Η Παρί εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Μπασκόνια με 105-87 στη Euroleague. Tρομερός Ιφί.

Ακόμα ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague η Μπασκόνια. Η ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων ηττήθηκε με 105-87 από την Παρί και έτσι έπεσε στο 0-4. Από την άλλη οι Γάλλοι ανέβηκαν στο 3-1.

Ο Ιφί ήταν ο κορυφαίος του ματς με 29 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε για τους νικητές ο Ρόμπινσον. Από την άλλη πλευρά δεν έφταναν οι 20 πόντοι του Λουάου Καμπαρό.

Παρί - Μπασκόνια: Το ματς

Η Παρί ήταν καλύτερο στο πρώτο δεκάλεπτο και το έκλεισε στο 30-21 χάρη στον Ντιούφ. Η Μπασκόνια αντέδρασε πριν το ημίχρονο και κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με το σκορ στο 51-47 με τον Ντιαλό να σκοράρει. Οι Βάσκοι πλησίασαν με τον Σεντεκέρσκις για το 75-71 στο 29'.

Ο Ντιαλό με φοβερά αεροπλανικά έκανε το 87-79, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ίφι ανέλαβε δράση και με δύο μεγάλα τρίποντα έγραψε το 95-81 κλειδώνοντας τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87

Ο MVP: Ο Ιφί ήταν ο άνθρωπος του ματς με 29 πόντους και 4 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Λουάου Καμπαρό τελείωσε στους 20 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 28 επιθετικά ριμπάουντ συνολικά των δύο ομάδων στο ματς,

Paris Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF A +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF A +/- PIR 2 N. Hifi * 23:20 29 8/9 88.9% 3/9 33.3% 4/5 80.0% 0 1 1 5 4 0 0 2 1 32 4 L. Cavaliere 13:36 2 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 J. Robinson 16:58 21 2/4 50.0% 2/3 66.7% 11/12 91.7% 1 1 2 4 0 1 0 3 6 25 7 S. Herrera 17:43 14 1/1 100.0% 4/8 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 3 1 12 11 J. Ayayi * 10:00 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 13 A. Dokossi 15:26 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 3 2 2 0 4 1 2 15 M. Faye * 18:46 6 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 3 3 0 0 1 2 5 1 2 20 J. Morgan * 23:36 12 0/1 0.0% 4/6 66.7% 0/0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 1 10 21 I. Bako 03:29 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 22 A. M'baye * 22:17 10 4/6 66.7% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 2 0 1 1 1 0 8 24 Y. Ouattara 16:06 0 0/1 0.0% 0/3 0.0% 0/2 0.0% 1 1 2 1 0 3 0 1 1 -6 35 D. Willis 18:43 7 3/3 100.0% 0/3 0.0% 1/1 100.0% 5 7 12 0 0 1 1 1 4 19 Team/Coaches 1 7 8 2 TOTAL 200 105 24/36 66.7% 13/36 36.1% 18/24 75.0% 14 27 41 18 8 12 5 28 18 110