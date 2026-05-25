Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο ξενοδοχείο και αποθεώθηκε από τον κόσμο που την περίμενε μέχρι να πάρει τον δρόμο για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα επικρατώντας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σπάζοντας την κατάρα της πρώτης θέσης με το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε από το Telekom Center Athens για το ξενοδοχείο των ομάδων της EuroLeague με τελικό προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθεί η φιέστα.

Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, ο κόσμος περίμενε τους Πειραιώτες και τους αποθέωσε με τους προέδρους της ομάδας, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να κρατούν στα χέρια τους το τρόπαιο.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».