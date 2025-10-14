Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92: Πάει «τρένο» με Ερνανγκόμεθ οδηγό!

Η Μπαρτσελόνα έκανε το 3/3 μετά από... παρέλαση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με πρωταγωνιστή τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα σε ουδέτερο έδαφος στο Βελιγράδι και είδε τους Καταλανούς να κυριαρχούν κατά κράτος μην αφήνοντας τους Ισραηλινούς να πάρουν... ανάσα. Με 71-92 επικράτησε η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια για να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο ματς με τρομακτική ενέργεια και απόλυτη συγκέντρωση. Με σερί 0-8 στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια άλλο ένα 0-7, για να φτάσει το σκορ στο 8-22 και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, οι Καταλανοί έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έμοιαζε σοκαρισμένη από τον ρυθμό και την ένταση του αντιπάλου της. Το πρόσωπο του πρώτου δεκαλέπτου ήταν ο Σαγιόν Κεϊτά, ο 17χρονος σέντερ ύψους 2.14 μ., που έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και εντυπωσίασε με ωριμότητα και επιρροή στο παιχνίδι. Ο νεαρός ψηλός σημείωσε 4 από τους πρώτους 10 πόντους της ομάδας του.

Η δεύτερη περίοδος ήταν ακόμη πιο εμφατική υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ο Μάιλς Κέιλ εξελίχθηκε σε παράγοντα-έκπληξη του αγώνα, με 4/4 τρίποντα μέχρι τα μέσα του δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 26-42, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έγινε 26-55 χάρη σε ένα νέο σερί 0-13 για τους «μπλαουγκράνα».Η άμυνα των Ισραηλινών κατέρρευσε πλήρως, δεχόμενη 50 πόντους σε μόλις 17 λεπτά, με τους παίκτες του Κάτας να μην μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε στο 33-61, με τη Μπαρτσελόνα να προηγείται κατά 28 πόντους.

 

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα και στην τρίτη περίοδο. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας τη διαφορά στο +31 (40-71). Μόνο προς το φινάλε του δεκαλέπτου η Μακάμπι βρήκε ένα σερί 8-0, ροκανίζοντας προσωρινά τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάζει τη ροή του αγώνα. Οι Καταλανοί μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 48-73, έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» το παιχνίδι από νωρίς.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92

  • Ο MVP: Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ. 33-41.
Maccabi Playtika Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1J. Hoard *19:5262/540.0%0/00.0%2/2100.0%426000038
2J. Clark III10:2700/00.0%0/30.0%0/00.0%101501031
3M. Santos18:55181/250.0%4/4100.0%4/4100.0%0111121619
4L. Gur07:3700/00.0%0/10.0%0/00.0%011100001
8L. Walker IV *19:0963/560.0%0/50.0%0/00.0%11210302-1
9R. Sorkin *18:44103/742.9%1/250.0%1/250.0%112001142
10O. Brissett *18:2682/450.0%0/30.0%4/666.7%123010035
11W. Rayman10:2010/00.0%0/00.0%1/250.0%033000014
12J. Dibartolomeo17:0800/00.0%0/20.0%0/00.0%022340029
21J. Dowtin Jr12:3421/425.0%0/10.0%0/00.0%000310020
22T. Leaf22:1151/250.0%0/00.0%3/475.0%2680100513
45T. Blatt *24:37151/1100.0%2/633.3%7/977.8%0004050715
Team/Coaches22400
TOTAL200:007114/3046.7%7/2725.9%22/2975.9%1221331881212080

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *16:28121/250.0%2/728.6%4/4100%011010109
2J. Marcos21:5942/366.7%0/20.0%0/00%224142000
3M. Cale21:11120/10.0%4/666.7%0/00%011040005
5M. Norris21:2351/1100.0%1/520.0%0/00%246112308
6J. Vesely08:5921/333.3%0/00%0/00%011111000
8D. Brizuela22:0872/366.7%0/20%3/475%011441108
13T. Satoransky *14:5982/2100%1/250%1/1100%0004110011
14W. Hernangomez14:03197/887.5%0/00%5/5100%3470420127
21W. Clyburn *15:1882/366.7%1/333.3%1/1100%224011009
23T. Shengelia *18:3782/450.0%1/333.3%1/250%3478200018
41S. Keita *16:5842/366.7%0/00%0/00%022031104
44J. Parra07:5731/250.0%0/10%1/250%112111103
Team/Coaches13400
TOTAL2009223/3565.7%10/3132.3%16/1984.2%14264020251271106
     

