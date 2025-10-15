Βίρτους-Μονακό 77-73: Λύγισε τους Μονεγάσκους με σπουδαίο Κάρσεν Έντουαρντς

Η Βίρτους Μπολόνια υπέταξε τη Μονακό με 77-73 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-2, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Η Βίρτους ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 77-73.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε τη διαφορά απέναντι στους Μονεγάσκους που είχαν την ευκαιρία τους να στείλουν το ματς στην παράταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μείωσε στους τρεις (76-73), με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να αστοχεί στο σουτ που θα ισοφάριζε και ενδεχομένως θα έστελνε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.

Βίρτους-Μονακό: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (19-19), με τη Βίρτους να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 37-34. Οι Ιταλοί σούταραν με 7/13 δίποντα και 7/20 τρίποντα, μάζεψαν οκτώ επιθετικά ριμπάουντ και είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κάρσεν Έντουαρντς (11 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι σούταραν με 45.5% στο τρίποντο (5/11), μοιράζοντας εννέα ασίστ για πέντε λάθη, με τον Νίκολα Μίροτιτς να σημειώνει 10 πόντους.

Η Μονακό πίεσε στη συνέχεια, όμως η Βίρτους Μπολόνια διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 13-6, με τη Βίρτους να «χτίζει» διψήφιες διαφορές και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίεσε όμως η Βίρτους έφτασε στη νίκη με 77-73.

 

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73.

Ο MVP: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 27:36.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους.

Virtus Bologna2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1L. Vildoza15:1481/250.0%2/450.0%0/00.0%1233000211
3C. Edwards *27:36244/580.0%3/1030.0%7/7100.0%0664120227
6A. Pajola *21:3561/250.0%1/333.3%1/250.0%022511039
7S. Niang20:52104/666.7%0/00.0%2/2100.0%5162021213
9A. Smailagic *15:5430/30.0%1/520.0%0/00.0%22400001-1
11B. Taylor05:4100/00.0%0/20.0%0/00.0%00000100-3
23D. Hackett21:1451/425.0%1/333.3%0/00.0%0441200010
30M. Morgan16:3660/20.0%2/450.0%0/00.0%123110215
31A. Diarra09:1962/2100.0%0/00.0%2/366.7%1340002112
34K. Jallow *24:5350/10.0%1/250.0%2/2100.0%303202052
35M. Diouf18:4142/540.0%0/00.0%0/00.0%246002133
45N. Akele *02:2500/00.0%0/00.0%0/00.0%00000001-1
Team/Coaches033003000
TOTAL2007715/3246.9%11/3333.3%14/1687.5%1529441851342187
AS Monaco2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0E. Okobo24:2772/540.0%1/425.0%0/00.0%134603027
4J. Blossomgame17:1962/366.7%0/10.0%2/2100%2240010010
10D. Theis *25:07103/475.0%1/1100%1/1100%2460112217
11A. Diallo *26:19112/922.2%2/450%1/250%123232154
13K. Hayes14:5342/450%0/00%0/00%01100110-3
15N. Calathes00:0000/00%0/00%0/00%000000000
22T. Tarpey04:0100/00%0/00%0/00%112000002
23J. Begarin00:0000/00%0/00%0/00%000000000
26N. Nedovic12:3230/00%1/425%0/00%000000017
32M. Strazel *20:1560/20%1/250%3/3100%0222010120
33N. Mirotic *22:41161/250%4/666.7%2/450%1560100313
55M. James *32:26100/70%1/425%7/7100%022000043
TOTAL200:007312/3633.3%11/2642.3%16/1984.2%92433176941980
     

