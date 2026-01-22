Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74).

Ο Ολυμπιακός είχε απουσίες, έκανε πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος έδειξε την ποιότητα και την προσωπικότητα των παικτών του, φτάνοντας στη νίκη (68-74).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το ημίχρονο στο +17, όμως στο δεύτερο μισό η Έφες του έβαλε δύσκολα, με τους Ερυθρολεύκους να βλέπουν τους αντιπάλους τους να μειώνουν μέχρι και στους 2! Ένα 0-8 από το 35' μέχρι το 38' έδωσε αέρα 10 πόντων στον Ολυμπιακό, ενώ στο τέλος του αγώνα μπορεί η Έφες να συνέχισε να πιέζει, όμως παρόλα αυτά οι Ερυθρόλευκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 15-8, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με την Φενέρ στο ΣΕΦ). Η Έφες από την άλλη υποχώρησε στο 6-18.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους, με τον σταρ του Ολυμπιακού να βάζει τέλος στο σερί των 25+ πόντων και των 30+ βαθμών στο PIR που είχε στα παιχνίδια του Ιανουαρίου.

Έφες - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει σκορ από μακριά το σκορ έγινε 08 στο 2'. Η Έφες προσπαθούσε, αλλά ουσιαστικά δεν απειλησε, ενώ όταν ο Σάσα Βεζένκοβ βρήκε το χέρι του, όλα έγιναν πιο εύκολα. Ο σταρ του Ολυμπιακού είχε 12 πόντους στο δεκάλεπτο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με 13-25.

Η Έφες και κυρίως ο Σέιμπεν Λι, ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως η άμυνά της δεν ήταν ικανή να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Η διαφορά μειώθηκε μέχρι και τους 9 (24-33, 13'), όμως η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που με επιμέρους 7-15 εκτόξευσε την διαφορά και πήγε στο ημίχρονο με το υπέρ του 31-48

Το τρίτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 5 λεπτά της περιόδου οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν βρει εντός παιδιάς καλάθι, ενώ συνολικά σκόραραν μόλις 10, με την Έφες να μπαίνει για τα καλά μέσα στο ματς! Η περίοδος έκλεισε στο 51-58, με το συνολικό επιμέρους να είναι στο 20-10.

Ο Λι έδωσε ανάσες στην Έφες, την ώρα που ο Ολυμπιακός ζοριζόταν στην επίθεση, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 61-63 στο 35'. Η άμυνα του Ολυμπιακού έδωσε λύσεις, ενώ ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ από την άλλη σημείωσαν μεγάλα καλάθια για το 61-71 (38'). Στη συνέχεια οι Πειραιώτες κράτησαν τα ηνία και ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Πόλη με 68-74.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Όταν η Έφες μείωσε στο καλάθι, έδειξε χαρακτήρα και με ένα 0-8 σερί πήρε ξανά διψήφιο προβάδισμα. Παράλληλα, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο ευστόχησε μόλις σε 1 τρίποντο (του Γουόκαπ), σούταρε σταθερά καλά μέσα από τα 6.75, όπως δείχνει το 58.6% με το οποίο σούταρε.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 R. Beaubois 08:31 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 S. Hazer 06:05 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 -6 -6 5 S. Lee 18:58 13 4/7 57.1% 3/4 75% 1/3 33.3% 4/7 57.1% 0 0 0 5 2 1 5 0 17 17 8 N. Weiler-Babb * 37:48 6 3/5 60% 3/3 100% 0/2 0% 0/2 0% 0 3 3 6 2 0 1 0 14 14 10 I. Cordinier * 24:08 8 1/7 14.3% 0/3 0% 1/4 25% 5/6 83.3% 1 2 3 1 1 2 0 0 8 8 11 R. Smits 15:52 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 1 2 0 0 1 4 4 13 B. Dessert * 09:26 2 1/6 16.7% 1/6 16.7% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 0 2 0 1 1 -2 -2 15 P. Dozier * 24:30 16 4/15 26.7% 2/10 20% 2/5 40% 6/6 100% 0 1 1 2 3 1 0 0 8 8 21 C. Swider 07:16 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 -1 24 E. Osmani * 21:58 10 4/7 57.1% 2/4 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 6 7 1 3 0 0 0 13 13 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 K. Jones 25:28 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 4 7 0 5 1 1 0 9 9 TOTAL 200:00 68 23/61 37.7% 16/37 43.2% 7/24 29.2% 15/21 71.4% 12 21 33 17 23 8 8 2 68