Η Βίρτους Μπολόνια υπέταξε τη Μονακό με 77-73 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-2, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Η Βίρτους ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 77-73.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε τη διαφορά απέναντι στους Μονεγάσκους που είχαν την ευκαιρία τους να στείλουν το ματς στην παράταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μείωσε στους τρεις (76-73), με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να αστοχεί στο σουτ που θα ισοφάριζε και ενδεχομένως θα έστελνε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.

Βίρτους-Μονακό: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (19-19), με τη Βίρτους να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 37-34. Οι Ιταλοί σούταραν με 7/13 δίποντα και 7/20 τρίποντα, μάζεψαν οκτώ επιθετικά ριμπάουντ και είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κάρσεν Έντουαρντς (11 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι σούταραν με 45.5% στο τρίποντο (5/11), μοιράζοντας εννέα ασίστ για πέντε λάθη, με τον Νίκολα Μίροτιτς να σημειώνει 10 πόντους.

Η Μονακό πίεσε στη συνέχεια, όμως η Βίρτους Μπολόνια διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 13-6, με τη Βίρτους να «χτίζει» διψήφιες διαφορές και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίεσε όμως η Βίρτους έφτασε στη νίκη με 77-73.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73.

Ο MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 27:36.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους.

Virtus Bologna 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 L. Vildoza 15:14 8 1/2 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 2 11 3 C. Edwards * 27:36 24 4/5 80.0% 3/10 30.0% 7/7 100.0% 0 6 6 4 1 2 0 2 27 6 A. Pajola * 21:35 6 1/2 50.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0 2 2 5 1 1 0 3 9 7 S. Niang 20:52 10 4/6 66.7% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 5 1 6 2 0 2 1 2 13 9 A. Smailagic * 15:54 3 0/3 0.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 -1 11 B. Taylor 05:41 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 23 D. Hackett 21:14 5 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 10 30 M. Morgan 16:36 6 0/2 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 0 2 1 5 31 A. Diarra 09:19 6 2/2 100.0% 0/0 0.0% 2/3 66.7% 1 3 4 0 0 0 2 1 12 34 K. Jallow * 24:53 5 0/1 0.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 0 3 2 0 2 0 5 2 35 M. Diouf 18:41 4 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 0 2 1 3 3 45 N. Akele * 02:25 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 Team/Coaches 0 3 3 0 0 3 0 0 0 TOTAL 200 77 15/32 46.9% 11/33 33.3% 14/16 87.5% 15 29 44 18 5 13 4 21 87