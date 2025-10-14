Φενέρ - Ντουμπάι BC 69-93: Οδοστρωτήρας Καμπενγκέλε και... διασυρμός

Νίκος Καρφής
Η Ντουμπάι BC πέρασε σαν σίφουνας από την Τουρκία και... καθάρισε τη Φενέρ με 69-93, υποχρεώνοντας τη σε δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα. Διασυρμός για τους Τούρκους.

Φοβερή και τρομερή Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμηράτα έκανε... πάρτι στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και επικράτησε με 93-69. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 2-2 ρίχνοντας το σύνολο του Σάρας στο 1-3 στη Euroleague.

Από την πλευρά των νικητών ο Καμπενγκέλε ήταν εκπληκτικός με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Μπέικον. Στον αντίποδα από 12 πόντους είχαν οι Κόλσον και Μπόλντγουιν. Η Φενέρ σούταρε με 5/23 τρίποντα στο ματς.

Φενέρ - Ντουμπάι BC: Το ματς

Με το καλάθι του Πρέπελιτς, η Ντουμπάι έγραψε το 16-25 στο 8' δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Φενέρ. Ο Μπόλντγουιν διαμόρφωσε το 20-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Σάρας συνέχισε να μην βρίσκει λύσεις, με το Πετρούσεφ να εκτοξεύει τη διαφορά στους 15 για το 31-46 στο ημίχρονο, όπου η Φενέρ σούταρε με 1/12 τρίποντα.

 

Η διαφορά έφτασε στους 20 με τον Μπέρτανς να κάνει το 43-63. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κάνουν ότι θέλουν στο ματς και ο Μπέικον με ευκολία έκανε το 48-70 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Καμπενγκέλε έγραψε το 56-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και έφτασε τους 26 σε ένα απίθανο βράδυ της Ντουμπάι μέσα στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93

Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε ήταν απίθανος με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 31στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπόλντγουιν με 12 πόντους και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 5/23 τρίποντα της Φενέρ και οι 93 που δέχθηκε.

Fenerbahçe Beko Istanbul2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1M. Birsen07:2642/540.0%0/00.0%0/00.0%325010017
2W. Baldwin IV22:18126/785.7%0/20.0%0/00.0%0115010312
3S. Wilbekin *14:3972/450.0%1/425.0%0/00.0%00000104-2
4N. Melli *13:4431/250.0%0/00.0%1/250.0%00002314-1
10M. Mahmutoglu04:2700/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
13T. Biberovic21:3642/2100%0/30.0%0/00.0%10110004-1
17O. Bitim17:1760/10.0%2/450.0%0/00.0%011001233
18M. Jantunen *19:1241/250.0%0/20.0%2/2100%246000047
20D. Hall *23:26102/2100%0/10.0%6/6100%1561140117
32A. Zagars18:3871/333.3%1/250.0%2/2100%000102023
50B. Colson *21:23123/650.0%1/520.0%3/3100%1340120010
92K. Birch *15:5400/00.0%0/00.0%0/00.0%022201012
Team/Coaches11200000
TOTAL2006920/3458.8%5/2321.7%14/1593.3%919281051532759
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Dangubic00:0700/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3D. Bacon34:12217/1741.2%5/955.6%2/825%5/683.3%2240732016
5A. Abass *19:3821/333.3%1/250%0/10%0/10%112010202
7K. Prepelic *31:37135/683.3%2/2100%3/475%0/00%0006502019
8D. Bertans *27:12132/825%0/00%2/633.3%7/7100%2351610012
10J. Anderson00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17M. Kabengele *23:40268/1266.7%6/875%2/366.7%8/988.9%3471821031
22T. Armstrong06:0800/10%0/00%0/10%0/00%00002000-3
25M. Wright IV *31:0175/1050%0/40%1/250%4/4100%0226803114
30F. Petrusev *24:10117/1163.6%4/757.1%0/00%3/475%3582720117
33D. Andjusic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
34K. Kamenjas02:1500/10%0/10%0/00%0/00%00000000-1
Team/Coaches145001
TOTAL200:009345/7857.7%18/3354.5%10/2540%27/3187.1%12213316449101111
     

