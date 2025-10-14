Η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 64-53, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2 και ρίχνοντας τους Ιταλούς στο 1-3 σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και τους φιλοξενούμενους να κάνουν 15 λάθη.
Μπάγερν-Αρμάνι: Το ματς
Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Αρμάνι, ωστόσο η ομάδα του Έτορε Μεσίνα πέρασε μπροστά στο σκορ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 28-33. Οι Βαυαροί ανέκτησαν το προβάδισμα και τελικά έφτασαν στη νίκη με 64-53, σουτάροντας 16/33 δίποντα και 6/25 τρίποντα, με πρώτους σκόρερ τους Λούτσιτς (15 π.), Ομπστ (14 π., 3/9 τρίπ.) και Μπάλντγουιν (11 π., 1/6 τρίπ.). Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι που παρατάχθηκε χωρίς τον Ζακ Λεντέι, είχε μόλις 3/19 τρίποντα (15,8%) και σημείωσε 10 ασίστ για 15 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53.
O MVP: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 27:19.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 11 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 8 κερδισμένα φάουλ σε 30 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 3/19 τρίποντα της Αρμάνι.: Τα 3/19 τρίποντα της Αρμάνι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.