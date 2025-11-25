Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό

Δημήτρης Οικονόμου
Με ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια απλοποίησε τη δουλειά της και επικράτησε με 90-67 της Μπάγερν Μονάχου στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου ήταν η νίκη για τη Βαλένθια, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Με τους Ισπανούς να ξεσπούν στο τρίτο δεκάλεπτο και να επικρατούν 90-67 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Πέντε διψήφιους και μπροστάρη τον Μπαντιό με 16 είχε η Βαλένθια, την ώρα που η Μπάγερν είδε μόνο τον Ντινγουΐντι να σκοράρει 12 αλλά να μετράει 1/7 τρίποντα.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με απόσταση τεσσάρων πόντων. Η Βαλένθια βρισκόταν μπροστά με 41-37, αλλά τα πάντα άλλαξαν στο τρίτο δεκάλεπτο.

Εκεί όπου η Βαλένθια έτρεξε επιμέρους 21-4 στο πρώτο εξάλεπτο και εξαφανίστηκε στον ορίζοντα. Με μπροστάρηδες τους Μοντέρο και Τόμπσον, η διαφορά άνοιξε και δεν υπήρχε επιστροφή από το 62-41 (27').

Η Βαλένθια έπρεπε απλώς να διαχειριστεί το 68-49 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πράγματι, έτσι έγινε.

 
  • Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67
  • MVP: Ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πρώτος σκόρερ της Μπάγερν μεν, αλλά με άσχημα ποσοστά δε ο Ντινγουΐντι που είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και 1/7 τρίποντα.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/34 τρίποντα της Μπάγερν
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio17:11163/475%3/475%0/00%1/1100%011210212121
1K. Taylor *18:0381/250%1/250%0/00%0/00%066232001010
2J. Puerto21:5751/333.3%1/333.3%0/00%0/00%2570100133
3N. Reuvers *19:04113/3100%3/3100%0/00%2/366.7%123031001010
4J. Pradilla *20:0021/250%1/250%0/00%0/00%055241001111
5S. De Larrea00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7B. Key13:1431/250%1/250%0/00%1/250%0331100033
8J. Montero *22:49132/540%2/540%0/00%3/3100%000222101111
10O. Moore *23:53135/862.5%5/862.5%0/00%3/3100%235322011515
12N. Sako13:2500/30%0/30%0/00%0/40%22403201-6-6
13D. Thompson16:07123/742.9%3/742.9%0/00%4/666.7%6170010087
TOTAL2009020/3951.3%20/3951.3%11/3036.7%17/2568%173148161511108
FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1O. Da Silva14:3662/366.7%2/366.7%0/10%2/2100%3251410177
5N. Giffey19:0772/366.7%2/366.7%1/250%0/00%527131101111
7J. Voigtmann *12:4700/20%0/20%0/20%0/00%02210100-2-2
8L. Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10J. Jessup19:0880/00%0/00%2/366.7%2/2100%022332011010
11V. Lucic *22:0692/540%2/540%1/520%2/2100%0330310122
13A. Obst24:2530/10%0/10%1/812.5%0/00%13401100-1-1
16S. Jovic15:4521/520%1/520%0/00%0/00%0335003188
21J. Hollatz *15:5221/250%1/250%0/30%0/00%0112202066
22I. Mike *22:0563/742.9%3/742.9%0/30%5/683.3%4481121066
26S. Dinwiddie *22:44122/366.7%2/366.7%1/714.3%1/425%1122410088
32W. Gabriel11:2594/4100%4/4100%0/00%1/00%0330010022
TOTAL2006417/3548.6%17/3548.6%6/3417.6%12/1675%15264116241358

@Photo credits: Twitter/ @valenciabasket
     

