Η Μονακό ήταν καταιγιστική (102-66) απέναντι στην Αναντολού Έφες για την 13η αγωνιστική της Euroleague παραδίδοντας μαθήματα άμυνας στο δεύτερο ημίχρονο.

Μαθήματα υποδειγματικής άμυνας παρέδωσε η Μονακό που ισοπέδωσε (102-66) την Αναντολού Έφες, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κράτησαν στους 23 πόντους (10 στο τρίτο 10λεπτο και 13 στο τέταρτο) την τουρκική ομάδα στο δεύτερο μέρος «αιχμαλωτίζοντας» τον αντίπαλο τους.

Ο Ντάνιελ Τάις με 17 πόντους και οι Άλφα Ντιάλο (13 πόντους), Μάθιου Στραζέλ (12 πόντους, 5 ασίστ) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τη Μονακό. Την ίδια στιγμή ο Ισάια Κορντινιέ με 16 πόντους και ο Τζόρνταν Λόιντ με 13 πόντους ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν από την Έφες.

Οι μονεγάσκοι πλέον έχουν ρεκόρ 8-5, ενώ οι τούρκοι 5-8 αναζητώντας έναν τρόπο να βελτιωθούν. Ο Βασίλης Σπανούλης αφού τελείωσε τη δουλειά με την ομάδα του ταξιδεύει πλέον για την Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καθίσει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μονακό-Αναντολού Έφες: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (12-12 στο 5’), ωστόσο με τον Ντάνιελ Τάις η Μονακό έκλεισε το πρώτο 10λεπτο έχοντας το «πάνω χέρι» (25-22 στο 10’), καθώς ο Ισάια Κορντινιέ σκόραρε για την τουρκική ομάδα, αλλά ήταν μόνος.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίεσε πολύ στη μπάλα στη συνέχεια τον αντίπαλο και με καλάθια των Στραζέλ-Μίροτιτς μπόρεσε να ξεφύγει με 5 πόντους (36-31 στο 14.30’’). Η Αναντολού Έφες με τον Ερκάν Οσμάνι να συμπληρώνει τον Ισάια Κορντινιέ μπόρεσε να αντιδράσει και να μειώσει (45-41 στο 18’), όμως οι μονεγάσκοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 7 πόντων (50-43 στο 20’). Οι 15 ασίστ για μόλις 6 λάθη των γηπεδούχων, έναντι 11 ασίστ για 8 λάθη των φιλοξενούμενων εξηγούν τη διαφορά των δυο ομάδων στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπήκαν με... άγριες διαθέσεις στο παρκέ και πίεσαν πολύ τους τούρκους που έμειναν από λύσεις και με επιμέρους σκορ 20-10 έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο +17 (70-53 στο 30’). Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο, όπου η Αναντολού Έφες έψαχνε τρόπο να φτάσει στο καλάθι, αλλά οι μονεγάσκοι δεν τους άφηναν να πάρουν... ανάσα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως σημείωσαν μόλις 13 πόντους στο τέταρτο 10λεπτο και συνολικά 23 σε όλο το δεύτερο μέρος!

MVP: Ο Μάθιου Στραζέλ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα 23:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ισάια Κορντινιέ με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:07 λεπτά συμμετοχής συγκέντρωσε 19 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 κλεψίματα, απόρροια της εκπληκτικής άμυνας της Μονακό σε συνδυασμό με τις 28 ασίστ εξηγούν την απόλυτη κυριαρχία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 50-43, 70-53, 102-66.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Okobo * 25:00 9 — 2/3 66.7% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 1 1 4 2 2 1 0 11 4 J. Blossomgame * 19:56 6 — 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 3 2 5 2 2 0 2 0 11 5 Y. Makoundou 06:49 9 — 2/3 66.7% 0/0 0% 5/5 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 13 6 D. Michineau 02:41 0 — 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 D. Theis * 15:55 17 — 7/7 100% 0/0 0% 3/5 60% 1 1 2 0 2 2 1 0 18 11 A. Diallo * 23:24 13 — 4/6 66.7% 1/2 50% 2/2 100% 1 3 4 0 3 1 2 0 15 13 K. Hayes 15:38 12 — 4/6 66.7% 0/0 0% 4/4 100% 2 0 2 2 2 1 0 0 13 22 T. Tarpey 12:14 5 — 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 8 26 N. Nedovic 13:16 3 — 1/2 50% 0/3 0% 1/1 100% 0 0 0 2 2 0 1 0 1 32 M. Strazel 23:23 12 — 3/3 100% 1/5 20% 3/3 100% 0 2 2 5 2 1 3 0 21 33 N. Mirotic 17:41 9 — 2/5 40% 1/3 33.3% 2/2 100% 3 4 7 5 1 1 3 0 20 55 M. James * 24:03 7 — 1/2 50% 0/3 0% 5/5 100% 0 2 2 6 1 1 0 0 13 Team/Coaches 3 3 6 0 0 TOTAL 200 102 — 28/42 66.7% 5/21 23.8% 31/33 93.9% 13 20 33 28 18 9 15 0 150