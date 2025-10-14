Ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο, επικράτησε της Ζάλγκιρις με 88-79, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-2 και υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στην πρώτη τους ήττα στη EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας πάτησε το πόδι στο γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 31 πόντους σε αυτό το διάστημα και επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 88-79. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, οι οποίοι, παράλληλα, υποχρέωσαν τους Λιθουανούς στην πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση έπειτα από το αρχικό 3-0/

Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (23-27), όμως ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε την άμυνά του στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να δεχτεί μόλις 12 πόντους στη δεύτερη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με υπέρ του 45-39. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είχε 16/24 δίποντα και 0/2 τρίποντα, με πρώτο σκόρερ τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας (10π., 2ριμπ.).

Από την άλλη πλευρά, η Ζάλγκιρις ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μέτρα, σημειώνοντας 3/12 τρίποντα, ωστόσο πήρε δεύτερες ευκαιρίες χάρη στα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και Ράιτ. Οι Λιθουανοί αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο και πέρασαν μπροστά στο σκορ (57-58), όμως ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 20-11, μέσα σε πανδαιμόνιο, φτάνοντας στο 77-69 στο 35’! Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι Σέρβοι διατήρησαν το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 88-79.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79.

Ο MVP: Ο Τζόρνταν Νουόρα έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 32:36.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 13 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στη νίκη έχοντας μόλις 2/10 τρίποντα.