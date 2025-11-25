Τι και αν η Παρί προηγήθηκε από νωρίς με 15 πόντους, το παιχνίδι στο Ντουμπάι έγινε ντέρμπι και κρίθηκε στο ένα σουτ. Ο Ναντίρ Ιφί είχε ευκαιρία να βάλει μπροστά την Παρί στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το σκορ στο 88-86, αλλά το τρίποντό του βρήκε σίδερο και έτσι η Ντουμπάι πανηγύρισε με 90-89 τη νίκη, σε ένα ματς με... τρελή διακύμανση και τις δύο ομάδες να τρέχουν τα δικά τους σερί.
Πρώτος σκόρερ ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ για την Ντουμπάι με 24, ενώ ο Πετρούσεφ ακολούθησε με 19. Για την Παρί στους 22 σταμάτησε ο Γουίλις, από 13 είχαν οι Ρόμπινσον και Ιφί, ενώ ο Λαμάρ Στίβενς έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague σκοράροντας 9 πόντους με 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ.
Ντουμπάι BC - Παρί: Ο αγώνας
Το ξεκίνημα για την Παρί ήταν καταιγιστικό, με τους Γάλλους να εκτελούν 5/7 τρίποντα. Ιφί και Γουίλις οδήγησαν την επίθεση, η Παρί έτρεχε ασταμάτητα και προηγήθηκε δύο φορές με 15 πόντους. Την πρώτη με 10-25 και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 17-32.
Ωστόσο, αυτό το άναρχο μπάσκετ της, έδωσε σιγά σιγά την ευκαιρία στην Ντουμπάι να κόψει τη διαφορά, με μπροστάρηδες τους Πετρούσεφ και Καμπενγκέλει. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 29-13 στη 2η περίοδο για να προσπεράσουν (46-45, 20'), αλλά δε διατήρησαν το ίδιο τέμπο.
Η επίθεση της Παρί ξαναπήρε μπρος, ο Ρόμπινσον έβαλε δύο σουτ, με την Παρί να ανακτά τον έλεγχο. Χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «σφιχταγκαλιασμένες» στο τελικό βιράζν (72-73, 36'). Ράιτ και Πετρούσεφ βρήκαν μεγάλα καλάθια, αλλά η Παρί απάντησε με σερί 0-4 για το 82-83, με 1'37'' να απομένουν. Το τρίποντο του Τζάστιν Άντερσον έφερε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία (86-86, με 40'' για το τέλος), με τον Ρόμπινσον να στέλνει στις βολές τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ μετά από ένα δικό του λάθος στην επίθεση.
Στα 35'' που απέμεναν, η Παρί είχε επίθεση ούσα πίσω με 88-86, με την Ντουμπάι να έχει φάουλ να δώσει. Το σουτ για τρεις του Ιφί βρήκε σίδερο, η διεκδίκηση του ριμπάουντ έβγαλε νικητές τους παίκτες της Ντουμπάι, με 5.8'' στο ρολόι. Ο Ράιτ ευστόχησε στις βολές και έτσι η Ντουμπάι πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη, με τον Ιφί απλώς να διαμορφώνει το τελικό 90-89.
- Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89
- MVP: Ο πρώτος σκόρερ του ματς, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους (4/7 2π., 2/3 3π.), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 4 λάθη.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 22 ο Ντέρεκ Γουίλις με 3/4 2π., 4/5 3π., 7 ριμπάουντ, μία ασίστ, ισάριθμα κλεψίματα και λάθη.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 2/12 τρίποντα του Μπέρτανς. Χωρίς αυτόν η Ντουμπάι μέτρησε 8/17.
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|PIR
|PLAYERS
|2
|N. Dangubic
|-
|00:00
|0
|0/0
|0.0
|0/0
|0.0
|0/0
|0.0
|0/0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|A. Abass*
|-
|16:56
|3
|1/2
|50.0
|1/1
|100.0
|0/1
|0.0
|1/2
|50.0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|7
|K. Prepelic
|-
|31:16
|4
|1/7
|14.3
|0/1
|0.0
|1/6
|16.7
|1/2
|50.0
|0
|3
|3
|9
|2
|1
|0
|0
|4
|3
|7
|7
|8
|D. Bertans
|-
|23:03
|8
|2/13
|15.3
|0/1
|0
|2/12
|16.7
|2/2
|100
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|-2
|8
|9
|B. Ellis*
|-
|07:57
|3
|1/4
|25.0
|0/3
|0.0
|1/1
|100.0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|-3
|20
|10
|J. Anderson
|-
|26:50
|12
|4/5
|80.0
|1/1
|100.0
|3/4
|75.0
|1/1
|100.0
|3
|3
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|20
|20
|17
|M. Kabengele*
|-
|13:30
|11
|2/7
|28.6
|1/5
|20.0
|1/2
|50.0
|6/6
|100.0
|3
|4
|7
|0
|3
|2
|2
|0
|4
|4
|14
|14
|22
|T. Armstrong
|-
|10:19
|2
|1/1
|100
|1/1
|100
|0/0
|0
|0/0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|25
|M. Wright IV*
|-
|27:14
|24
|6/10
|60
|4/7
|57.1
|2/3
|66.7
|10/11
|90.9
|1
|4
|5
|4
|4
|1
|0
|1
|3
|9
|30
|30
|30
|F. Petrusev*
|-
|29:01
|19
|6/8
|75.0
|6/8
|75.0
|0/0
|0
|7/12
|58.3
|1
|4
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|9
|25
|25
|32
|M. Ryan
|-
|00:00
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Kamenjas
|-
|13:54
|4
|1/1
|100
|1/1
|100
|0/0
|0
|2/2
|100
|0
|5
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|8
|4
|TEAM TOTALS
|90
|25/58
|43.1
|15/29
|51.7
|10/29
|34.5
|30/38
|78.9
|11
|27
|38
|21
|14
|5
|4
|2
|27
|30
|—
|104
|Player
|Min
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|O
|D
|TOT
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|F C
|F D
|PIR
|+/-
|2 N. Hifi
|19:50
|13
|2/8
|25.0%
|2/8
|25.0%
|3/5
|60.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|3
|5
|1
|4 L. Cavaliere
|09:41
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|2
|5 J. Robinson*
|21:47
|13
|3/8
|37.5%
|1/6
|16.7%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|9
|1
|2
|0
|1
|2
|7
|17
|7 S. Herrera*
|17:59
|8
|1/1
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|0
|8
|8 J. Rhoden*
|20:02
|5
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|2
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|9 L. Stevens
|13:58
|9
|3/5
|60.0%
|0/1
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|11
|15 M. Faye
|13:07
|5
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|2
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|2
|6
|20 J. Morgan
|21:39
|5
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|0
|21 I. Bako*
|17:08
|2
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/6
|33.3%
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|22 A. M'baye
|17:44
|3
|0/4
|0.0%
|0/2
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|3
|2
|24 Y. Ouattara
|05:14
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|35 D. Willis*
|21:51
|22
|3/4
|75.0%
|4/5
|80.0%
|4/4
|100.0%
|3
|4
|7
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|27
|TEAM TOTAL
|200:00
|89
|17/41
|41.5%
|11/28
|39.3%
|22/30
|73.3%
|15
|25
|40
|19
|7
|10
|2
|4
|31
|27
|90
