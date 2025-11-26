Ο Ετόρε Μεσίνα αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζουζέπε Ποέτα αναβαθμίστηκε σε head coach και η ιταλική ομάδα βαδίζει από νίκη σε νίκη. Υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, η Αρμάνι μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις καθώς στη μία ήττα από τη Χάποελ είχε κοουτσάρει ο Μεσίνα.
Η ιταλική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και έχοντας τον Σαβόν Σιλντς σε τρομερό βράδυ (26π., 7ριμπ., 6ασ.) κατάφερε να μετατρέψει το ματς σε παράσταση για ένα ρόλο. Άξιος συμπαραστάτης ο Άρμονι Μπρουκς με άλλους 20 πόντους και 5/8 τρίποντα, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Μπολμάρο και Νίμπο.
Για την Μακάμπι ο Λόνι Γουόκερ είχε 21 πόντους αλλά οι 19 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, ενώ άλλους 20 πόντους πέτυχε ο Σόρκιν.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας
Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για την Αρμάνι Μιλάνο η οποία θέλησε να δείξει από το ξεκίνημα του αγώνα τις διαθέσεις της! Στο πεντάλεπτο είχε προηγηθεί με διψήφια διαφορά πόντων (11-21) αλλά η Μακάμπι μπόρεσε να «ροκανίσει» την διαφορά και να μειώσει έως το τέλους του α' δεκαλέπτου στο ένα καλάθι (25-27) με τους Μπλατ και Γουόκερ να είχαν πετύχει τους 18 από τους 25 πόντους της ομάδας τους. Με επιμέρους 5-2 στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου πήρε προβάδισμα η ομάδα του λαού με 30-29 το οποίο και διατήρησε έως και τα μέσα του β' δεκαλέπτου (41-38). Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια. Παρά τον εξαιρετικό Λόνι Γουόκερ (19π.), οι Σιλντς και Λεντέι είχαν τις... απαντήσεις και η Αρμάνι έτρεξε επιμέρους σκορ 7-16 προηγήθηκε με 48-54 με τη λήξη του ημιχρόνου.
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το δεύτερο πεντάλεπτο της 2ης περιόδου ήταν και το κομβικό ώστε να πάρει η Μακάμπι τον έλεγχο του αγώνα. Ειδικά μετά το 23' όπου η Μακάμπι είχε και το τελευταίο προβάδισμα στο σκορ με 57-56. Η Αρμάνι πραγματοποίησε σερί 11-0, έφτασε τον δείκτη του σκορ στο +10 (57-67 στο 25') και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Υπό τις οδηγίες του Τζουζέπε Ποέτα η ιταλική ομάδα άρχισε να στήνει... πάρτι στο «Aleksandar Nikolic Hall» φτάνοντας και στο +17 (62-79) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου. Από τη στιγμή που η Αρμάνι είχε πάρει ολοκληρωτικά τον έλεγχο του αγώνα κρατώντας σταθερά το προβάδισμα πάνω από τους 20 πόντους έως και το τέλος του αγώνα. Το +14 στο τέλος είναι άκρως πλασματικό και...τιμητικό για την Μακάμπι.
- MVP: Ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίςο είχε 26 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 20 πόντους με 7/12 δίποντα και 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γουόκερ ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχε τους 19 από τους 21 πόντους του.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα υψηλά ποσοστά της Αρμάνι σε όλες τις κατηγορίες αλλά και τα +9 ριμπάουντ σε σχέση με τη Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-79, 88-102.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|0
|I. Lundberg
|07:50
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|J. Clark III *
|24:56
|10
|3/8
|37.5%
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0
|3
|3
|5
|4
|1
|0
|0
|13
|13
|3
|M. Santos *
|16:06
|8
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|2
|4
|4
|4
|G. Lavi
|20:21
|4
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|L. Walker IV *
|24:47
|21
|7/14
|50%
|3/6
|50%
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|4
|3
|1
|0
|0
|21
|21
|9
|R. Sorkin *
|29:11
|20
|9/14
|64.3%
|7/12
|58.3%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|3
|0
|0
|13
|13
|10
|O. Brissett *
|28:18
|4
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|0
|1
|4
|4
|11
|W. Rayman
|15:31
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|3
|3
|12
|J. DiBartolomeo
|11:45
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|9
|9
|14
|C. Omoruyi
|04:59
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|45
|T. Blatt
|16:16
|10
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|13
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|1
|TOTAL
|200
|88
|30/66
|45.5%
|16/34
|47.1%
|14/27
|51.9%
|14/17
|82.4%
|7
|19
|26
|17
|24
|12
|3
|3
|84
|EA7 Emporio Armani Milan
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Q. Ellis *
|27:07
|1
|0/4
|0%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|6
|6
|1
|0
|0
|4
|4
|6
|D. Booker *
|15:38
|8
|4/5
|80%
|4/4
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|6
|6
|10
|L. Bolmaro *
|20:59
|11
|3/9
|33.3%
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|3
|3
|0
|1
|0
|15
|15
|12
|A. Brooks
|23:32
|20
|7/12
|58.3%
|2/4
|50%
|5/8
|62.5%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|2
|5
|1
|1
|0
|20
|20
|16
|Z. Leday *
|23:35
|10
|4/8
|50%
|2/3
|66.7%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|4
|2
|1
|0
|12
|12
|17
|G. Ricci
|19:42
|8
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|9
|9
|21
|D. Flaccadori
|03:17
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|-3
|-3
|23
|M. Guduric
|19:31
|7
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|10
|10
|31
|S. Shields *
|25:36
|26
|7/11
|63.6%
|4/4
|100%
|3/7
|42.9%
|9/9
|100%
|2
|5
|7
|6
|3
|1
|1
|0
|39
|39
|32
|J. Nebo
|20:49
|11
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|7/7
|100%
|1
|1
|2
|0
|6
|4
|0
|2
|14
|14
|42
|B. Dunston
|00:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|1
|TOTAL
|200
|102
|33/63
|52.4%
|20/32
|62.5%
|13/31
|41.9%
|23/24
|95.8%
|11
|24
|35
|22
|19
|10
|5
|2
|127
