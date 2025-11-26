Η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε σαν... σίφουνας από το Βελιγράδι κερδίζοντας την Μακάμπι με 88-102 έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Σιλντς. Συνεχίζει αήττητος στην Euroleague ο Ποέτα!

Ο Ετόρε Μεσίνα αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζουζέπε Ποέτα αναβαθμίστηκε σε head coach και η ιταλική ομάδα βαδίζει από νίκη σε νίκη. Υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, η Αρμάνι μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις καθώς στη μία ήττα από τη Χάποελ είχε κοουτσάρει ο Μεσίνα.

Η ιταλική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και έχοντας τον Σαβόν Σιλντς σε τρομερό βράδυ (26π., 7ριμπ., 6ασ.) κατάφερε να μετατρέψει το ματς σε παράσταση για ένα ρόλο. Άξιος συμπαραστάτης ο Άρμονι Μπρουκς με άλλους 20 πόντους και 5/8 τρίποντα, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Μπολμάρο και Νίμπο.

Για την Μακάμπι ο Λόνι Γουόκερ είχε 21 πόντους αλλά οι 19 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, ενώ άλλους 20 πόντους πέτυχε ο Σόρκιν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για την Αρμάνι Μιλάνο η οποία θέλησε να δείξει από το ξεκίνημα του αγώνα τις διαθέσεις της! Στο πεντάλεπτο είχε προηγηθεί με διψήφια διαφορά πόντων (11-21) αλλά η Μακάμπι μπόρεσε να «ροκανίσει» την διαφορά και να μειώσει έως το τέλους του α' δεκαλέπτου στο ένα καλάθι (25-27) με τους Μπλατ και Γουόκερ να είχαν πετύχει τους 18 από τους 25 πόντους της ομάδας τους. Με επιμέρους 5-2 στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου πήρε προβάδισμα η ομάδα του λαού με 30-29 το οποίο και διατήρησε έως και τα μέσα του β' δεκαλέπτου (41-38). Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια. Παρά τον εξαιρετικό Λόνι Γουόκερ (19π.), οι Σιλντς και Λεντέι είχαν τις... απαντήσεις και η Αρμάνι έτρεξε επιμέρους σκορ 7-16 προηγήθηκε με 48-54 με τη λήξη του ημιχρόνου.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το δεύτερο πεντάλεπτο της 2ης περιόδου ήταν και το κομβικό ώστε να πάρει η Μακάμπι τον έλεγχο του αγώνα. Ειδικά μετά το 23' όπου η Μακάμπι είχε και το τελευταίο προβάδισμα στο σκορ με 57-56. Η Αρμάνι πραγματοποίησε σερί 11-0, έφτασε τον δείκτη του σκορ στο +10 (57-67 στο 25') και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Υπό τις οδηγίες του Τζουζέπε Ποέτα η ιταλική ομάδα άρχισε να στήνει... πάρτι στο «Aleksandar Nikolic Hall» φτάνοντας και στο +17 (62-79) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου. Από τη στιγμή που η Αρμάνι είχε πάρει ολοκληρωτικά τον έλεγχο του αγώνα κρατώντας σταθερά το προβάδισμα πάνω από τους 20 πόντους έως και το τέλος του αγώνα. Το +14 στο τέλος είναι άκρως πλασματικό και...τιμητικό για την Μακάμπι.

MVP: Ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίςο είχε 26 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 20 πόντους με 7/12 δίποντα και 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γουόκερ ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχε τους 19 από τους 21 πόντους του. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα υψηλά ποσοστά της Αρμάνι σε όλες τις κατηγορίες αλλά και τα +9 ριμπάουντ σε σχέση με τη Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-79, 88-102.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 I. Lundberg 07:50 3 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 J. Clark III * 24:56 10 3/8 37.5% 2/6 33.3% 1/2 50% 3/4 75% 0 3 3 5 4 1 0 0 13 13 3 M. Santos * 16:06 8 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 3 3 0 2 4 4 4 G. Lavi 20:21 4 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 1 5 2 1 0 0 0 8 L. Walker IV * 24:47 21 7/14 50% 3/6 50% 4/8 50% 3/4 75% 0 4 4 4 3 1 0 0 21 21 9 R. Sorkin * 29:11 20 9/14 64.3% 7/12 58.3% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 1 2 3 0 0 13 13 10 O. Brissett * 28:18 4 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 3 4 2 4 2 0 1 4 4 11 W. Rayman 15:31 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 0 2 0 0 1 3 3 12 J. DiBartolomeo 11:45 6 2/3 66.7% 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 2 0 9 9 14 C. Omoruyi 04:59 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -1 45 T. Blatt 16:16 10 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 0 0 13 13 Team/Coaches 2 2 4 0 1 TOTAL 200 88 30/66 45.5% 16/34 47.1% 14/27 51.9% 14/17 82.4% 7 19 26 17 24 12 3 3 84