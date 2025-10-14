Ο Ολυμπιακός πάλεψε σε ένα ματς... θρίλερ αλλά λύγισε (78-82) από την κούραση και τις απουσίες, με τον Κορντινιέ να βρίσκει μεγάλα σουτ στο φινάλε και την Εφές να φεύγει νικήτρια.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να κάνει το 3/3 σε διάστημα πέντε ημερών, αλλά η Εφές, σε αντίθεση με την Ντουμπάι και τον Παναθηναϊκό, βρήκε τον ήρωα στο φινάλε.

Ο Αϊζάια Κορντινιέ με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων με 82-72 στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τους Πειραιώτες να τα δίνουν όλα για τη νίκη, σε ένα ματς που στερήθηκαν ξανά τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, είχαν σε μεγάλα κέφια τον Γουόρντ και τον Πίτερς, αλλά λύγισαν στο τέλος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε ξανά... καυτός με 3/3 τρίποντα για το αρχικό 12-2 (4') του Ολυμπιακού, όμως οι Τούρκοι αντέδρασαν άμεσα με σερί 0-10 για το 14-15 (6'), έχοντας μπροστάρη τον Λάρκιν. Μόλις έγινε και αυτός διψήφιος, η Εφές προσπέρασε με 16-21 (7'), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν 6/7 τρίποντα και το σκορ πήγε ψηλά από νωρίς (25-28, 10'), αφού ο Πίτερς πήρε τη σκυτάλη.

Ο Μπαρτζώκας έβαλε μαζί στο παρκέ τους Παπανικολάου και Γουόρντ για να σφίξει την άμυνα. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δε συνέβη, αλλά ο Ολυμπιακός έχανε σταδιακά και τη μάχη των ριμπάουντ, με τον Σουίντερ να ευστοχεί ξανά από τη γωνία για το μεγαλύτερο προβάδισμα της Εφές (31-41, 14'). Ο Γουόρντ συνέχισε να δημιουργεί με την μπάλα στα χέρια και ο Ολυμπιακός έκοψε τη διαφορά, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί για τρεις (39-41, 16').

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» ήταν κομβικός στο να αλλάξει ο ρυθμός, με τους Πειραιώτες να προσπερνούν 42-41 (17') και μέσω της άμυνάς τους να κλείνουν στο στο +3 (51-48). Ο Γουόρντ συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι για το 57-50 (24'), αλλά οι ασίστ του Παπαγιάννη επανέφεραν την Εφές (59-61, 27').

Αλλά οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με... τάισμα του Μιλουτίνοφ, μέχρι να σκοράρει ξανά ο Πίτερς για τρεις (67-61, 29'), αλλά τους Τούρκους να προλαβαίνουν να ισοφαρίσουν πριν το 30' (67-67).

Ο Μπαρτζώκας έπαιξε ταυτόχρονα με Λι-Νιλικίνα και Πίτερς-Βεζένκοβ, αλλά ένα αντιαθλητικό του πρώτου έδωσε προβάδισμα στην Εφές (67-70, 34'). Αλλά ο Ολυμπιακός επανήλθε πάλι με τον Πίτερς (73-72, 36') και το παιχνίδι έμεινε με χαρακτήρα θρίλερ ως το φινάλε.

Ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 76-74 (38'), αλλά ο Κορντινιέ βρήκε ελεύθερο σουτ για το προσπέρασμα (76-77, 39'). Ο Γάλλος πέτυχε πέντε (78-79) και ο Ολυμπιακός έψαχνε πλέον ένα μεγάλο σουτ. Ο Ντόρσεϊ έχασε το δικό του, ο Λάρκιν ευστόχησε στις βολές (78-81, στα 14'') και ο Βεζένκοβ βρήκε σίδερο σε σουτ ισοφάρισης για να φύγει η Εφές νικήτρια από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Χωρίς τους Φουρνιέ, Γουόκαπ στο φινάλε, η Εφές είχε καλύτερες αποφάσεις σε ένα κλειστό ματς και ο Αϊζάια Κορντινιέ βρήκε πέντε πόντους με μεγάλα σουτ.

Olympiacos Piraeus MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK F PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % O D T 1 F. Ntilikina * 29:04 9 4/7 57.1% 0/4 0.0% 1/1 100% 0 1 1 2 2 3 0 4 1 3 T. Ward * 30:06 13 2/4 50.0% 1/3 33.3% 6/10 60.0% 1 4 5 7 0 1 0 4 18 5 G. Larentzakis 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 S. Lee 12:27 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 2 -4 14 S. Vezenkov * 29:54 12 2/3 66.7% 0/3 0.0% 8/9 88.9% 1 6 7 1 1 3 0 6 19 16 K. Papanikolaou 18:03 4 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 4 6 21 O. Netzipoglou 00:05 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey * 23:04 11 1/4 25.0% 3/8 37.5% 0/0 0.0% 1 3 4 1 0 2 0 6 7 25 A. Peters 17:31 14 1/1 100% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 3 14 33 N. Milutinov * 19:26 7 2/5 40.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 1 2 3 0 1 0 1 2 10 37 K. Antetokounmpo 03:59 2 1/1 100% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 2 3 45 D. Hall 16:21 6 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/2 100% 1 4 5 0 0 1 2 2 10 Team 4 2 6 TOTAL 200:00 78 15/29 51.7% 9/26 34.6% 21/28 75.0% 10 29 39 14 6 14 3 42 90

Anadolu Efes Istanbul

Head Coach: Igor Kokoskov