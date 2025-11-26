Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78: Έβαλε δύσκολα στον εαυτό της, αλλά τα κατάφερε στο τέλος

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βιλερμπάν με 88-78 στη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα ταλαιπώρησε τον εαυτό της για μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή… πάτησε το κουμπί. Με ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο άνοιξε τη διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους και άφησε πίσω της τη σαφώς υποδεέστερη Βιλερμπάν, φτάνοντας στο 88-78.

Το εντυπωσιακό 11-2 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο κομμάτι του ματς έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των «μπλαουγκράνα» και έκανε ιδανικό το πρώτο παιχνίδι της επιστροφής του Τσάβι Πασκουάλ στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν: Το ματς

Πιο δυναμικά μπήκε η Βιλερμπάν στην αναμέτρηση με 4 σερί πόντους με τον Ντε Κολό να δίνει πολύ σημαντική ώθηση στην ομάδα του (2-7). Η Μπαρτσελόνα βρήκε απάντησε με 6 σερί πόντους (8-7). Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια μένοντας κοντά στο σκορ με τους Καταλανούς να έχουν ένα μικρό προβάδισμα (20-19). Πέντε σερί πόντοι από τους γηπεδούχους τους έβαλαν στο +6 (25-19). Άλλο ένα σερί από τη Βιλερμπάν την έβαλε εκ νέου μπροστά (25-26) με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα. Οι Πάντερ και Σενγκέλια ήταν οι πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα με τους Ντε Κολό και Μάσα να βρίσκονται στην απέναντι πλευρά.

Μετά την ανάπαυλα, η... σκυλομαχία συνεχίστηκε με την ομάδα του Πασκουάλ να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων (54-48). 'Εξι σερί πόντοι του διαστημικού Ντε Κολό έφεραν ξανά την ισορροπία και μαζί με τον Ερτέλ έβαλαν τη Βιλερμπάν μπροστά με 56-61.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78

Ο MVP... O Kέβιν Πάντερ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ μαζί με ένα κλέψιμο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... φυσικά ο Νάντο Ντε Κολό με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά 19-12 στα επιθετικά ριμπάουντ.

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *28:47248/1266.7%8/1266.7%0/20%8/988.9%2247101033
2J. Marcos13:3160/10%0/10%2/540%0/00%011320206
3M. Cale19:0621/1100%1/1100%0/10%0/00%4152212010
5M. Norris05:4900/10%0/10%0/10%0/00%01101000-2
6J. Vesely *17:3163/560%3/560%0/00%0/00%112242104
8D. Brizuela14:53123/560%3/560%2/366.7%0/00%0112111011
13T. Satoransky *22:4961/333.3%1/333.3%1/333.3%1/250%044211108
14W. Hernangomez11:5750/10%0/10%0/00%5/862.5%246040009
19Y. Fall04:3100/00%0/00%0/00%0/00%011000003
21W. Clyburn *20:3251/333.3%1/333.3%1/425%0/00%022121103
23T. Shengelia *21:10155/1241.7%5/1241.7%0/00%5/5100%5160341112
44J. Parra19:2472/450%2/450%1/250%0/00%112221106
Team/Coaches41500
TOTAL2008831/6944.9%24/4850.0%7/2133.3%19/2479.2%192140212311101108

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2A. Atamna25:0593/650%3/650%0/10%3/650%2241241066
3S. Harrison *08:0563/475%3/475%0/10%0/00%0000210011
7T. Heurtel *19:0980/10%0/10%2/633.3%2/2100%0111001077
8M. Ajinca25:59105/1050%5/1050%0/00%0/00%369152201111
10B. Massa *28:51222/2100%2/2100%2/366.7%12/12100%022935203434
12N. De Colo *02:2300/00%0/00%0/10%0/00%00001000-2-2
16M. Ngouama25:5521/1100%1/1100%0/20%0/00%2021300022
23D. Lighty *14:3762/366.7%2/366.7%0/10%2/366.7%1120311011
24M. Ndiaye *22:0741/333.3%1/333.3%0/10%2/2100%11202210-1-1
30G. Watson08:1450/20%0/20%0/00%5/862.5%0220200044
32B. Vautier19:3563/475%3/475%0/10%0/00%0221421344
94A. Traore *19:3563/475%3/475%0/10%0/00%1231421344
TOTAL2007820/3655.6%20/3655.6%4/1822.2%26/3378.8%1219311429178372
     

