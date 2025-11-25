Ζάλγκιρις-Μπασκόνια 82-67: Με ξέσπασμα στο φινάλε οι Λιθουανοί

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ζάλγκιρις έκανε εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Μπασκόνια με 82-67, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε κόντρα στη Μπασκόνια μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες. Παρ' όλα αυτά, ο Σιλβέν Φρανσίσκο (23π., 11ασ.) το πήρε πάνω του και οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη νίκη με 82-67

Ζάλγκιρις-Μπασκόνια: Το ματς

Η Μπασκόνια είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 18-24, με πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό (7 π.) και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ με 11, απέναντι στη Ζάλγκιρις που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Φρανσίσκο (6 π., 2 ριμπ., 2 ασ.) και Μπραζντέικις (5 π.). Στη συνέχεια, οι Λιθουανοί αύξησαν την πίεσή τους, όμως η Μπασκόνια πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 37-42, έχοντας 13/20 δίποντα, σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις που βρήκε λύσεις κυρίως από την περιφέρεια με 7/12 τρίποντα. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (54-54, 30') ωστόσο η Ζάλγκιρις πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, κάνοντας επιμέρους σκορ 20-5 και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας με το τρίποντο του Αζουόλας Τουμπέλις (54-59, 35'), διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε και φτάνοντας στη νίκη με 82-67.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67.

Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 5/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 11 ασίστ, 3 ιμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 8 κερδισμένα φάουλ και 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/23 τρίποντα της Ζάλγκιρις.

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
3S. Francisco *30:24235/955.6%3/560%4/757.1%03311243132
4K. Mikalauskas00:0000/00%0/00%0/00%000000000
7M. Wright *15:4742/540%0/00%0/20%033021001
8I. Brazdeikis *27:23132/450%3/475%0/00%0220301014
10A. Tubelis *30:01153/1225%3/475%0/00%6171310010
12M. Lo21:0491/425%1/250%4/4100%0663200114
14D. Sleva11:1251/1100%1/250%0/00%1232010010
15L. Birutis04:1000/00%0/00%0/00%011000001
17M. Rubstavicius03:4500/00%0/00%0/00%01102000-1
27D. Daubaris00:0000/00%0/00%0/00%000000000
91D. Sirvydis20:0181/1100%2/450%0/00%123012108
92E. Ulanovas *36:1351/425%1/250%0/20%011220112
TOTAL2008216/4040%14/2360.9%8/1553.3%824321917116391
Kosner Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1M. Diakite19:5481/333.3%1/333.3%1/250%3/475%1340300310
2K. Simmons *24:07125/862.5%5/862.5%0/30%2/2100%0223100012
3M. Nowell20:2163/475%3/475%0/30%0/10%011522005
4R. Villar *11:3600/00%0/00%0/10%0/00%123120102
6H. Diallo *19:5331/520%1/520%0/20%1/250%055133212
7R. Kurucs *23:1184/580%4/580%0/20%0/00%3251210010
8T. Sedekerskis09:0631/1100%1/1100%0/00%1/250%022101107
9T. Luwawu-Cabarrot24:01182/728.6%2/728.6%4/666.7%2/2100%1230321011
10M. Spagnolo20:0242/366.7%2/366.7%0/00%0/00%022313105
18K. Diop *17:1421/1100%1/1100%0/00%0/00%257021107
25C. Frisch10:3530/00%0/00%1/250%0/00%000021100
Team/Coaches31401
TOTAL200:006726/5844.8%20/3754.1%6/2128.6%9/1369.2%826341521168469
     

