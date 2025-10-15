Παρί - Μπασκόνια 105-87: Φοβεροί Παριζιάνοι με Ιφί, την άφησαν χωρίς νίκη

Νίκος Καρφής
Η Παρί εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Μπασκόνια με 105-87 στη Euroleague. Tρομερός Ιφί.

Ακόμα ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague η Μπασκόνια. Η ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων ηττήθηκε με 105-87 από την Παρί και έτσι έπεσε στο 0-4. Από την άλλη οι Γάλλοι ανέβηκαν στο 3-1.

Ο Ιφί ήταν ο κορυφαίος του ματς με 29 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε για τους νικητές ο Ρόμπινσον. Από την άλλη πλευρά δεν έφταναν οι 20 πόντοι του Λουάου Καμπαρό.

Παρί - Μπασκόνια: Το ματς

Η Παρί ήταν καλύτερο στο πρώτο δεκάλεπτο και το έκλεισε στο 30-21 χάρη στον Ντιούφ. Η Μπασκόνια αντέδρασε πριν το ημίχρονο και κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με το σκορ στο 51-47 με τον Ντιαλό να σκοράρει. Οι Βάσκοι πλησίασαν με τον Σεντεκέρσκις για το 75-71 στο 29'.

 

Ο Ντιαλό με φοβερά αεροπλανικά έκανε το 87-79, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ίφι ανέλαβε δράση και με δύο μεγάλα τρίποντα έγραψε το 95-81 κλειδώνοντας τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87

Ο MVP: Ο Ιφί ήταν ο άνθρωπος του ματς με 29 πόντους και 4 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Λουάου Καμπαρό τελείωσε στους 20 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 28 επιθετικά ριμπάουντ συνολικά των δύο ομάδων στο ματς,

Paris Basketball2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFA+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFA+/-PIR
2N. Hifi *23:20298/988.9%3/933.3%4/580.0%01154002132
4L. Cavaliere13:3621/425.0%0/00.0%0/00.0%2020000100
5J. Robinson16:58212/450.0%2/366.7%11/1291.7%11240103625
7S. Herrera17:43141/1100.0%4/850.0%0/00.0%02201013112
11J. Ayayi *10:0000/00.0%0/10.0%0/00.0%0112100300
13A. Dokossi15:2621/250.0%0/00.0%0/00.0%0333220412
15M. Faye *18:4663/475.0%0/00.0%0/20.0%0330012512
20J. Morgan *23:36120/10.0%4/666.7%0/00.0%21310101110
21I. Bako03:2921/1100.0%0/00.0%0/00.0%1010000300
22A. M'baye *22:17104/666.7%0/30.0%2/2100.0%1012011108
24Y. Ouattara16:0600/10.0%0/30.0%0/20.0%112103011-6
35D. Willis18:4373/3100.0%0/30.0%1/1100.0%571200111419
Team/Coaches1782
TOTAL20010524/3666.7%13/3636.1%18/2475.0%1427411881252818110
Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
Head Coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
0Markus Howard11:4100/00%0/50%0/00%00010002-4
1Mamadou Diakite15:1410/00%0/10%1/250%123102250
3Markus Nowell *27:24143/475%2/633.3%2/2100%1455120822
4Ruben Villar03:0300/00%0/00%0/00%000000000
6Hamidou Diallo *27:22154/757.1%0/40%7/1070%1453050813
8Tadas Sedekerskis *26:03114/580%1/616.7%0/00%224102026
9Timothe Luwawu-Cabarrot *26:51202/366.7%4/850%4/4100%0001120715
10Matteo Spagnolo11:2021/425%0/00%0/00%000502010
11Trent Forrest11:1361/1100%0/00%4/4100%2131210213
18Khalifa Diop04:1100/00%0/00%0/00%000000121
25Christopher Frisch14:2730/00%1/333.3%0/00%235200127
99Luka Samanic21:11153/650%0/20%9/1090%0442000718
Team/Coaches538
TOTAL2008718/3060.0%8/3522.9%27/3284.4%1423372241641899
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     