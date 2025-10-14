Φοβερή και τρομερή Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμηράτα έκανε... πάρτι στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και επικράτησε με 93-69. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 2-2 ρίχνοντας το σύνολο του Σάρας στο 1-3 στη Euroleague.
Από την πλευρά των νικητών ο Καμπενγκέλε ήταν εκπληκτικός με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Μπέικον. Στον αντίποδα από 12 πόντους είχαν οι Κόλσον και Μπόλντγουιν. Η Φενέρ σούταρε με 5/23 τρίποντα στο ματς.
Φενέρ - Ντουμπάι BC: Το ματς
Με το καλάθι του Πρέπελιτς, η Ντουμπάι έγραψε το 16-25 στο 8' δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Φενέρ. Ο Μπόλντγουιν διαμόρφωσε το 20-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Σάρας συνέχισε να μην βρίσκει λύσεις, με το Πετρούσεφ να εκτοξεύει τη διαφορά στους 15 για το 31-46 στο ημίχρονο, όπου η Φενέρ σούταρε με 1/12 τρίποντα.
Η διαφορά έφτασε στους 20 με τον Μπέρτανς να κάνει το 43-63. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κάνουν ότι θέλουν στο ματς και ο Μπέικον με ευκολία έκανε το 48-70 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Καμπενγκέλε έγραψε το 56-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και έφτασε τους 26 σε ένα απίθανο βράδυ της Ντουμπάι μέσα στην Τουρκία.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93
Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε ήταν απίθανος με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 31στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπόλντγουιν με 12 πόντους και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 5/23 τρίποντα της Φενέρ και οι 93 που δέχθηκε.
|Fenerbahçe Beko Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|M. Birsen
|07:26
|4
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|7
|2
|W. Baldwin IV
|22:18
|12
|6/7
|85.7%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|5
|0
|1
|0
|3
|12
|3
|S. Wilbekin *
|14:39
|7
|2/4
|50.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|-2
|4
|N. Melli *
|13:44
|3
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|4
|-1
|10
|M. Mahmutoglu
|04:27
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|T. Biberovic
|21:36
|4
|2/2
|100%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|-1
|17
|O. Bitim
|17:17
|6
|0/1
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|3
|18
|M. Jantunen *
|19:12
|4
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|0
|0
|0
|0
|4
|7
|20
|D. Hall *
|23:26
|10
|2/2
|100%
|0/1
|0.0%
|6/6
|100%
|1
|5
|6
|1
|1
|4
|0
|1
|17
|32
|A. Zagars
|18:38
|7
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|2
|3
|50
|B. Colson *
|21:23
|12
|3/6
|50.0%
|1/5
|20.0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|2
|0
|0
|10
|92
|K. Birch *
|15:54
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|2
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|69
|20/34
|58.8%
|5/23
|21.7%
|14/15
|93.3%
|9
|19
|28
|10
|5
|15
|3
|27
|59
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head Coach: Jurica Golemac
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|N. Dangubic
|00:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|D. Bacon
|34:12
|21
|7/17
|41.2%
|5/9
|55.6%
|2/8
|25%
|5/6
|83.3%
|2
|2
|4
|0
|7
|3
|2
|0
|16
|5
|A. Abass *
|19:38
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|2
|7
|K. Prepelic *
|31:37
|13
|5/6
|83.3%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|6
|5
|0
|2
|0
|19
|8
|D. Bertans *
|27:12
|13
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|2/6
|33.3%
|7/7
|100%
|2
|3
|5
|1
|6
|1
|0
|0
|12
|10
|J. Anderson
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|M. Kabengele *
|23:40
|26
|8/12
|66.7%
|6/8
|75%
|2/3
|66.7%
|8/9
|88.9%
|3
|4
|7
|1
|8
|2
|1
|0
|31
|22
|T. Armstrong
|06:08
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|25
|M. Wright IV *
|31:01
|7
|5/10
|50%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|6
|8
|0
|3
|1
|14
|30
|F. Petrusev *
|24:10
|11
|7/11
|63.6%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|3
|5
|8
|2
|7
|2
|0
|1
|17
|33
|D. Andjusic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Kamenjas
|02:15
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|93
|45/78
|57.7%
|18/33
|54.5%
|10/25
|40%
|27/31
|87.1%
|12
|21
|33
|16
|44
|9
|10
|1
|111
