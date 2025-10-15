Η Ρεάλ προηγήθηκε έως και με διαφορά 21 πόντων απέναντι στην Παρτίζαν, τελικώς όμως χρειάστηκαν δύο μεγάλα καλάθια από τους Λάιλς, Μαλεντόν για να κλειδώσει τη νίκη με 93-86 στη Μαδρίτη για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Για περίπου 34 λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε δίχως αντίπαλο καθώς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Παρτίζαν γοητεύοντας μάλιστα με το παιχνίδι της και με την επιθετική πολυφωνία της. Ξαφνικά, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τρομερή επιστροφή με επιμέρους σκορ 19-4 και μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Εκεί, ο Λάιλς έκανε τη διαφορά για τους Μαδριλένους όπως κι ένα μεγάλο σουτ του Μαλεντόν.

Ο αγώνας

Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο δεκάλεπτο (24-12) έχοντας πρωταγωνιστή τον Ταβάρες (8π.) καθώς η Παρτίζαν υστέρησε στην άμυνα και επιθετικά ήταν απελπιστικά άστοχη (1/6 από μακρινή απόσταση). Ο Λάιλς έκανε θραύση στα πρώτα 90’’ της δεύτερης περιόδου και η διαφορά πήγε στο +18 (32-14). Κι έτσι τα επόμενα λεπτά μετατράπηκαν σε μάχη επιβίωσης στον αγώνα για τη σερβική ομάδα και ευκαιρία διαχείρισης υλικού για τη Ρεάλ, την οποία αξιοποίησε στο έπακρο ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η δυσφορία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε ακόμη πιο έντονη στο δεύτερο δεκάλεπτο αφού η Παρτίζαν βελτίωσε τη σχέση της με το αντίπαλο καλάθι (44-29, 17’) αλλά παρέμεινε ευάλωτη στην άμυνα. Χεζόνια και Μαλεντόν έκαναν ό,τι ήθελαν στις κατοχές της Ρεάλ. Τα τρίποντα του Οκέκε οδήγησαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (52-33) στο τέλος του ημιχρόνου. Σ' εκείνο το σημείο οι Ισπανοί είχαν ακρίβεια της τάξεως του 75% (12/16) στα δίποντα και 43% (7/16) στα τρίποντα.

Οι οκτώ συνεχόμενοι πόντοι του Τζαμπάρι Πάρκερ θα μπορούσαν να σημάνουν το σύνθημα της αντεπίθεσης για την Παρτίζαν στις αρχές της δεύτερης περιόδου αλλά η παραγωγή στην επίθεση δεν συνδυάστηκε με την αμυντική βελτίωση (61-45, 23'). Στις επόμενες έξι επιθέσεις της, η Ρεάλ μέτρησε τέσσερα λάθη και δύο άστοχα σουτ αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το... bonus (67-51, 27').

Ομοίως και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Ρεάλ χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρεις τους πρώτους πόντους της αλλά η Παρτίζαν δεν έδειχνε ικανή (80-61, 34'). Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει και η Ρεάλ στρογγυλοκάθισε στη μεγάλη διαφορά, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με επιμέρους σκορ 4-16 (84-77, 37'). Οι γηπεδούχοι ξαφνικά απέκτησαν πίεση κι αυτή έγινε εντονότερη έπειτα από ένα απίστευτο τρίποντο του Ουάσινγκτον (84-80).

Ένα καλάθι του Λάιλς έδωσε οξυγόνο στους Ισπανούς καθώς όμως η άμυνα δεν βγήκε, χρειάστηκε ένα τρίποντο του Μαλεντόν (89-82, 39') για να πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ρεάλ έπαιξε καλή άμυνα και παράλληλα της πολυφωνίας της στην επίθεση είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά του. Σε όλο το παιχνίδι, η ισπανική ομάδα πορεύτηκε με ποσοστό ευστοχίας άνω του 75% στο δίποντο. Στο τέλος βέβαια, λίγο έλειψε να ακυρώσει την προσπάθειά της.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι ο Τρέι Λάιλς καθώς έβαλε και τους τέσσερις από τους έξι τελευταίους πόντους της Ρεάλ που έκριναν τον αγώνα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταβάρες, Μαλεντόν, Χεζόνια και Οκέκε. Ο πρώτος ήταν εξαιρετικός και ο δεύτερος έβαλε το σουτ του αγώνα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Ταϊρίκ Τζόουνς, Ποκουσέφσκι και Μπόνγκα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάμπαρι Πάρκερ δικαιολόγησε το μεροκάματο. Το ίδιο και ο Οσετκόφσκι. Ο Ουάσινγκτον το έκανε στην τελευταία περίοδο όπου σημείωσε 11 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η πολυφωνία της Ρεάλ στην επίθεση και η δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικών πρωταγωνιστών.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αλλοπρόσαλλη εικόνα της Παρτίζαν στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Εξαφανισμένη για τρία δεκάλεπτα, εξαιρετική στο τελευταίο αλλά δεν η απέλπιδα προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles 20:06 17 5/6 83.3% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2 3 5 1 1 2 2 1 24 24 1 D. Kramer * 13:33 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 -4 -4 7 F. Campazzo 24:42 2 1/3 33.3% 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 6 1 6 0 0 -1 -1 8 C. Okeke * 21:09 14 1/1 100.0% 4/6 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 17 17 11 M. Hezonja 16:10 12 2/4 50.0% 2/6 33.3% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 11 11 12 T. Maledon 14:15 16 3/4 75.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 7/7 100% 1 2 3 3 6 1 1 0 22 22 14 G. Deck 23:34 6 2/2 100.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0 5 5 1 1 1 0 0 9 9 16 U. Garuba 06:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 -3 20 B. Fernando 05:17 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 1 4 2 0 0 -1 -1 22 W. Tavares * 26:46 19 7/8 87.5% 7/8 87.5% 0/0 0% 5/5 100% 2 6 8 0 4 1 0 2 27 27 23 S. Llull 12:45 3 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 24 A. Feliz * 15:01 2 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 TOTAL 200 93 23/31 74.2% 10/30 33.3% 10/30 33.3% 17/19 89.5% 10 26 36 19 23 14 4 3 104