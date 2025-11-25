Η Ρεάλ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ με 74-75 καθώς ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αφού αστόχησε στην εκπνοή...

Ένα άστοχο σουτ τριών πόντων του Βασίλιε Μίτσιτς έκρινε τον αγώνα της Χαποέλ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ στην ουδέτερη έδρα επί βουλγαρικού εδάφους. Από κορυφαίος, ο Μάριο Χεζόνια θα μπορούσε να είχε γίνει μοιραίος για την ισπανική ομάδα με την απερισκεψία του επτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος και με το σκορ στο 74-75 αλλά ο Μίτσιτς δεν τον τιμώρησε καθώς αστόχησε έξω από τη γραμμή.

Ο αγώνας

Η Ρεάλ ήλεγξε σε απόλυτο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα, αξιοποιώντας επίσης κάθε ευκαιρία στο transition παιχνίδι έχοντας μάλιστα ακρίβεια από μακρινή απόσταση (4/8 τρίποντα) και κύριο πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια (11π.). Κι έτσι έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 4-12 μετά το πρώτο πεντάλεπτο (12-10) φτάνοντας στο +6 (16-22, 8’).

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ είχε περισσότερα λάθη (σ. σ.) σε σύγκριση με τις τελικές πάσες καθώς πλην του Κρις Τζόουνς (7π.) δεν πήρε δημιουργία ή εκτέλεση από άλλον γκαρντ. Τα «καμπανάκια» χτύπησαν από τις αρχές της δεύτερης περιόδου όταν η διαφορά πήγε σε διψήφιο νούμερο (18-28). Δια χειρός Μπλέικνι, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση (29-30, 14’) αλλά με βελτίωση στην ατομική άμυνα, η Ρεάλ άντεξε στην αντεπίθεση της Χαποέλ διατηρώντας τον ρυθμό στην ταχύτητα που η ίδια ήθελε (36-39ημ.), αναγκάζοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σε μία από τις χαμηλότερες επιθετικές παραγωγές της σε ημίχρονο αγώνα στη φετινή Euroleague.

Στη νέα απόπειρα της Ρεάλ για χτίσιμο διαφοράς (42-49), η Χαποέλ βρήκε μεγάλα σουτ από τους Μπράιαντ και Μπλέικνι για την ολική επαναφορά (50-49, 26'). Καθώς οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αποτελεσματικότητά τους από μακρινή απόσταση μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο το επιμέρους σκορ ακουμπώντας για πρώτη φορά σε μαξιλαράκι έξι πόντων (58-52, 28'). Τα αντανακλαστικά της Ρεάλ και κυρίως του Μαλεντόν άλλαξαν εκ νέου τις ισορροπίες (58-60, 30') παρότι ο Φέλιξ έκανε δύο λάθη στο transition παιχνίδι.

Το σερί της Ρεάλ έφτασε στο 0-13 (58-65) αλλά όταν άρχισαν από την μηδενική βάση (67-67) έξι λεπτά πριν το τέλος. Οι δύο ομάδες σκόραραν μετά δυσκολίας (71-69, 37'). Εκεί η Ρεάλ μετουσίωσε δύο καλές άμυνες με κλεψίματα και καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο κι έτσι μπήκε με αέρα τεσσάρων πόντων (71-75) στο τελευταίο δίλεπτο. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι αλλά ένα λάθος του Μαλεντόν σε συνδυασμό μ' ένα μεγάλο σουτ του Μόντλεϊ κράτησαν τη Χαποέλ στο παιχνίδι.

Εκεί υπήρξε ένα... ευτράπελο καθώς μετά από χαμένο σουτ τριών πόντων του Καμπάτσο και με το παιχνίδι σε εξέλιξη, οι διαιτητές το διέκοψαν για να ελέγξουν αν ο Μόντλεϊ πατούσε τη γραμμή του τριπόντου τη στιγμή της εκτέλεσης! Σε κάθε περίπτωση, με την μπάλα στα χέρια της η Χαποέλ είχε ευκαιρία προσπεράσματος αλλά την πέταξε. Από τα εναπομείναντα 32'', η Ρεάλ είχε μια γεμάτη επίθεση. Ο Μαλεντόν αστόχησε, η Χεζόνια λίγο έλειψε να κάνει το λάθος του αγώνα καθώς αντί να κρατήσει την μπάλα αυτός την πέταξε σχεδόν από το κέντρο αλλά για κακή του τύχη ο Μίσιτς αστόχησε σε σουτ τριών πόντων στην εκπνοή!

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του μέσα από την άμυνά της. Βέβαια, χρειάστηκε και την τύχη στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως πάντα συμβαίνει στα παιχνίδια που κρίνονται στο σουτ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Μάριο Χεζόνια, βγάζοντας φυσικά από την εξίσωση την κάκιστη επιλογή του 7'' πριν το τέλος η οποία δεν στοίχισε στην ομάδα του.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αμπλάντε, Ντεκ. Ο Μαλεντόν γύρισε το παιχνίδι με τα κλεψίματά του αλλά έχασε και τις τέσσερις τελευταίες επιθέσεις που ανέλαβε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπλέικνι έκανε καλό παιχνίδι και η ομάδα θα έπρεπε να είχε δουλέψει περισσότερο γι' αυτόν. Καλό παιχνίδι και από τον Κρις Τζόουνς και τον Ελάιζα Μπράιαντ.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Ο Λάιλς έκανε ίσως το χειρότερό του παιχνίδι στη φετινή Euroleague καθώς η Χαποέλ περίμενε περισσότερα από τον Μάλκολμ. Ο Μίτσιτς εγκλωβίστηκε στην άμυνα του Αμπάλντε.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι διαδοχικές ανατροπές του δεύτερου μέρους και το ότι κρίθηκε το παιχνίδι στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Ο Ταβάρες ήταν αποκομμένος από το επιθετικό παιχνίδι της Ρεάλ δίχως η ευθύνη να ανήκει ολοκληρωτικά στον ίδιο.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 J. Motley 14:31 10 4/7 57.1% 2/5 40.0% 2/2 100% 0/0 0% 2 2 4 0 4 0 0 0 10 10 1 C. Jones* 25:20 14 6/12 50% 4/6 66.7% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 0 0 3 2 1 2 0 10 10 2 A. Blakeney 26:19 14 3/8 37.5% 0/1 0% 3/7 42.9% 5/5 100% 0 4 4 0 1 2 1 1 15 15 3 E. Bryant* 32:32 13 4/11 36.4% 2/6 33.3% 2/5 40% 3/3 100% 0 6 6 2 6 3 1 1 15 15 6 I. Segev 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 B. Timor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 O. Blayzer 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm 26:57 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 5 1 0 1 -1 5 22 V. Micic* 26:24 8 4/11 36.4% 4/6 66.7% 0/5 0% 0/0 0% 0 2 2 5 9 2 1 2 6 5 24 I. Wainright* 25:48 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 1 6 0 0 0 5 13 25 D. Oturu* 22:09 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 7 9 1 2 1 0 2 13 13 Team/Coaches 0 2 2 0 0 2 0 0 TOTAL 200 74 27/60 45% 15/29 51.7% 12/31 38.7% 8/8 100% 4 26 30 12 20 12 5 4 73