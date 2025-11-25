Η Ζάλγκιρις έκανε εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Μπασκόνια με 82-67, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε κόντρα στη Μπασκόνια μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες. Παρ' όλα αυτά, ο Σιλβέν Φρανσίσκο (23π., 11ασ.) το πήρε πάνω του και οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη νίκη με 82-67

Ζάλγκιρις-Μπασκόνια: Το ματς

Η Μπασκόνια είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 18-24, με πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό (7 π.) και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ με 11, απέναντι στη Ζάλγκιρις που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Φρανσίσκο (6 π., 2 ριμπ., 2 ασ.) και Μπραζντέικις (5 π.). Στη συνέχεια, οι Λιθουανοί αύξησαν την πίεσή τους, όμως η Μπασκόνια πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 37-42, έχοντας 13/20 δίποντα, σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις που βρήκε λύσεις κυρίως από την περιφέρεια με 7/12 τρίποντα. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (54-54, 30') ωστόσο η Ζάλγκιρις πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, κάνοντας επιμέρους σκορ 20-5 και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας με το τρίποντο του Αζουόλας Τουμπέλις (54-59, 35'), διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε και φτάνοντας στη νίκη με 82-67.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67.

Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 5/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 11 ασίστ, 3 ιμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 8 κερδισμένα φάουλ και 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/23 τρίποντα της Ζάλγκιρις.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 3 S. Francisco * 30:24 23 5/9 55.6% 3/5 60% 4/7 57.1% 0 3 3 11 2 4 3 1 32 4 K. Mikalauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 M. Wright * 15:47 4 2/5 40% 0/0 0% 0/2 0% 0 3 3 0 2 1 0 0 1 8 I. Brazdeikis * 27:23 13 2/4 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 1 0 14 10 A. Tubelis * 30:01 15 3/12 25% 3/4 75% 0/0 0% 6 1 7 1 3 1 0 0 10 12 M. Lo 21:04 9 1/4 25% 1/2 50% 4/4 100% 0 6 6 3 2 0 0 1 14 14 D. Sleva 11:12 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 2 0 1 0 0 10 15 L. Birutis 04:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 17 M. Rubstavicius 03:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 27 D. Daubaris 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 D. Sirvydis 20:01 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 1 0 8 92 E. Ulanovas * 36:13 5 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 2 2 0 1 1 2 TOTAL 200 82 16/40 40% 14/23 60.9% 8/15 53.3% 8 24 32 19 17 11 6 3 91