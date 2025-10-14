Ολυμπιακός - Εφές 78-82: Λύγισε απ' τα σουτ του Κορντινιέ στο θρίλερ

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός πάλεψε σε ένα ματς... θρίλερ αλλά λύγισε (78-82) από την κούραση και τις απουσίες, με τον Κορντινιέ να βρίσκει μεγάλα σουτ στο φινάλε και την Εφές να φεύγει νικήτρια.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να κάνει το 3/3 σε διάστημα πέντε ημερών, αλλά η Εφές, σε αντίθεση με την Ντουμπάι και τον Παναθηναϊκό, βρήκε τον ήρωα στο φινάλε.

Ο Αϊζάια Κορντινιέ με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων με 82-72 στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τους Πειραιώτες να τα δίνουν όλα για τη νίκη, σε ένα ματς που στερήθηκαν ξανά τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, είχαν σε μεγάλα κέφια τον Γουόρντ και τον Πίτερς, αλλά λύγισαν στο τέλος.

 

Ολυμπιακός - Εφές: Ο αγώνας

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε ξανά... καυτός με 3/3 τρίποντα για το αρχικό 12-2 (4') του Ολυμπιακού, όμως οι Τούρκοι αντέδρασαν άμεσα με σερί 0-10 για το 14-15 (6'), έχοντας μπροστάρη τον Λάρκιν. Μόλις έγινε και αυτός διψήφιος, η Εφές προσπέρασε με 16-21 (7'), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν 6/7 τρίποντα και το σκορ πήγε ψηλά από νωρίς (25-28, 10'), αφού ο Πίτερς πήρε τη σκυτάλη.

Ο Μπαρτζώκας έβαλε μαζί στο παρκέ τους Παπανικολάου και Γουόρντ για να σφίξει την άμυνα. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δε συνέβη, αλλά ο Ολυμπιακός έχανε σταδιακά και τη μάχη των ριμπάουντ, με τον Σουίντερ να ευστοχεί ξανά από τη γωνία για το μεγαλύτερο προβάδισμα της Εφές (31-41, 14'). Ο Γουόρντ συνέχισε να δημιουργεί με την μπάλα στα χέρια και ο Ολυμπιακός έκοψε τη διαφορά, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί για τρεις (39-41, 16').

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» ήταν κομβικός στο να αλλάξει ο ρυθμός, με τους Πειραιώτες να προσπερνούν 42-41 (17') και μέσω της άμυνάς τους να κλείνουν στο στο +3 (51-48). Ο Γουόρντ συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι για το 57-50 (24'), αλλά οι ασίστ του Παπαγιάννη επανέφεραν την Εφές (59-61, 27').

Αλλά οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με... τάισμα του Μιλουτίνοφ, μέχρι να σκοράρει ξανά ο Πίτερς για τρεις (67-61, 29'), αλλά τους Τούρκους να προλαβαίνουν να ισοφαρίσουν πριν το 30' (67-67).

Ο Μπαρτζώκας έπαιξε ταυτόχρονα με Λι-Νιλικίνα και Πίτερς-Βεζένκοβ, αλλά ένα αντιαθλητικό του πρώτου έδωσε προβάδισμα στην Εφές (67-70, 34'). Αλλά ο Ολυμπιακός επανήλθε πάλι με τον Πίτερς (73-72, 36') και το παιχνίδι έμεινε με χαρακτήρα θρίλερ ως το φινάλε.

Ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 76-74 (38'), αλλά ο Κορντινιέ βρήκε ελεύθερο σουτ για το προσπέρασμα (76-77, 39'). Ο Γάλλος πέτυχε πέντε (78-79) και ο Ολυμπιακός έψαχνε πλέον ένα μεγάλο σουτ. Ο Ντόρσεϊ έχασε το δικό του, ο Λάρκιν ευστόχησε στις βολές (78-81, στα 14'') και ο Βεζένκοβ βρήκε σίδερο σε σουτ ισοφάρισης για να φύγει η Εφές νικήτρια από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Χωρίς τους Φουρνιέ, Γουόκαπ στο φινάλε, η Εφές είχε καλύτερες αποφάσεις σε ένα κλειστό ματς και ο Αϊζάια Κορντινιέ βρήκε πέντε πόντους με μεγάλα σουτ.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Εκπληκτικός ο Κόουλ Σουάιντερ με 20 πόντους (2/3 2π., 4/7 3π.), 3 ριμπάουντ, ενώ ο Κορντινιέ πέτυχε 10, αλλά οι 5 ήταν πολύ κρίσιμοι στο φινάλε.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 18 σταμάτησε ο Λάρκιν, έχοντας όμως 2/11 2π., 4/4 3π. και 3 ασίστ για 4 λάθη.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κακός ο Λι στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε, έκανε και ένα πολύ λάθος αντιαθλητικό φάουλ πριν αποχωρήσει, μένοντας στο μηδέν με μία ασίστ για ένα λάθος.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Τάισον Γουόρντ με 13 πόντους (2/4 2π., 1/3 3π.), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και τρομερή δουλειά στην άμυνα.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το πολύ όμορφο μπάσκετ που παίχτηκε και απ΄τις δύο πλευρές
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 14 λάθη του Ολυμπιακού, λογικό όμως χωρίς τους Γουόκαπ και Φουρνιέ.
Olympiacos PiraeusMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
1F. Ntilikina *29:0494/757.1%0/40.0%1/1100%011223041
3T. Ward *30:06132/450.0%1/333.3%6/1060.0%1457010418
5G. Larentzakis00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
9S. Lee12:2700/10.0%0/10.0%0/00.0%00010102-4
14S. Vezenkov *29:54122/366.7%0/30.0%8/988.9%1671130619
16K. Papanikolaou18:0340/00.0%1/250.0%1/250.0%033111046
21O. Netzipoglou00:0500/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
22T. Dorsey *23:04111/425.0%3/837.5%0/00.0%134102067
25A. Peters17:31141/1100%4/580.0%0/00.0%0440110314
33N. Milutinov *19:2672/540.0%0/00.0%3/475.0%1230101210
37K. Antetokounmpo03:5921/1100%0/00.0%0/00.0%101101023
45D. Hall16:2162/366.7%0/00.0%2/2100%1450012210
Team426
TOTAL200:007815/2951.7%9/2634.6%21/2875.0%1029391461434290

Anadolu Efes Istanbul

Head Coach: Igor Kokoskov

PlayersMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
0S. Larkin *31:08182/1118.2%4/4100%2/2100%0003140512-1
1R. Beaubois08:5800/10.0%0/00.0%0/00.0%000000000-3
2S. Hazer00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000003
3J. Loyd17:5121/520.0%0/50.0%0/00.0%00022103310
8N. Weiler-Babb *29:4300/20.0%0/10.0%0/00.0%0442200810-2
9G. Papagiannis *22:5830/00.0%1/250.0%0/00.0%044210221020
10I. Cordinier *19:55102/366.7%2/450.0%0/00.0%25720206129
11R. Smits07:2400/00.0%0/10.0%0/00.0%20210103013
15P. Dozier20:43115/1145.5%0/20.0%1/250.0%13432004101
21C. Swider14:09202/366.7%4/757.1%4/4100%213000032084
24E. Osmani *17:02124/666.7%1/250.0%1/250.0%123010179
88K. Jones10:0962/2100%0/00.0%2/2100%2570001313
Team2020010
TOTAL200:008218/4440.9%12/2842.9%10/1283.3%122436159944284

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     