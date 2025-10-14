Η Μπαρτσελόνα έκανε το 3/3 μετά από... παρέλαση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με πρωταγωνιστή τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα σε ουδέτερο έδαφος στο Βελιγράδι και είδε τους Καταλανούς να κυριαρχούν κατά κράτος μην αφήνοντας τους Ισραηλινούς να πάρουν... ανάσα. Με 71-92 επικράτησε η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια για να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο ματς με τρομακτική ενέργεια και απόλυτη συγκέντρωση. Με σερί 0-8 στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια άλλο ένα 0-7, για να φτάσει το σκορ στο 8-22 και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, οι Καταλανοί έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έμοιαζε σοκαρισμένη από τον ρυθμό και την ένταση του αντιπάλου της. Το πρόσωπο του πρώτου δεκαλέπτου ήταν ο Σαγιόν Κεϊτά, ο 17χρονος σέντερ ύψους 2.14 μ., που έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και εντυπωσίασε με ωριμότητα και επιρροή στο παιχνίδι. Ο νεαρός ψηλός σημείωσε 4 από τους πρώτους 10 πόντους της ομάδας του.

Η δεύτερη περίοδος ήταν ακόμη πιο εμφατική υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ο Μάιλς Κέιλ εξελίχθηκε σε παράγοντα-έκπληξη του αγώνα, με 4/4 τρίποντα μέχρι τα μέσα του δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 26-42, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έγινε 26-55 χάρη σε ένα νέο σερί 0-13 για τους «μπλαουγκράνα».Η άμυνα των Ισραηλινών κατέρρευσε πλήρως, δεχόμενη 50 πόντους σε μόλις 17 λεπτά, με τους παίκτες του Κάτας να μην μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε στο 33-61, με τη Μπαρτσελόνα να προηγείται κατά 28 πόντους.

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα και στην τρίτη περίοδο. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας τη διαφορά στο +31 (40-71). Μόνο προς το φινάλε του δεκαλέπτου η Μακάμπι βρήκε ένα σερί 8-0, ροκανίζοντας προσωρινά τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάζει τη ροή του αγώνα. Οι Καταλανοί μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 48-73, έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» το παιχνίδι από νωρίς.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92

Ο MVP: Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ

Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα.

Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ. 33-41.

Maccabi Playtika Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 J. Hoard * 19:52 6 2/5 40.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 4 2 6 0 0 0 0 3 8 2 J. Clark III 10:27 0 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 5 0 1 0 3 1 3 M. Santos 18:55 18 1/2 50.0% 4/4 100.0% 4/4 100.0% 0 1 1 1 1 2 1 6 19 4 L. Gur 07:37 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 8 L. Walker IV * 19:09 6 3/5 60.0% 0/5 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 0 3 0 2 -1 9 R. Sorkin * 18:44 10 3/7 42.9% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1 1 2 0 0 1 1 4 2 10 O. Brissett * 18:26 8 2/4 50.0% 0/3 0.0% 4/6 66.7% 1 2 3 0 1 0 0 3 5 11 W. Rayman 10:20 1 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 4 12 J. Dibartolomeo 17:08 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 2 9 21 J. Dowtin Jr 12:34 2 1/4 25.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 2 0 22 T. Leaf 22:11 5 1/2 50.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 2 6 8 0 1 0 0 5 13 45 T. Blatt * 24:37 15 1/1 100.0% 2/6 33.3% 7/9 77.8% 0 0 0 4 0 5 0 7 15 Team/Coaches 2 2 4 0 0 TOTAL 200:00 71 14/30 46.7% 7/27 25.9% 22/29 75.9% 12 21 33 18 8 12 1 20 80