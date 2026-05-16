Γιούρτσεβεν: Έπαιξε σε Παναθηναϊκό, Γουόριορς και Ρεάλ την ίδια σεζόν
Ο Ομέρ Γιουρτσεβεν είναι ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα είναι η τέταρτη ομάδα του τη φετινή σεζόν.
Συγκεκριμένα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεκίνησε τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια μετακόμισε στην Αμερική, όπου αρχικά αγωνίστηκε στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς και στην συνέχεια στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ από σήμερα είναι στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αθήνα, Τέξας, Σαν Φρανσίσκο και τώρα Μαδρίτη το ταξίδι του Γιούρτσεβεν, λοιπόν, ενώ σε όλα αυτά προσθέστε και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική Τουρκίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Όλο αυτό το ταξίδι, το βλέπουμε στο βίντεο της Ρεάλ με τις καλύτερες στιγμές του Ομέρ Γιούρτσεβεν...
🧐 ¡Así juega Ömer Yurtseven! pic.twitter.com/oBCBLiOpAj— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 16, 2026
