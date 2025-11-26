Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι και με την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα «έπεσε» από την κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 και πλέον μετρούν 8-5 ρεκόρ μετά από 13 ματς στην Euroleague.
Νωρίτερα η Αρμάνι Μιλάνο είχε περάσει από το Βελιγράδι, κερδίζοντας την Μακάμπι με 88-102, βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ στο 7-6.
Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εφές την οποία και... διέλυσε με σκορ 102-66.
Αποτελέσματα - 13η αγωνιστική
25/11
- Dubai Basketball - Παρί 90-89
- Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
- Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75
- Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-69
- Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67
26/11
- Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο 88-102
- Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80
- Μονακό - Εφές 102-66
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ερυθρός Αστέρας 9-4
- Ολυμπιακός 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Μονακό 8-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Αρμάνι Μιλάνο 7-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Dubai Basketball 6-7
- Αναντολού Εφές 5-8
- Παρί 5-8
- Μπάγερν 5-8
- Μπασκόνια 4-9
- Παρτίζαν 4-9
- Βιλερμπάν 3-9
- Μακάμπι 3-10
Επόμενη αγωνιστική (14η)
4/12
- 19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
- 20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
- 20:30 Μονακό-Παρί
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
- 21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
5/12
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
- 21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
- 21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.