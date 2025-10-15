Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15/10
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 91-85
Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
Παρί - Μπασκόνια 21:45
Η βαθμολογία
Ζάλγκιρις Κάουνας 3-1
Μπαρτσελόνα 3-1
Παναθηναϊκός 3-1
Μονακό 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Βαλένθια 2-1
Παρί 2-1
Παρτιζάν 2-1
Ολυμπιακός 2-2
Αναντολού Εφές 2-2
Ντουμπάι 2-2
Ερυθρός Αστέρας 2-2
Μπάγερν Μονάχου 2-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Φενέρμπαχτσε 1-3
Βιλερμπάν 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Μπασκόνια 0-3
