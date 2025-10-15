Ακόμα ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague η Μπασκόνια. Η ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων ηττήθηκε με 105-87 από την Παρί και έτσι έπεσε στο 0-4. Από την άλλη οι Γάλλοι ανέβηκαν στο 3-1.
Ο Ιφί ήταν ο κορυφαίος του ματς με 29 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε για τους νικητές ο Ρόμπινσον. Από την άλλη πλευρά δεν έφταναν οι 20 πόντοι του Λουάου Καμπαρό.
Παρί - Μπασκόνια: Το ματς
THAT'S WHAT HE DOES😤— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025
Hamidou Diallo detonates a one-handed slam🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @Baskonia pic.twitter.com/Dx7w95PGs4
Η Παρί ήταν καλύτερο στο πρώτο δεκάλεπτο και το έκλεισε στο 30-21 χάρη στον Ντιούφ. Η Μπασκόνια αντέδρασε πριν το ημίχρονο και κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με το σκορ στο 51-47 με τον Ντιαλό να σκοράρει. Οι Βάσκοι πλησίασαν με τον Σεντεκέρσκις για το 75-71 στο 29'.
Ο Ντιαλό με φοβερά αεροπλανικά έκανε το 87-79, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ίφι ανέλαβε δράση και με δύο μεγάλα τρίποντα έγραψε το 95-81 κλειδώνοντας τη νίκη των γηπεδούχων.
Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87
Ο MVP: Ο Ιφί ήταν ο άνθρωπος του ματς με 29 πόντους και 4 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Λουάου Καμπαρό τελείωσε στους 20 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 28 επιθετικά ριμπάουντ συνολικά των δύο ομάδων στο ματς,
|Paris Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|A
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|A
|+/-
|PIR
|2
|N. Hifi *
|23:20
|29
|8/9
|88.9%
|3/9
|33.3%
|4/5
|80.0%
|0
|1
|1
|5
|4
|0
|0
|2
|1
|32
|4
|L. Cavaliere
|13:36
|2
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|J. Robinson
|16:58
|21
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|11/12
|91.7%
|1
|1
|2
|4
|0
|1
|0
|3
|6
|25
|7
|S. Herrera
|17:43
|14
|1/1
|100.0%
|4/8
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|3
|1
|12
|11
|J. Ayayi *
|10:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|13
|A. Dokossi
|15:26
|2
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|3
|2
|2
|0
|4
|1
|2
|15
|M. Faye *
|18:46
|6
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|2
|5
|1
|2
|20
|J. Morgan *
|23:36
|12
|0/1
|0.0%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|10
|21
|I. Bako
|03:29
|2
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|22
|A. M'baye *
|22:17
|10
|4/6
|66.7%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|24
|Y. Ouattara
|16:06
|0
|0/1
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|3
|0
|1
|1
|-6
|35
|D. Willis
|18:43
|7
|3/3
|100.0%
|0/3
|0.0%
|1/1
|100.0%
|5
|7
|12
|0
|0
|1
|1
|1
|4
|19
|Team/Coaches
|1
|7
|8
|2
|TOTAL
|200
|105
|24/36
|66.7%
|13/36
|36.1%
|18/24
|75.0%
|14
|27
|41
|18
|8
|12
|5
|28
|18
|110
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|Head Coach: Paolo Galbiati
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|Markus Howard
|11:41
|0
|0/0
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|-4
|1
|Mamadou Diakite
|15:14
|1
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|0
|3
|Markus Nowell *
|27:24
|14
|3/4
|75%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|5
|1
|2
|0
|8
|22
|4
|Ruben Villar
|03:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Hamidou Diallo *
|27:22
|15
|4/7
|57.1%
|0/4
|0%
|7/10
|70%
|1
|4
|5
|3
|0
|5
|0
|8
|13
|8
|Tadas Sedekerskis *
|26:03
|11
|4/5
|80%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|2
|0
|2
|6
|9
|Timothe Luwawu-Cabarrot *
|26:51
|20
|2/3
|66.7%
|4/8
|50%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|7
|15
|10
|Matteo Spagnolo
|11:20
|2
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|0
|2
|0
|1
|0
|11
|Trent Forrest
|11:13
|6
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|2
|13
|18
|Khalifa Diop
|04:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|25
|Christopher Frisch
|14:27
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|1
|2
|7
|99
|Luka Samanic
|21:11
|15
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|9/10
|90%
|0
|4
|4
|2
|0
|0
|0
|7
|18
|Team/Coaches
|5
|3
|8
|TOTAL
|200
|87
|18/30
|60.0%
|8/35
|22.9%
|27/32
|84.4%
|14
|23
|37
|22
|4
|16
|4
|18
|99
