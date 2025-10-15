Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό (24π., 10ριμπ.) και τον Κέντρικ Ναν (26π.) να ηγείται στο α' ημίχρονο, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν με... άγχος το εμπόδιο της Βιλερμπάν (91-85) και σημείωσαν την 3η νίκη τους στην Euroleague.

Το παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν «απέδειξε» ότι κανένα ματς στην Euroleague δεν είναι εύκολο. Και ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν.

Αν και η γαλλική ομάδα είναι (στα χαρτιά τουλάχιστον) η πιο αδύναμη (συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες) ομάδα της διοργάνωσης, στο Telekom Center Athens φρόντισε να βάλει... δύσκολα στον Παναθηναϊκό και τον αγχώσει. Παρόλα αυτά η δουλειά έγινε για τους «πράσινους» και αυτό χάρη στον φοβερό και τρομερό Ρισόν Χολμς, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση βγαλμένη από το NBA!

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν απολαυστικός έχοντας 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 από τους 26 πόντους στο α' ημίχρονο, έχοντας επίσης 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Ο Κέντρικ Ναν όχι μόνο έδωσε το «παρών» αλλά ξεκίνησε και στην πρώτη πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Άταμαν να τον «παντρεύει» με τον Τι Τζέι Σορτς. Το πρόβλημα ήταν και πάλι αμυντικό στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παίρνει προβάδισμα με 11-12 πριν από τη συμπλήρωση του α’ δεκαλέπτου. Ο Ναν ωστόσο είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται» και ηγήθηκε του Παναθηναϊκού προκειμένου να προηγηθεί με +8 πόντους (22-14 στο 8’) έχοντας σημειώσει εννέα πόντους.

Εξαιρετικός ήταν και ο Ρισόν Χολμς στο ίδιο διάστημα (6π., 3/3δίπ., 1ρ., 1μπλ.) βοηθώντας την ελληνική ομάδα να κλείσει την α΄περίοδο στο +7 (26-19) έχοντας συνολικά 9/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 8 ασίστ για ένα λάθος, ενώ αντίστοιχα η Βιλερμπάν είχε 5/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 6 ασίστ για κανένα λάθος.

Τα τρίποντα της γαλλικής ομάδας ωστόσο ήταν και εκείνα που την κράτησαν μέσα το παιχνίδι με αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική. Στο 12’ είχε ισοφαρίσει σε 28-28 παίρνοντας (κυρίως) πόντους από την περιφέρεια. Μετά και το 35-32 κατάφερε η Βιλερμπάν να φτάσει σ’ ένα 7-3 για το νέο προσπέρασμα (38-39).

Things you love to see... 👏



Welcome back Marius Grigonis ❤️‍🩹 pic.twitter.com/hz4DsVTXGF — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025

Όμως ο εξαιρετικός Κέντρικ Ναν (18π., 5/7δίπ., 2/4τρ., 2/2β., 4ριμπ., 3ασ.) με τη βοήθεια του Ρισόν Χολμς (10π., 5/6δίπ., 5ριμπ.) οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε σερί 10-0 για το 48-39 το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο πρώτο μισό του αγώνα οι «πράσινοι» είχαν 15/22 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 14-6 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 5 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Βιλερμπάν (Λάιτι 7π.) είχε μετρήσει 8/14 δίποντα, 6/17 τρίποντα (σ.σ. έως το 31-31 είχε 6/12 και έκτοτε 0/5 έως το τέλος του ημιχρόνου), 5/8 βολές, 6-2 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 2 λάθη.

Στο πρώτο τρίλεπτο του β’ ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός «άνοιξε» την διαφορά και προηγήθηκε με 13 πόντους (56-43) έχοντας ανεβάσει στροφές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Όμως οι κακές περιστροφές «κράτησαν» την Βιλερμπάν στο ματς (58-51 στο 25’) ψαλιδίζοντας το προβάδισμα ασφαλείας που προσπαθούσε να «χτίσει» η ελληνική ομάδα. Το +13 (66-53) επέστρεψε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τον Ρισόν Χολμς (15π., 8ριμπ., 7/8δίπ.) να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι του με το «τριφύλλι».

Η 3η περίοδος έκλεισε με την διαφορά στο +8 (68-60) με τους «πράσινους» να είχαν 21/31 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 5/8 βολές, 21-10 ριμπάουντ και 18 ασίστ για 8 λάθή, ενω η Βιλερμπάν που πλησίασε και πάλι πριν το τέλος του ημιχρόνου βρηκε πόντους δια χειρός Λάιτι και Αζινσά με αποτέλεσμα να κλείσει το 3ο δεκάλεπτο με 11/21 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 8/12 βολές, 13-2 ριμπάουντ και 18 ασίστ για μόλις 3 λάθη.

