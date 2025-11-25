Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε (66-64) της Βίρτους Μπολόνια για την 13η αγωνιστική της Euroleague με τον Νικολό Μέλι να δίνει τη λύση με φόλοου στα 45’’ πριν τη λήξη.

Η Φενέρμπαχτσε ίδρωσε πολύ και χρειάστηκε ένα φόλοου του Νικολό Μέλι και μια άμυνα του Ιταλού για να πάρει τη νίκη (66-64) κόντρα στην Βίρτους στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αναμέτρηση, όπου κυριάρχησε η αστοχία και οι πολλές κακές επιθετικές επιλογές.

Ο Ουέιντ Μπάλντουιν με 18 πόντους ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την τουρκική ομάδα, με τον Νικολό Μέλι να έχει 4 πόντους (με το πολύτιμο φόλοου στο τέλος), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Μάθιου Μόργκαν με 13 πόντους και ο Κάρσεν Έντουαρντς με 11 πόντους ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τους φιλοξενούμενους.

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ σε μεγάλο διάστημα και στο τέλος το καλάθι μετά από άστοχη προσπάθεια του Μέλι και η άμυνα του όπου κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Παγιόλα έγραψε τον επίλογο μιας αναμέτρησης, στην οποία επικράτησε η σκληράδα και το κακό μπάσκετ. Η Φενέρμπαχτσε μετράει πλέον 8 νίκες και 5 ήττες, ενώ η Βίρτους έχει 6 νίκες και 7 ήττες.

Φενέρμπαχτσε-Βίρτους: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Φενέρμπαχτσε είχε τον τρόπο να φτάνει στο καλάθι (10-6 στο 6.20’’) με τους Μπιμπέροβιτς και Χόρτον Τάκερ. Η Βίρτους αντέδρασε και με τους Άλστον, Βιλντόσα πέρασε μπροστά (15-17 στο 10’).

Με επιθετική άμυνα και τον Καρίμ Τζάλοου να σκοράρει η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πέρασε μπροστά με 5 πόντους (21-26 στο 15.40’’ και 23-28 στο 16.40’’). Οι Τούρκοι στη συνέχεια έβγαλαν αντίδραση και αφήνοντας πίσω κάποιες κακές επιθετικές επιλογές μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο σε απόσταση... αναπνοής (30-31 στο 20’) από την ιταλική ομάδα, που ήταν άστοχη από την περιφέρεια (είχε 25% στα τρίποντα με 4/16, έναντι 23% της Φενέρμπαχτσε η οποία είχε 3/13 σουτ από τα 6.75).

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι συνέχισε να είναι ισορροπημένο (44-44 στο 28’) με τον Ουέιντ Μπάλντουιν να αποτελεί το σημείο αναφοράς της τουρκικής ομάδας, ενώ από την άλλη πλευρά οι Ιταλοί στηρίχθηκαν στον Μόργκαν και τον Έντουαρντς. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (52-55 στο 32’.20’’) στην τελευταία περίοδο, όμως η αστοχία και το κακό μπάσκετ δεν επέτρεπε να μπορέσουν να «χτίσουν» μια διαφορά με συνέπεια η Φενέρμπαχτσε να ισοφαρίσει (57-57 στο 35’) και να περάσει μπροστά με +3 (62-59 στο 38’).

Με τον Μάθιου Μόργκαν η Βίρτους ισοφάρισε (64-64 στο 39’) και στο τελευταίο λεπτό ο Μέλι με φόλοου έπειτα από άστοχο σουτ του Μπάλντουιν έδωσε προβάδισμα νίκης (66-64) στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στα 45’’ πριν τη λήξη. Στην συνέχεια η Βίρτους υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ με τον Παγιόλα πάνω στον Μέλι και εκεί όλα κρίθηκαν...

O MVP... Ο Ουέιντ Μπάλντουιν με 18 πόντους (4/4 ελεύθερες βολές, 4/8 δίποντα, 2/5 τριπ.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Οι Μουαμέτ Ντιούφ (7 πόντους, 12 ριμπάουντ), Καρίμ Τζάλοου (9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα) και Μάθιου Μόργκαν (13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ) είχαν τον υψηλότερο δείκτη με 13 στο PIR, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποδράσουν με το «διπλό» από την Τουρκία.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 12 επιθετικά ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε (μεταξύ αυτών και το τελευταίο του Μέλι που έδωσε τη νίκη) καθόρισαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64.



Fenerbahce Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 00 A. Bacot Jr. 10:13 5 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 1/1 100% 1 3 4 1 2 2 0 0 9 2 W. Baldwin IV * 25:12 18 6/13 46.2% 4/8 50.0% 2/5 40.0% 4/4 100% 1 1 2 3 4 3 2 1 +3 20 4 N. Melli 26:11 4 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0% 3 3 6 1 2 2 2 0 -5 7 8 T. Horton-Tucker * 19:23 8 3/10 30.0% 3/9 33.3% 0/1 0.0% 2/2 100% 0 3 3 0 2 1 0 2 4 11 B. Boston Jr. 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T. Biberovic * 22:50 8 3/10 30.0% 1/4 25.0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 17 O. Bitim 13:24 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 0 3 0 0 0 -1 2 18 M. Jantunen 20:48 2 0/6 0% 0/2 0% 0/4 0% 2/2 100% 1 4 5 2 5 0 0 0 4 20 D. Hall * 29:44 9 3/10 30.0% 0/3 0% 3/7 42.9% 0/0 0% 2 1 3 3 1 2 0 0 +6 5 32 A. Zagars 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 B. Colson 21:39 8 1/6 16.7% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 1 3 4 3 0 2 0 +1 16 92 K. Birch * 10:36 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 0 2 0 0 0 -2 3 Team/Coaches 0 5 5 0 0 TOTAL 200 66 22/65 33.8% 13/36 36.1% 9/29 31% 13/13 100% 12 25 37 16 19 10 6 3 +10 76