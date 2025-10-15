Η Βίρτους ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 77-73.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε τη διαφορά απέναντι στους Μονεγάσκους που είχαν την ευκαιρία τους να στείλουν το ματς στην παράταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μείωσε στους τρεις (76-73), με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να αστοχεί στο σουτ που θα ισοφάριζε και ενδεχομένως θα έστελνε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.
Βίρτους-Μονακό: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (19-19), με τη Βίρτους να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 37-34. Οι Ιταλοί σούταραν με 7/13 δίποντα και 7/20 τρίποντα, μάζεψαν οκτώ επιθετικά ριμπάουντ και είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κάρσεν Έντουαρντς (11 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι σούταραν με 45.5% στο τρίποντο (5/11), μοιράζοντας εννέα ασίστ για πέντε λάθη, με τον Νίκολα Μίροτιτς να σημειώνει 10 πόντους.
Η Μονακό πίεσε στη συνέχεια, όμως η Βίρτους Μπολόνια διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 13-6, με τη Βίρτους να «χτίζει» διψήφιες διαφορές και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίεσε όμως η Βίρτους έφτασε στη νίκη με 77-73.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73.
Ο MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 27:36.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους.
|Virtus Bologna
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|L. Vildoza
|15:14
|8
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|2
|11
|3
|C. Edwards *
|27:36
|24
|4/5
|80.0%
|3/10
|30.0%
|7/7
|100.0%
|0
|6
|6
|4
|1
|2
|0
|2
|27
|6
|A. Pajola *
|21:35
|6
|1/2
|50.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0
|2
|2
|5
|1
|1
|0
|3
|9
|7
|S. Niang
|20:52
|10
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|5
|1
|6
|2
|0
|2
|1
|2
|13
|9
|A. Smailagic *
|15:54
|3
|0/3
|0.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|11
|B. Taylor
|05:41
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-3
|23
|D. Hackett
|21:14
|5
|1/4
|25.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|10
|30
|M. Morgan
|16:36
|6
|0/2
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|5
|31
|A. Diarra
|09:19
|6
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|2
|1
|12
|34
|K. Jallow *
|24:53
|5
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|3
|0
|3
|2
|0
|2
|0
|5
|2
|35
|M. Diouf
|18:41
|4
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|4
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|3
|45
|N. Akele *
|02:25
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|77
|15/32
|46.9%
|11/33
|33.3%
|14/16
|87.5%
|15
|29
|44
|18
|5
|13
|4
|21
|87
|AS Monaco
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|E. Okobo
|24:27
|7
|2/5
|40.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|6
|0
|3
|0
|2
|7
|4
|J. Blossomgame
|17:19
|6
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|10
|D. Theis *
|25:07
|10
|3/4
|75.0%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|0
|1
|1
|2
|2
|17
|11
|A. Diallo *
|26:19
|11
|2/9
|22.2%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|2
|3
|2
|1
|5
|4
|13
|K. Hayes
|14:53
|4
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|-3
|15
|N. Calathes
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Tarpey
|04:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|12:32
|3
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|32
|M. Strazel *
|20:15
|6
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|20
|33
|N. Mirotic *
|22:41
|16
|1/2
|50%
|4/6
|66.7%
|2/4
|50%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|0
|3
|13
|55
|M. James *
|32:26
|10
|0/7
|0%
|1/4
|25%
|7/7
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|3
|TOTAL
|200:00
|73
|12/36
|33.3%
|11/26
|42.3%
|16/19
|84.2%
|9
|24
|33
|17
|6
|9
|4
|19
|80
