Με ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια απλοποίησε τη δουλειά της και επικράτησε με 90-67 της Μπάγερν Μονάχου στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου ήταν η νίκη για τη Βαλένθια, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Με τους Ισπανούς να ξεσπούν στο τρίτο δεκάλεπτο και να επικρατούν 90-67 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Πέντε διψήφιους και μπροστάρη τον Μπαντιό με 16 είχε η Βαλένθια, την ώρα που η Μπάγερν είδε μόνο τον Ντινγουΐντι να σκοράρει 12 αλλά να μετράει 1/7 τρίποντα.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με απόσταση τεσσάρων πόντων. Η Βαλένθια βρισκόταν μπροστά με 41-37, αλλά τα πάντα άλλαξαν στο τρίτο δεκάλεπτο.

Εκεί όπου η Βαλένθια έτρεξε επιμέρους 21-4 στο πρώτο εξάλεπτο και εξαφανίστηκε στον ορίζοντα. Με μπροστάρηδες τους Μοντέρο και Τόμπσον, η διαφορά άνοιξε και δεν υπήρχε επιστροφή από το 62-41 (27').

Η Βαλένθια έπρεπε απλώς να διαχειριστεί το 68-49 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πράγματι, έτσι έγινε.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67

19-21, 41-37, 68-49, 90-67 MVP: Ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πρώτος σκόρερ της Μπάγερν μεν, αλλά με άσχημα ποσοστά δε ο Ντινγουΐντι που είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και 1/7 τρίποντα.

Πρώτος σκόρερ της Μπάγερν μεν, αλλά με άσχημα ποσοστά δε ο Ντινγουΐντι που είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και 1/7 τρίποντα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/34 τρίποντα της Μπάγερν

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 B. Badio 17:11 16 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 2 1 0 2 1 21 21 1 K. Taylor * 18:03 8 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 2 3 2 0 0 10 10 2 J. Puerto 21:57 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 5 7 0 1 0 0 1 3 3 3 N. Reuvers * 19:04 11 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 1 2 3 0 3 1 0 0 10 10 4 J. Pradilla * 20:00 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 5 5 2 4 1 0 0 11 11 5 S. De Larrea 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B. Key 13:14 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 3 8 J. Montero * 22:49 13 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 2 2 2 1 0 11 11 10 O. Moore * 23:53 13 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 3/3 100% 2 3 5 3 2 2 0 1 15 15 12 N. Sako 13:25 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/4 0% 2 2 4 0 3 2 0 1 -6 -6 13 D. Thompson 16:07 12 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/0 0% 4/6 66.7% 6 1 7 0 0 1 0 0 8 7 TOTAL 200 90 20/39 51.3% 20/39 51.3% 11/30 36.7% 17/25 68% 17 31 48 16 15 11 108