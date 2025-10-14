Η Ντουμπάι BC πέρασε σαν σίφουνας από την Τουρκία και... καθάρισε τη Φενέρ με 69-93, υποχρεώνοντας τη σε δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα. Διασυρμός για τους Τούρκους.

Φοβερή και τρομερή Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμηράτα έκανε... πάρτι στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και επικράτησε με 93-69. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 2-2 ρίχνοντας το σύνολο του Σάρας στο 1-3 στη Euroleague.

Από την πλευρά των νικητών ο Καμπενγκέλε ήταν εκπληκτικός με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Μπέικον. Στον αντίποδα από 12 πόντους είχαν οι Κόλσον και Μπόλντγουιν. Η Φενέρ σούταρε με 5/23 τρίποντα στο ματς.

Φενέρ - Ντουμπάι BC: Το ματς

Με το καλάθι του Πρέπελιτς, η Ντουμπάι έγραψε το 16-25 στο 8' δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Φενέρ. Ο Μπόλντγουιν διαμόρφωσε το 20-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Σάρας συνέχισε να μην βρίσκει λύσεις, με το Πετρούσεφ να εκτοξεύει τη διαφορά στους 15 για το 31-46 στο ημίχρονο, όπου η Φενέρ σούταρε με 1/12 τρίποντα.

Η διαφορά έφτασε στους 20 με τον Μπέρτανς να κάνει το 43-63. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κάνουν ότι θέλουν στο ματς και ο Μπέικον με ευκολία έκανε το 48-70 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Καμπενγκέλε έγραψε το 56-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και έφτασε τους 26 σε ένα απίθανο βράδυ της Ντουμπάι μέσα στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93

Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε ήταν απίθανος με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 31στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπόλντγουιν με 12 πόντους και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 5/23 τρίποντα της Φενέρ και οι 93 που δέχθηκε.

Fenerbahçe Beko Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 M. Birsen 07:26 4 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 0 1 0 0 1 7 2 W. Baldwin IV 22:18 12 6/7 85.7% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 3 12 3 S. Wilbekin * 14:39 7 2/4 50.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 4 -2 4 N. Melli * 13:44 3 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 2 3 1 4 -1 10 M. Mahmutoglu 04:27 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T. Biberovic 21:36 4 2/2 100% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 4 -1 17 O. Bitim 17:17 6 0/1 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 1 2 3 3 18 M. Jantunen * 19:12 4 1/2 50.0% 0/2 0.0% 2/2 100% 2 4 6 0 0 0 0 4 7 20 D. Hall * 23:26 10 2/2 100% 0/1 0.0% 6/6 100% 1 5 6 1 1 4 0 1 17 32 A. Zagars 18:38 7 1/3 33.3% 1/2 50.0% 2/2 100% 0 0 0 1 0 2 0 2 3 50 B. Colson * 21:23 12 3/6 50.0% 1/5 20.0% 3/3 100% 1 3 4 0 1 2 0 0 10 92 K. Birch * 15:54 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 2 Team/Coaches 1 1 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200 69 20/34 58.8% 5/23 21.7% 14/15 93.3% 9 19 28 10 5 15 3 27 59