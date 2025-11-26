Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι και με την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα «έπεσε» από την κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 και πλέον μετρούν 8-5 ρεκόρ μετά από 13 ματς στην Euroleague.

Νωρίτερα η Αρμάνι Μιλάνο είχε περάσει από το Βελιγράδι, κερδίζοντας την Μακάμπι με 88-102, βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ στο 7-6.

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εφές την οποία και... διέλυσε με σκορ 102-66.

Αποτελέσματα - 13η αγωνιστική

25/11

26/11

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ερυθρός Αστέρας 9-4 Ολυμπιακός 8-5 Ζάλγκιρις 8-5 Βαλένθια 8-5 Φενέρμπαχτσε 8-5 Μονακό 8-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 7-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Dubai Basketball 6-7 Αναντολού Εφές 5-8 Παρί 5-8 Μπάγερν 5-8 Μπασκόνια 4-9 Παρτίζαν 4-9 Βιλερμπάν 3-9 Μακάμπι 3-10

Επόμενη αγωνιστική (14η)

4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

5/12