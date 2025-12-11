Φουρνιέ: Η απορία του Γάλλου για το μεγαλύτερο rivalry στην Ελλάδα
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αποστολή των Πειραιωτών να αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Καταλονίας.
Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στο X για το μεγαλύτερο rivalry στον ελληνικό αθλητισμό, βάζοντας στην εξίσωση την αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνη του Άρη με τον ΠΑΟΚ.
«Μου είπαν σήμερα ότι η κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Ισχύει;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού.
Οι Πειραιώτες συνεχίζουν από την 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-5 (σ.σ. εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε), ενώ σε ό,τι αφορά τον Φουρνιέ, έχει 8.7 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στη regular season.
I was told today that the rivalry btw Paok and Aris is more intense than ours vs PAO. True?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 11, 2025