Η Βιλερμπάν είχε γίνει στενός... κορσές στον Παναθηναϊκό καθώς δεν τον άφηνε καθόλου να ανασάνει (78-74 στο 34') μένοντας κοντά στο σκορ χάρη στα μακρινά σουτ. Στο 35' είχε μειώσει και στη μία κατοχή (78-75) σκοράροντας συνέχεια έξω από τα 6.75 μέτρα. Αν μη τι άλλο η ομάδα από τη Λιόν είχε δώσει ενδιαφέρον στο Telekom Center Athens. Παρόλα αυτά, όσο άγχος και αν έβαλε η Βιλερμπάν στον Παναθηναϊκό, υπήρχε ο Ρισόν Χολμς να κάνει την δουλειά και να αποβάλλει οποιαδήποτε υποψία στραβοπατήματος στην έδρα του.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… κυριάρχησε στα ριμπάουντ έχοντας 14 περισσότερα (38 έναντι 24) ενώ αντιδρούσε άμεσα όταν η Βιλερμπάν προσπαθούσε να πλησιάσει και να γίνει απειλητική.

κυριάρχησε στα ριμπάουντ έχοντας 14 περισσότερα (38 έναντι 24) ενώ αντιδρούσε άμεσα όταν η Βιλερμπάν προσπαθούσε να πλησιάσει και να γίνει απειλητική. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς, ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχοντας στο σύνολο 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος.

Ρισόν Χολμς, ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχοντας στο σύνολο 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέντρικ Ναν ο οποίος πέτυχε 18 από τους 26 πόντους του στο α’ ημίχρονο και ήταν εκείνος που δεν άφηνε την Βιλερμπάν να πιστέψει ακόμα περισσότερο ότι θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στην ελληνική ομάδα.

Κέντρικ Ναν ο οποίος πέτυχε 18 από τους 26 πόντους του στο α’ ημίχρονο και ήταν εκείνος που δεν άφηνε την Βιλερμπάν να πιστέψει ακόμα περισσότερο ότι θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στην ελληνική ομάδα. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Εντγουιν Τζάκσον (4π.) όπως επίσης και ο Μπαγιέ Εντιαγιέ (2π. σε 26')

Εντγουιν Τζάκσον (4π.) όπως επίσης και ο Μπαγιέ Εντιαγιέ (2π. σε 26') ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Νάντο Ντε Κολό ήταν σαν το παλιό καλό κρασί με 18 πόντους και 7 ασίστ.

ο Νάντο Ντε Κολό ήταν σαν το παλιό καλό κρασί με 18 πόντους και 7 ασίστ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην επίθεση, ενώ βοήθησε και πολύ στα ριμπάουντ «κατεβάζοντας» επτά επιθετικά!

η εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην επίθεση, ενώ βοήθησε και πολύ στα ριμπάουντ «κατεβάζοντας» επτά επιθετικά! ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αφέλεια στην άμυνα. Μπορεί αυτήν την φορά να μην δέχθηκε 90+ πόντους αλλά ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες τις οποίες ωστόσο δεν πλήρωσε.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85.

Panathinaikos AKTOR Athens - Στατιστικά

Panathinaikos AKTOR Athens

Head coach: Ergin Ataman

No Player Min PTS 2FG M/A 2FG% 3FG M/A 3FG% FT M/A FT% O D TOT AST STL TO PF C PF D PIR +/- 0 T. Shorts * 13:05 4 2/4 50.0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 4 0 1 1 1 5 – 6 C. Osman * 28:59 12 1/3 33.3% 2/5 40.0% 4/6 66.7% 1 4 5 3 0 0 3 4 13 – 8 R. Holmes 28:47 24 11/12 91.7% 0/0 0% 2/4 50.0% 7 3 10 0 0 1 2 4 33 – 10 K. Sloukas 11:52 2 1/2 50.0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 2 0 0 2 2 1 – 17 N. Rogkavopoulos 00:00 0 0/0 – 0/0 – 0/0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 20 A. Samodurov 00:00 0 0/0 – 0/0 – 0/0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 22 J. Grant 13:49 5 1/2 50.0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 4 0 0 2 2 6 – 25 K. Nunn * 34:53 26 7/12 58.3% 2/7 28.6% 6/6 100% 1 4 5 6 0 2 2 5 28 – 27 V. Toliopoulos * 00:00 0 0/0 – 0/0 – 0/0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 41 J. Hernangomez * 24:41 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 6 8 0 0 0 0 0 10 – 44 K. Mitoglou * 17:40 6 2/2 100% 0/0 – 2/4 50.0% 0 3 3 1 1 1 1 3 10 – 77 O. Yurtseven * 08:52 4 2/3 66.7% 0/0 – 0/0 – 2 0 2 1 0 1 3 0 2 – ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 91 28/44 63.6% 7/20 35.0% 14/21 66.7% 13 25 38 21 1 8 20 21 109 –

LDLC ASVEL Villeurbanne - Στατιστικά

LDLC ASVEL Villeurbanne

Head coach: Pierric Poupet