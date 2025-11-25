Σ'ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να επιστρέψει απ'το -15 μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Ντουμπάι πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στην Παρί με 90-89, στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τι και αν η Παρί προηγήθηκε από νωρίς με 15 πόντους, το παιχνίδι στο Ντουμπάι έγινε ντέρμπι και κρίθηκε στο ένα σουτ. Ο Ναντίρ Ιφί είχε ευκαιρία να βάλει μπροστά την Παρί στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το σκορ στο 88-86, αλλά το τρίποντό του βρήκε σίδερο και έτσι η Ντουμπάι πανηγύρισε με 90-89 τη νίκη, σε ένα ματς με... τρελή διακύμανση και τις δύο ομάδες να τρέχουν τα δικά τους σερί.

Πρώτος σκόρερ ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ για την Ντουμπάι με 24, ενώ ο Πετρούσεφ ακολούθησε με 19. Για την Παρί στους 22 σταμάτησε ο Γουίλις, από 13 είχαν οι Ρόμπινσον και Ιφί, ενώ ο Λαμάρ Στίβενς έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague σκοράροντας 9 πόντους με 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ.

Ντουμπάι BC - Παρί: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα για την Παρί ήταν καταιγιστικό, με τους Γάλλους να εκτελούν 5/7 τρίποντα. Ιφί και Γουίλις οδήγησαν την επίθεση, η Παρί έτρεχε ασταμάτητα και προηγήθηκε δύο φορές με 15 πόντους. Την πρώτη με 10-25 και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 17-32.

Ωστόσο, αυτό το άναρχο μπάσκετ της, έδωσε σιγά σιγά την ευκαιρία στην Ντουμπάι να κόψει τη διαφορά, με μπροστάρηδες τους Πετρούσεφ και Καμπενγκέλει. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 29-13 στη 2η περίοδο για να προσπεράσουν (46-45, 20'), αλλά δε διατήρησαν το ίδιο τέμπο.

Η επίθεση της Παρί ξαναπήρε μπρος, ο Ρόμπινσον έβαλε δύο σουτ, με την Παρί να ανακτά τον έλεγχο. Χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «σφιχταγκαλιασμένες» στο τελικό βιράζν (72-73, 36'). Ράιτ και Πετρούσεφ βρήκαν μεγάλα καλάθια, αλλά η Παρί απάντησε με σερί 0-4 για το 82-83, με 1'37'' να απομένουν. Το τρίποντο του Τζάστιν Άντερσον έφερε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία (86-86, με 40'' για το τέλος), με τον Ρόμπινσον να στέλνει στις βολές τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ μετά από ένα δικό του λάθος στην επίθεση.

Στα 35'' που απέμεναν, η Παρί είχε επίθεση ούσα πίσω με 88-86, με την Ντουμπάι να έχει φάουλ να δώσει. Το σουτ για τρεις του Ιφί βρήκε σίδερο, η διεκδίκηση του ριμπάουντ έβγαλε νικητές τους παίκτες της Ντουμπάι, με 5.8'' στο ρολόι. Ο Ράιτ ευστόχησε στις βολές και έτσι η Ντουμπάι πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη, με τον Ιφί απλώς να διαμορφώνει το τελικό 90-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89

Dubai Basketball

Head coach: Jurica Golemac

No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- PIR PLAYERS 2 N. Dangubic - 00:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 A. Abass* - 16:56 3 1/2 50.0 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 7 K. Prepelic - 31:16 4 1/7 14.3 0/1 0.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 3 3 9 2 1 0 0 4 3 7 7 8 D. Bertans - 23:03 8 2/13 15.3 0/1 0 2/12 16.7 2/2 100 0 1 1 1 0 1 1 0 4 1 -2 8 9 B. Ellis* - 07:57 3 1/4 25.0 0/3 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 -3 20 10 J. Anderson - 26:50 12 4/5 80.0 1/1 100.0 3/4 75.0 1/1 100.0 3 3 6 3 0 0 1 0 2 1 20 20 17 M. Kabengele* - 13:30 11 2/7 28.6 1/5 20.0 1/2 50.0 6/6 100.0 3 4 7 0 3 2 2 0 4 4 14 14 22 T. Armstrong - 10:19 2 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 25 M. Wright IV* - 27:14 24 6/10 60 4/7 57.1 2/3 66.7 10/11 90.9 1 4 5 4 4 1 0 1 3 9 30 30 30 F. Petrusev* - 29:01 19 6/8 75.0 6/8 75.0 0/0 0 7/12 58.3 1 4 5 2 1 0 0 0 2 9 25 25 32 M. Ryan - 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 K. Kamenjas - 13:54 4 1/1 100 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 5 5 0 1 0 0 0 2 2 8 4 TEAM TOTALS 90 25/58 43.1 15/29 51.7 10/29 34.5 30/38 78.9 11 27 38 21 14 5 4 2 27 30 — 104