Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στο X για το μεγαλύτερο rivalry στον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αποστολή των Πειραιωτών να αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στο X για το μεγαλύτερο rivalry στον ελληνικό αθλητισμό, βάζοντας στην εξίσωση την αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνη του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

«Μου είπαν σήμερα ότι η κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Ισχύει;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν από την 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-5 (σ.σ. εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε), ενώ σε ό,τι αφορά τον Φουρνιέ, έχει 8.7 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στη regular season.