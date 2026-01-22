Ο Ολυμπιακός είχε απουσίες, έκανε πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος έδειξε την ποιότητα και την προσωπικότητα των παικτών του, φτάνοντας στη νίκη (68-74).
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το ημίχρονο στο +17, όμως στο δεύτερο μισό η Έφες του έβαλε δύσκολα, με τους Ερυθρολεύκους να βλέπουν τους αντιπάλους τους να μειώνουν μέχρι και στους 2! Ένα 0-8 από το 35' μέχρι το 38' έδωσε αέρα 10 πόντων στον Ολυμπιακό, ενώ στο τέλος του αγώνα μπορεί η Έφες να συνέχισε να πιέζει, όμως παρόλα αυτά οι Ερυθρόλευκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 15-8, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με την Φενέρ στο ΣΕΦ). Η Έφες από την άλλη υποχώρησε στο 6-18.
Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους, με τον σταρ του Ολυμπιακού να βάζει τέλος στο σερί των 25+ πόντων και των 30+ βαθμών στο PIR που είχε στα παιχνίδια του Ιανουαρίου.
Έφες - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει σκορ από μακριά το σκορ έγινε 08 στο 2'. Η Έφες προσπαθούσε, αλλά ουσιαστικά δεν απειλησε, ενώ όταν ο Σάσα Βεζένκοβ βρήκε το χέρι του, όλα έγιναν πιο εύκολα. Ο σταρ του Ολυμπιακού είχε 12 πόντους στο δεκάλεπτο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με 13-25.
Η Έφες και κυρίως ο Σέιμπεν Λι, ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως η άμυνά της δεν ήταν ικανή να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Η διαφορά μειώθηκε μέχρι και τους 9 (24-33, 13'), όμως η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που με επιμέρους 7-15 εκτόξευσε την διαφορά και πήγε στο ημίχρονο με το υπέρ του 31-48
Το τρίτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 5 λεπτά της περιόδου οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν βρει εντός παιδιάς καλάθι, ενώ συνολικά σκόραραν μόλις 10, με την Έφες να μπαίνει για τα καλά μέσα στο ματς! Η περίοδος έκλεισε στο 51-58, με το συνολικό επιμέρους να είναι στο 20-10.
Ο Λι έδωσε ανάσες στην Έφες, την ώρα που ο Ολυμπιακός ζοριζόταν στην επίθεση, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 61-63 στο 35'. Η άμυνα του Ολυμπιακού έδωσε λύσεις, ενώ ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ από την άλλη σημείωσαν μεγάλα καλάθια για το 61-71 (38'). Στη συνέχεια οι Πειραιώτες κράτησαν τα ηνία και ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Πόλη με 68-74.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Όταν η Έφες μείωσε στο καλάθι, έδειξε χαρακτήρα και με ένα 0-8 σερί πήρε ξανά διψήφιο προβάδισμα. Παράλληλα, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο ευστόχησε μόλις σε 1 τρίποντο (του Γουόκαπ), σούταρε σταθερά καλά μέσα από τα 6.75, όπως δείχνει το 58.6% με το οποίο σούταρε.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τόμας Γουόκαπ. Ναι, είχε μόνο 6 πόντους, όμως έβαλε κομβικό τρίποντο στο τέλος, ενώ είχε 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 18 στο PIR, σε ένα παιχνίδι όπου κάλυψε μόνος του την θέση «1».
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους, Νττόρσεϊ με 11, Φουρνιέ με 11, Χολ με 10 και Γουόρντ με 9.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κορντινιέ, που είχε 8 πόντους με 1/7 εντός παιδιάς.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... απολαυστικός ο Σέιμπεν Λι, που απέναντι στην πρώην ομάδα του είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Η Έφες είχε περάσει νικηφόρα από το ΣΕΦ με 78-82
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|R. Beaubois
|08:31
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|S. Hazer
|06:05
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-6
|-6
|5
|S. Lee
|18:58
|13
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|1/3
|33.3%
|4/7
|57.1%
|0
|0
|0
|5
|2
|1
|5
|0
|17
|17
|8
|N. Weiler-Babb *
|37:48
|6
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|3
|3
|6
|2
|0
|1
|0
|14
|14
|10
|I. Cordinier *
|24:08
|8
|1/7
|14.3%
|0/3
|0%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|8
|8
|11
|R. Smits
|15:52
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|2
|0
|0
|1
|4
|4
|13
|B. Dessert *
|09:26
|2
|1/6
|16.7%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|2
|0
|1
|1
|-2
|-2
|15
|P. Dozier *
|24:30
|16
|4/15
|26.7%
|2/10
|20%
|2/5
|40%
|6/6
|100%
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|8
|8
|21
|C. Swider
|07:16
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-1
|-1
|24
|E. Osmani *
|21:58
|10
|4/7
|57.1%
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|1
|3
|0
|0
|0
|13
|13
|33
|E. Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|K. Jones
|25:28
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|0
|5
|1
|1
|0
|9
|9
|TOTAL
|200:00
|68
|23/61
|37.7%
|16/37
|43.2%
|7/24
|29.2%
|15/21
|71.4%
|12
|21
|33
|17
|23
|8
|8
|2
|68
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup *
|33:14
|6
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|9
|2
|1
|1
|0
|18
|3
|T. Ward
|21:02
|9
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|0
|4
|4
|2
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|G. Larentzakis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|S. Vezenkov *
|25:55
|19
|6/14
|42.9%
|5/8
|62.5%
|1/6
|16.7%
|6/7
|85.7%
|0
|5
|5
|1
|0
|1
|0
|1
|20
|16
|K. Papanikolaou *
|16:19
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|21
|O. Netzipoglou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Dorsey *
|17:07
|11
|4/7
|57.1%
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|6
|25
|A. Peters
|14:12
|4
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|7
|45
|D. Hall
|20:01
|10
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|5
|2
|7
|0
|1
|1
|0
|2
|16
|77
|S. McKissic
|06:43
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|0
|-2
|88
|T. Jones *
|19:52
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/8
|25%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|3
|1
|94
|E. Fournier
|25:35
|11
|3/8
|37.5%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|2
|3
|2
|0
|0
|8
|TOTAL
|200:00
|74
|24/51
|47.1%
|17/29
|58.6%
|7/22
|31.8%
|19/30
|63.3%
|9
|27
|36
|20
|21
|10
|4
|6
|91
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.