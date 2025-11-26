Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +12 στο 25', αλλά... κόλλησε επιθετικά και ο Μίλερ ΜακΙντάιρ με τα δικά του σουτ τον «εκτέλεσε» στο φινάλε, με τον Ερυθρό να επικρατεί 91-80.

Ο Ολυμπιακός έβαλε τα χέρια του και... έβγαλε τα μάτια του στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Το +12 του 25ου λεπτού εξανεμίστηκε εύκολα με λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, για να έρθει ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ που είχε μηδέν πόντους ως το 37' και να καθορίσει την έκβαση του αγώνα. Επισκιάζοντας έτσι και την εξαιρετική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ που σταμάτησε στους 29 πόντους.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, μιας και οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν αμυντική συνοχή. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ελεύθερα σουτ και με σερί 4-0 στο transition προηγήθηκε με 12-5 στο πεντάλεπτο. Τα σουτ του Εβάν Φουρνιέ και η αθλητικότητα του Ντόντα Χολ, βοήθησαν τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μείωσε σε 21-18 (11') με το τρίτο του τρίποντο, ενώ οι Πειραώτες προσπέρασαν ξανά με τον Γάλλο για το 24-27 (13').

Οι απαντήσεις ήρθαν από τους Νουόρα και Μοτιεγιούνας για τον Ερυθρό Αστέρα. Η άμυνα των Σέρβων κράτησε χαμηλά τον Ολυμπιακό και με ένα σερί 9-0 οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 33-27 (18'). Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ ισοφάρισαν άμεσα στους 33, με τον Ολυμπιακό να έχει 9 ασίστ για 10 λάθη στο ημίχρονο, αλλά να κλείνει με προβάδισμα ενός (37-38, 20').

Με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να συνεχίζουν λες και δεν υπήρξε διακοπή στο ημίχρονο. Σκοράροντας 12 από τους 14 πόντους των Πειραιωτών στο ξεκίνημα και με μεγάλα μακρινά σουτ, έδωσαν προβάδισμα με 44-52 (24') στον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοβ ήταν ασταμάτητος και η επίθεση του Ολυμπιακού θύμισε... Ολυμπιακό για το 48-60 (26').

Η απάντηση των Σέρβων ήταν άμεση, αφού κάποια λάθη σε εκείνο το σημείο έδωσαν ξανά τρανζίσιον και ένα τρίποντο του Οτζελέγιε μείωσε στους 5 (57-62, 29'). Ένα λεπτό αρκούσε για να χάσουν οι φιλοξενούμενοι την αυτοκυριαρχία τους. Δύο τρίποντα στο τρανζίσιον έφεραν ξανά μπροστά τον Ερυθρό Αστέρα (67-65, 32') που έτρεξε σερί 13-0 και έφτασε ως το 72-65 (33') μέχρι να σκοράρει για τρεις ο Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με δύο μακρινά σουτ και το τελευταίο πεντάλεπτο έκρυβε ένα ντέρμπι.

Ο Βεζένκοβ έφτασε στους 29, με το σκορ στο 79-77 (37'), αλλά ο ΜακΙντάιρ έβαλε ένα ακόμα μεγάλο σουτ. Και δε σταμάτησε εκεί. Επτά δικοί του πόντοι έκαναν το 79-77... 86-77 και ο Ολυμπιακός δεν είχε πλέον χρόνο στα 90'' που απέμεναν και μοιραία γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80

Δεν κατάφερε να γίνει παράγοντας του παιχνιδιού ο Τάισον Γουόρντ, με 2 πόντους και 1/4 δίποντα, 2 ασίστ, ένα ριμπάουντ, ένα λάθος σε 11'13''. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Σάσα Βεζένκοβ με 29 πόντους και 4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 C. Miller-McIntyre * 24:51 10 4/11 36.4% 2/4 50.0% 2/7 28.6% 0/0 0% 0 3 3 9 4 2 1 0 9 9 1 U. Plavsic 03:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2 4 D. Graham 15:09 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 4 4 4 0 1 0 0 15 15 6 J. Butler 14:07 5 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 1 4 2 2 1 0 0 4 4 12 N. Kalinic 26:21 8 3/8 37.5% 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 3 3 0 3 1 3 0 5 5 13 O. Dobric * 13:39 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 20 D. Motiejunas * 16:24 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 3/3 100% 2 1 3 1 0 1 2 0 14 14 33 J. Nwora * 25:53 23 9/16 56.3% 6/9 66.7% 3/7 42.9% 2/2 100% 1 2 3 0 2 0 2 0 23 23 37 S. Ojeleye 25:03 15 5/7 71.4% 2/4 50% 3/3 100% 2/2 100% 1 0 1 1 2 0 0 1 14 14 95 C. Moneke * 35:18 11 3/14 21.4% 3/6 50% 0/8 0% 5/8 62.5% 5 6 11 3 3 3 3 0 20 20 99 Y. Dos Santos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 0 2 2 0 0 TOTAL 200:00 91 32/76 42.1% 17/31 54.8% 15/35 42.9% 12/15 80.0% 13 22 35 20 19 11 12 2 105