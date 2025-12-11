Ιστορικό: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σώσουν τα Χριστούγεννα

Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι αφήνουν για λίγο στην άκρη τη μεταξύ τους αντιπαλότητα και ταξιδεύουν μέχρι τον παγωμένο Βόρειο Πόλο για έναν κοινό, ιδιαίτερα απαιτητικό σκοπό: να σώσουν τα Χριστούγεννα.

Φέτος, τα Χριστούγεννα είχαν… αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο! Μπορεί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να μας έχουν συνηθίσει σε «αιώνιες» μάχες στα παρκέ, όμως αυτή τη φορά ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: να σώσουν τις γιορτές στο πλαίσιο της αποστολής “Save Christmas”.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αϊ-Βασίλης τραυματίστηκε σε… ένα μπασκετικό ατύχημα, αφήνοντας τα Χριστούγεννα αμφίβολα για φέτος. Με τον χρόνο να πιέζει και τα δώρα να περιμένουν, τέσσερις μεγάλοι πρωταγωνιστές της EuroLeague: Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Σορτς και Μήτογλου ανέλαβαν χρέη «βασικών ξωτικών» για να κρατήσουν το εορταστικό πνεύμα ζωντανό.

Οι δοκιμασίες πολλές, τα «φάουλ» αρκετά και ο χρόνος έμοιαζε να τελειώνει. Κι όμως, όπως σε κάθε μεγάλη μπασκετική ιστορία, έτσι κι εδώ γράφτηκε ένα θαύμα στο φινάλε. Με ένα κυριολεκτικό χριστουγεννιάτικο buzzer beater, ο Αϊ-Βασίλης ξεπέρασε τον τραυματισμό του, πάτησε ξανά στο παρκέ των γιορτών και ανέλαβε την αποστολή εκεί που την είχε αφήσει.

Κλείσε θέση για το Final Four της Αθήνας

Με τον Άγιο ξανά στο εργαστήριό του, τα παιδιά βρήκαν τα δώρα τους κάτω από το στολισμένο δέντρο, οι παίκτες επέστρεψαν στα παρκέ και η μαγεία των Χριστουγέννων αποκαταστάθηκε πλήρως. Κι όχι μόνο αυτό: χάρη στη Visa, πέντε τυχεροί κάτοχοι καρτών Visa της Τράπεζας Πειραιώς θα ζήσουν μια αξέχαστη μπασκετική εμπειρία στο 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Από τις 04/12/2025 έως τις 15/01/2026, κάθε αγορά που πραγματοποιείς με κάρτα Visa της Πειραιώς σου χαρίζει αυτόματα συμμετοχή στην κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για το Final Four του 2026 στην Αθήνα.

Ζήσε κι εσύ τη μαγεία της EuroLeague από κοντά!