το δικαίωμα να διατηρήσουν τα ηνία του αγώνα. Μπλατ και Σόρκιν ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι προκειμένου να επιστρέψει η Μακάμπι στο παιχνίδι και το 8-12 του 4' να γίνει 18-14 με επιμέρους 10-2 των γηπεδούχων. Η είσοδος του Τολιόπουλου (5π., 1ασ.) ισορρόπησε την κατάσταση με αποτέλεσμα να κλείσει το δεκάλεπτο στο 20-21 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Το τριφύλλι είχε 5/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές και 4 ασίστ για 1 λάθος ενώ οι Ισραηλινοί είχαν αντίστοιχα 7/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 5 ασίστ για 2 λάθη. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας ξεκίνησε πολύ καλύτερα την 2η περίοδο, έτρεξε ένα 9-1 και βρέθηκε για πρώτη φορά στο +7 (29-22) στο 13'. Χολμς και Χουάντσο βοήθησαν ώστε να «σπάσει» το μομέντουμ των γηπεδούχων, να πάρει ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα (34-35 στο 17') για να κλείσει το ημίχρονο στο 42-39 υπέρ της Μακάμπι.

Στο πρώτο μισό του αγώνα η ομάδα του Άταμαν είχε 9/20 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 6/8 βολές, 9-9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη με τον Γκραντ να ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» με 10 πόντους (1/4διπ., 2/3τρ., 2/2β). Στον αντίποδα η Μακάμπι είχε κλείσει το ημίχρονο με τρομερό ποσοστό στα δίποντα έχοντας 14/18 (!) όπως επίσης 4/14 τρίποντα, 2/2 βολές, 11-4 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες για 5 λάθη.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς καλύτερος και στις δύο πλευρές του παρκέ, βρίσκοντας λύσεις από τους Γκραντ (14π.), Σορτς (9π., 5ασ., 2κλ., 2ριμπ.) και Χολμς (9π., 4ριμπ.) με αποτέλεσμα να προηγηθεί και με +4 πόντους (53-57 στο 28') πριν δεχθεί δύο σερί τρίποντα από τον Ταμίρ Μπλατ (12π., 4/4τρ.) πριν από το τέλος του δεκαλέπτου για το πράσινο 59-60.

O Ισραηλινός γκαρντ συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει και βοήθησε την Μακάμπι να διατηρήσει το μομέντουμ στο παιχνίδι και παράλληλα και το προβάδισμα στο σκορ. Στο 35' το σκορ ήταν στο 65-54 αλλά στη συνέχεια οι πράσινοι δέχθηκαν επιμέρους σκορ 6-2 για το +5 της Μακάμπι (71-66 στο 37'). Με το σκορ στο 73-68 ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έγραψε το 73-71 και ακολούθησαν συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Μάλιστα οι πράσινοι έχασαν στην ίδια επίθεση τρία σουτ με Σορτς (δίποντο και τρίποντο) και Χουάντσο ενώ στα 30'' πριν από το τέλος αστόχησε σε τρίποντο και ο Λούντμπεργκ.

Στην πράσινη επίθεση που ακολούθησε ήρθε και η... αυτοκτονία καθώς είχε διπλή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για τη νίκη με το σκορ στο 73-71 αλλά τα ελεύθερα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ δεν βρήκαν στόχο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πήρε έξι κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ στην τελευταία περίοδο, έκοβε τη φόρα τον Παναθηναϊκού ο Μπλατ με τα συνεχόμενα τρίποντα, ενώ οφείλει πολλά (και δη τα... περισσότερα) στα άστοχα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ στα 18'' και στα 10'' αντίστοιχα πριν από το τέλος.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πήρε έξι κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ στην τελευταία περίοδο, έκοβε τη φόρα τον Παναθηναϊκού ο Μπλατ με τα συνεχόμενα τρίποντα, ενώ οφείλει πολλά (και δη τα... περισσότερα) στα άστοχα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ στα 18'' και στα 10'' αντίστοιχα πριν από το τέλος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 15 πόντους με 5/6 τρίποντα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ίφε Λούντμπεργκ με καθοριστικές ενέργειες και πρωτοβουλίες έχοντας στο σύνολο 16 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κώστας Σλούκας ο οποίος δεν βρέθηκε τη βραδιά του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τι Τζέι Σορτς ήταν θετικός με 13 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 28 λεπτά συμμετοχής.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Μακάμπι στο Telekom Center Athens με 99-85.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71.

Maccabi Rapyd Tel Aviv — Head Coach: Oded Kattash 2PT 3PT FT REB # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 I. Lundberg * 28:39 16 4/5 80.0% 1/6 16.7% 5/5 100% 0 1 1 0 0 2 0 2 11 1 J. Hoard * 25:01 4 2/5 40.0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 2 0 0 0 2 9 2 J. Clark III * 14:50 9 3/4 75.0% 1/4 25.0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 3 4 3 M. Santos 14:50 5 2/4 50.0% 0/3 0% 1/1 100% 1 2 3 0 1 0 0 2 4 4 G. Lavi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 R. Sorkin * 25:10 13 5/9 55.6% 1/4 25.0% 0/0 0% 4 4 8 3 0 1 0 0 16 10 O. Brissett 22:08 4 0/1 0% 0/4 0% 4/4 100% 3 4 7 0 1 0 0 2 10 11 W. Rayman * 15:48 3 0/0 0% 1/4 25.0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 2 2 21 J. Dowtin Jr 10:52 4 1/2 50.0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 5 22 T. Leaf 16:57 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 1 4 45 T. Blatt 25:45 15 0/0 0% 5/6 83.3% 0/0 0% 0 0 0 3 0 2 0 1 15 TOTAL 200:00 75 18/33 54.5% 9/33 27.3% 12/12 100% 13 23 36 10 3 8 1 15 82