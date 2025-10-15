Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100: Ο Μίτσιτς και ένα μεγάλο σουτ του Κρις Τζόουνς «σφράγισε» το «διπλό»

Δημήτρης Οικονόμου
Η Χάποελ Τελ Αβίβ χρειάστηκε ένα μεγάλο σουτ του Κρις Τζόουνς όταν αγχώθηκε και έτσι πέρασε με 100-93 από την έδρα της Βαλένθια, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, υπό τον φόβο των επεισοδίων λόγω της παρουσίας ισραηλινής ομάδας, η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε από τη Βαλένθια με ένα επιθετικό πάρτι!

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά χρειάστηκε ένα πολύ μεγάλο σουτ του Κρις Τζόουνς, όταν η Βαλένθια μείωσε στον πόντο, για να «κλειδώσει» τη νίκη. Σπουδαία εμφάνιση από τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν αυτή που μπήκε πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση, προσπερνώντας με 7-17 (6') και λίγο αργότερα φτάνοντας τη διαφορά στους 13 (14-27, 9') με το τρίποντο του Μπλέικνι.

Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να έχει πολλά κέφτια, η Χάποελ συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Ο Μπλέικνι ευστόχησε ξανά για τρεις, στέλνοντας ξανά τη διαφορά στους 10 (30-40, 14'), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν διαδοχικά μακρινά σουτ σε εκείνο το σημείο και να κλείνουν τη διαφορά στο 47-49.

 

Η Χάποελ, όμως, συνέχισε να βρίσκει απειλή και από την περίμετρο, αλλά να έχει και τον Τζόναθαν Μότλεϊ να τελειώνει μπάλες κοντά στο καλάθι και τον Μίτσιτς να σκοράρει από παντού. Από το 52-54 και έπειτα, η Χάποελ ξέφυγε και πάλι, συντηρώντας διψήφιες διαφορές.

Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και επέστρεψαν όταν πήρε... φωτιά ο Ομάρι Μουρ, μειώνοντας σε 90-91, με τον Κρις Τζόουνς να πετυχαίνει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο από τη γωνία για το 90-94 (38'). Ο ίδιος σκόραρε για το 91-96 στα 25'' και «κλείδωσε» το ματς για τους Ισραηλινούς.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100

MVP: Αναμφίβολα ο Βασίλιε Μίτσιτς με 24 πόντους, έχοντας 7/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ομάρι Μουρ πάλεψε στο σκοράρισμα με 22 πόντους, ενώ ο Ντάριους Τόμπσον έκανε πολύ γεμάτο ματς με 13 πόντους, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 1/7 τρίποντα του Ντάριους Τόμπσον.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0B. Badio20:23104/944.4%2/366.7%2/633.3%0/00%2241301099
1K. Taylor21:0982/728.6%0/10%2/633.3%2/2100%0550331066
2J. Puerto *10:2000/20%0/10%0/10%0/00%01100000-1-1
3N. Reuvers20:34135/955.6%2/633.3%3/3100%0/00%033021021111
4J. Pradilla *22:1442/450%2/366.7%0/10%0/00%1121310033
5S. De Larrea14:2041/425%0/10%1/333.3%1/250%0224201088
6X. Lopez-Arostegui08:3121/425%1/250%0/20%0/00%2021111011
10O. Moore *22:27227/1070%4/580%3/560%5/955.6%011412102323
12N. Sako *18:22115/955.6%5/862.5%0/00%1/1100%123122011010
13D. Thompson *22:50135/1338.5%4/666.7%1/714.3%2/2100%246821302121
24M. Costello18:5063/475%1/1100%1/1100%1/250%1231121199
32I. Nogues00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches31401
TOTAL2009334/7247.2%21/3756.8%13/3537.1%12/1866.7%12243621211394103
Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0J. Motley19:04146/785.7%6/785.7%0/00%2/2100%303011011616
1C. Jones *25:43125/1050%3/742.9%2/366.7%0/00%033842301717
2A. Blakeney22:58176/1250%1/425%5/862.5%0/00%000130001212
3E. Bryant *33:01165/955.6%3/475%2/450%4/580%246204202222
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11T. Ennis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17C. Malcolm08:4900/10%0/00%0/10%0/00%00000000-1-1
21T. Odiase00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22V. Micic *29:29249/1560%7/977.8%2/633.3%4/4100%011622202828
24I. Wainright *25:0931/425%0/00%1/250%0/00%0552300088
25D. Oturu *25:1283/742.9%3/742.9%0/00%2/2100%0441222077
41T. Ginat10:3542/540%2/366.7%0/20%0/00%02214200-3-3
Team/Coaches17804
TOTAL20010037/6755.2%25/4161.0%12/2646.2%14/1593.3%6263221191391117

     

