Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο Gazz Floor: «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα ήταν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» για τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ύστερα από 13 χρόνια κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό τη Ρεάλ με 92-85.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής Gazz Floor by Novibet και μίλησε για την σπουδαία διάκριση.

Αναλυτικά όσα είπε στον αέρα της εκπομπής

«Το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο. Έλεγα άντε να βγάλουμε μία άμυνα. Έπαιξαν ρόλο οι λεπτομέρειες, αλλά η ομάδα ήταν ήρεμη και ψυχωμένη. Ο κόουτς ήταν τρομερά ψύχραιμος.

Το κύπελλο εμείς το χαρίζουμε στον κόσμο, θα το παρουσιάσουμε στο Πειραιά!

Εδώ ήταν ένας Φάιναλ Φορ αν ήταν ο Παναθηναϊκός εδώ θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο γήπεδο. Το ευχαριστηθήκαμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν θα είχαμε τους 18 χιλιάδες που είχαμε σήμερα και ίσως άξιζε και στον κόσμο μας να το ζήσει αυτό».

