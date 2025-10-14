Η Μπάγερν Μονάχου πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο σε ένα παιχνίδι που σημειώθηκαν συνολικά 117 πόντοι, επικρατώντας με 64-53.

Η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 64-53, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2 και ρίχνοντας τους Ιταλούς στο 1-3 σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και τους φιλοξενούμενους να κάνουν 15 λάθη.

Μπάγερν-Αρμάνι: Το ματς

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Αρμάνι, ωστόσο η ομάδα του Έτορε Μεσίνα πέρασε μπροστά στο σκορ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 28-33. Οι Βαυαροί ανέκτησαν το προβάδισμα και τελικά έφτασαν στη νίκη με 64-53, σουτάροντας 16/33 δίποντα και 6/25 τρίποντα, με πρώτους σκόρερ τους Λούτσιτς (15 π.), Ομπστ (14 π., 3/9 τρίπ.) και Μπάλντγουιν (11 π., 1/6 τρίπ.). Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι που παρατάχθηκε χωρίς τον Ζακ Λεντέι, είχε μόλις 3/19 τρίποντα (15,8%) και σημείωσε 10 ασίστ για 15 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53.

O MVP: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 27:19.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 11 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 8 κερδισμένα φάουλ σε 30 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 3/19 τρίποντα της Αρμάνι.