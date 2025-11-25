Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός έκανε σμπαράλια την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center. Απολαυστικοί Ναν, Σλούκας, Φαρίντ, Χουάντσο.

Να τον... πιεις στο ποτήρι ήταν ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής κόντρα στην Παρτίζαν.

Αν και στο πρώτο δεκάλεπτο η σερβική ομάδα είχε βάλει προβληματισμούς στο «τριφύλλι» η συνέχεια ήταν ισοπεδωτική. Ειδικά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου όπου οι «πράσινοι» έστησαν πραγματικό πάρτι και ισοπέδωσαν την Παρτίζαν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έτρεξαν σερί 25-0 (!) με το οποίο έριξαν με συνοπτικές διαδικασίες τους τίτλους τέλους του αγώνα έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο «glass floor» του Telekom Center Athens, το οποίο και... χόρευε από τις εκδηλώσεις των 18.000 και πλέον φίλων του Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν απολαυστικός (26π., 7ριμπ., 4ασ., 1κλ., 1λ., 39 PIR), ο Κώστας Σλούκας (7π., 10ασ.) «διάβαζε» τα... πάντα στην άμυνα της Παρτίζαν, ο Κένεθ Φαρίντ (12π., 7ριμπ.) έφερνε τη γνωστή του ενέργεια ενώ ο Χουάντσο (8π., 15ριμπ.) κατέβαζε το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο! Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +28 (82-54) με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει και εκείνος τη... δική του πινελιά στο ματς.

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Αρκετά εύστοχο ήταν το ξεκίνημα για την Παρτίζαν με αποτέλεσμα να έχει 5/7 δίποντα και 2/3 τρίποντα για το αρχικό +6 (12-18 στο 6’) την ώρα που οι «πράσινοι» δεν είχαν βρει στόχο έξω από τα 6.75 μέτρα (5/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα). Ο Στέρλινγκ Μπράουν αποτελούσε τον μεγάλο «πονοκέφαλο» για την άμυνα του Παναθηναϊκού έχοντας πετύχει 14 πόντους στην πρώτη περίοδο με αλάνθαστα ποσοστά ευστοχίας και δη 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 2/2 βολές!

Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν αμυντικό και όχι επιθετικό, καθώς είχε στην 1η περίοδο (27-31 η Παρτίζαν) 10/14 δίποντα και 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος ενώ αντίστοιχα η Παρτίζαν 7/9 δίποντα και 4/7 τρίποντα με 6 ασίστ για… κανένα λάθος. Ο Φαρίντ εκμεταλλευόταν τις ασίστ των συμπαικτών του (6 πόντοι με 3/4 δίποντα) αλλά η αμυντική αντίδραση ήταν σχεδόν… ανύπαρκτη. Η Παρτίζαν συνέχισε με τον ίδιο τρόπο και στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου έχοντας διατηρήσει προβάδισμα έξι πόντων (29-35 στο 12’) αλλά στη συνέχεια οι «πράσινοι» έμελλε να… ενεργοποιήσουν το αμυντικό τους φίλτρο.

Το σχήμα με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Φαρίντ συνδύαζε την άμυνα με την επίθεση με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να γίνει πιο συμπαγής στην άμυνα του. Μετά το 35-39 της Παρτίζαν στο 25’ «έτρεξε» επιμέρους σκορ 11-2 για το 46-41 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (48-44). Στο πρώτο μισό ο Κέντρικ Ναν ήταν εξαιρετικός (11 πόντοι, 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ασίστ, κανένα λάθος), ο Φαρίντ έβγαλε και πάλι ενέργεια (8 πόντοι, 4 ριμπάουντ) ενώ παίκτης-κλειδί ήταν ο Ρογκαβόπουλος με 8 πόντους (4/4δίπ., 0/1τρ.) και 4 ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» είχαν κλείσει το ημίχρονο έχοντας 18/26 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 11-6 ριμπάουντ, 14 ασίστ για 3 λάθη και 2 κλεψίματα, ενώ αντίστοιχα η Παρτίζαν (Μπράουν 16π.) είχε μετρήσει 13/21 δίποντα, 4/12 τρίποντα (σ.σ. 0/5 στην 2η περίοδο), 6/6 βολές, 8-3 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 3 λάθη.

Μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει το μομέντουμ που έψαχνε καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ μέρους. Ο Σλούκας διάβαζε εξαιρετικά την άμυνα της Παρτίζαν μοιράζοντας την μία ασίστ μετά την άλλη, οι Φαρίντ και Ναν ήταν αποτελεσματικοί στην επίθεση και κάπως έτσι το «ρευστό» 52-50 έγινε 73-50 με 21-0 έως και το τέλος της 3ης περιόδου.

Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν πάρει φωτιά και έμοιαζαν ασταμάτητοι σε άμυνα και επίθεση! Αντίθετα η Παρτίζαν είχε παραδώσει ψυχή και πνεύμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν μετατρέψει το γήπεδο σε πραγματικό… καμίνι. Το συνολικό σκορ του γ’ δεκαλέπτου ήταν 25-6 για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας η οποία είχε βάλει τις γερές βάσεις της νίκης.

Το σερί έφτασε και στο... 25-0 για το +27 (77-50) στο 32', με την Παρτίζαν να είχε παραδώσει πνεύμα και ψυχή στο ντελίριο του Telekom Center Athens. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατάφερε να σημειώσει πόντο ύστερα από 10 αγωνιστικά λεπτά με 2/2 βολές του Τζαμπάρι Πάρκερ για το 77-52. Η διαφορά στην τελευταία περίοδο έφτασε και το +29 για τον Παναθηναϊκό (82-54) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε τρομερή άμυνα στην 3η περίοδο όπου δέχθηκε μόλις 6 πόντους, έτρεξε σερί 25-0 και «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το ματς.

έπαιξε τρομερή άμυνα στην 3η περίοδο όπου δέχθηκε μόλις 6 πόντους, έτρεξε σερί 25-0 και «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το ματς. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν έκανε τα... πάντα στο παρκέ! Τελείωσε το ματς με 26 πόντους, έχοντας 4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Κέντρικ Ναν έκανε τα... πάντα στο παρκέ! Τελείωσε το ματς με 26 πόντους, έχοντας 4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης! ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κώστας Σλούκας (7π., 10ασ., 3ριμπ., 2κλ.), Κένεθ Φαρίντ (12π., 7ριμπ.), Ερνανγκόμεθ (8π., 15ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (13π.)

Κώστας Σλούκας (7π., 10ασ., 3ριμπ., 2κλ.), Κένεθ Φαρίντ (12π., 7ριμπ.), Ερνανγκόμεθ (8π., 15ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (13π.) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Παρτίζαν πλην του Στέρλινγκ Μπράουν του α' μέρους.

όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Παρτίζαν πλην του Στέρλινγκ Μπράουν του α' μέρους. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Στέρλινγκ Μπράουν δήλωσε «παρών» στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο... εξαφανίστηκε όπως και όλη η υπόλοιπη Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69.

Panathinaikos AKTOR Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Ergin Ataman MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % O D T # Players 0 T. Shorts * 14:51 5 2/7 28.6% 1/5 20% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 -2 0 5 P. Kalaitzakis 05:21 0 0/6 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -2 0 10 K. Sloukas 18:41 7 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 1 2 3 10 2 1 2 0 20 20 17 N. Rogkavopoulos 19:23 13 6/12 50% 5/5 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 0 3 1 0 0 12 12 20 A. Samodurov 08:56 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 22 J. Grant * 28:30 8 1/4 25% 4/7 57% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 4 3 1 0 1 5 5 24 I. Kouzeloglou 03:17 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25 K. Nunn * 30:56 26 16/23 69% 4/5 80% 3/4 75% 9/12 75% 0 7 7 4 1 2 1 0 39 39 35 K. Faried * 22:54 12 6/10 60% 6/10 60% 0/0 0% 0/1 0% 3 4 7 0 3 2 0 0 11 11 40 M. Grigonis 03:35 0 0/5 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 -1 41 J. Hernangomez * 21:07 8 3/7 42% 3/4 75% 0/3 0% 2/2 100% 6 9 15 0 0 0 1 0 22 22 44 K. Mitoglou 22:29 9 5/7 71% 2/4 50% 1/3 33% 2/2 100% 0 3 3 3 3 0 1 0 10 10 Team / Coaches 1 1 2 0 0 TOTAL 200:00 91 43/89 48% 27/43 62.8% 7/19 36.8% 16/24 66.7% 13 31 44 25 20 12 5 2 117