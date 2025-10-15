Για περίπου 34 λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε δίχως αντίπαλο καθώς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Παρτίζαν γοητεύοντας μάλιστα με το παιχνίδι της και με την επιθετική πολυφωνία της. Ξαφνικά, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τρομερή επιστροφή με επιμέρους σκορ 19-4 και μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Εκεί, ο Λάιλς έκανε τη διαφορά για τους Μαδριλένους όπως κι ένα μεγάλο σουτ του Μαλεντόν.
Ο αγώνας
Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο δεκάλεπτο (24-12) έχοντας πρωταγωνιστή τον Ταβάρες (8π.) καθώς η Παρτίζαν υστέρησε στην άμυνα και επιθετικά ήταν απελπιστικά άστοχη (1/6 από μακρινή απόσταση). Ο Λάιλς έκανε θραύση στα πρώτα 90’’ της δεύτερης περιόδου και η διαφορά πήγε στο +18 (32-14). Κι έτσι τα επόμενα λεπτά μετατράπηκαν σε μάχη επιβίωσης στον αγώνα για τη σερβική ομάδα και ευκαιρία διαχείρισης υλικού για τη Ρεάλ, την οποία αξιοποίησε στο έπακρο ο Σέρτζιο Σκαριόλο.
Η δυσφορία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε ακόμη πιο έντονη στο δεύτερο δεκάλεπτο αφού η Παρτίζαν βελτίωσε τη σχέση της με το αντίπαλο καλάθι (44-29, 17’) αλλά παρέμεινε ευάλωτη στην άμυνα. Χεζόνια και Μαλεντόν έκαναν ό,τι ήθελαν στις κατοχές της Ρεάλ. Τα τρίποντα του Οκέκε οδήγησαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (52-33) στο τέλος του ημιχρόνου. Σ' εκείνο το σημείο οι Ισπανοί είχαν ακρίβεια της τάξεως του 75% (12/16) στα δίποντα και 43% (7/16) στα τρίποντα.
Οι οκτώ συνεχόμενοι πόντοι του Τζαμπάρι Πάρκερ θα μπορούσαν να σημάνουν το σύνθημα της αντεπίθεσης για την Παρτίζαν στις αρχές της δεύτερης περιόδου αλλά η παραγωγή στην επίθεση δεν συνδυάστηκε με την αμυντική βελτίωση (61-45, 23'). Στις επόμενες έξι επιθέσεις της, η Ρεάλ μέτρησε τέσσερα λάθη και δύο άστοχα σουτ αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το... bonus (67-51, 27').
Ομοίως και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Ρεάλ χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρεις τους πρώτους πόντους της αλλά η Παρτίζαν δεν έδειχνε ικανή (80-61, 34'). Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει και η Ρεάλ στρογγυλοκάθισε στη μεγάλη διαφορά, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με επιμέρους σκορ 4-16 (84-77, 37'). Οι γηπεδούχοι ξαφνικά απέκτησαν πίεση κι αυτή έγινε εντονότερη έπειτα από ένα απίστευτο τρίποντο του Ουάσινγκτον (84-80).
Ένα καλάθι του Λάιλς έδωσε οξυγόνο στους Ισπανούς καθώς όμως η άμυνα δεν βγήκε, χρειάστηκε ένα τρίποντο του Μαλεντόν (89-82, 39') για να πέσουν οι τίτλοι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ρεάλ έπαιξε καλή άμυνα και παράλληλα της πολυφωνίας της στην επίθεση είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά του. Σε όλο το παιχνίδι, η ισπανική ομάδα πορεύτηκε με ποσοστό ευστοχίας άνω του 75% στο δίποντο. Στο τέλος βέβαια, λίγο έλειψε να ακυρώσει την προσπάθειά της.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι ο Τρέι Λάιλς καθώς έβαλε και τους τέσσερις από τους έξι τελευταίους πόντους της Ρεάλ που έκριναν τον αγώνα.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταβάρες, Μαλεντόν, Χεζόνια και Οκέκε. Ο πρώτος ήταν εξαιρετικός και ο δεύτερος έβαλε το σουτ του αγώνα.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Ταϊρίκ Τζόουνς, Ποκουσέφσκι και Μπόνγκα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάμπαρι Πάρκερ δικαιολόγησε το μεροκάματο. Το ίδιο και ο Οσετκόφσκι. Ο Ουάσινγκτον το έκανε στην τελευταία περίοδο όπου σημείωσε 11 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η πολυφωνία της Ρεάλ στην επίθεση και η δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικών πρωταγωνιστών.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αλλοπρόσαλλη εικόνα της Παρτίζαν στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Εξαφανισμένη για τρία δεκάλεπτα, εξαιρετική στο τελευταίο αλλά δεν η απέλπιδα προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles
|20:06
|17
|5/6
|83.3%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|1
|2
|2
|1
|24
|24
|1
|D. Kramer *
|13:33
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|-4
|-4
|7
|F. Campazzo
|24:42
|2
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|6
|1
|6
|0
|0
|-1
|-1
|8
|C. Okeke *
|21:09
|14
|1/1
|100.0%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|17
|11
|M. Hezonja
|16:10
|12
|2/4
|50.0%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|1
|1
|0
|0
|11
|11
|12
|T. Maledon
|14:15
|16
|3/4
|75.0%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|7/7
|100%
|1
|2
|3
|3
|6
|1
|1
|0
|22
|22
|14
|G. Deck
|23:34
|6
|2/2
|100.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0
|5
|5
|1
|1
|1
|0
|0
|9
|9
|16
|U. Garuba
|06:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-3
|-3
|20
|B. Fernando
|05:17
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|4
|2
|0
|0
|-1
|-1
|22
|W. Tavares *
|26:46
|19
|7/8
|87.5%
|7/8
|87.5%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|2
|6
|8
|0
|4
|1
|0
|2
|27
|27
|23
|S. Llull
|12:45
|3
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|24
|A. Feliz *
|15:01
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|TOTAL
|200
|93
|23/31
|74.2%
|10/30
|33.3%
|10/30
|33.3%
|17/19
|89.5%
|10
|26
|36
|19
|23
|14
|4
|3
|104
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head Coach: Zeljko Obradovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|C. Jones *
|31:38
|10
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|4
|2
|0
|1
|-1
|7
|3
|M. Muurinen
|03:29
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|7
|4
|D. Washington
|13:41
|11
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|7
|7
|5
|D. Osetkowski
|24:18
|11
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|1
|5
|6
|2
|5
|0
|1
|0
|20
|20
|8
|M. Bosnjakovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|V. Marinkovic
|20:18
|13
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|2
|0
|19
|19
|11
|A. Pokusevski
|04:09
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|12
|S. Brown *
|29:09
|8
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|1
|2
|4
|4
|17
|I. Bonga *
|22:29
|5
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|4
|19
|A. Lakic
|05:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|22
|J. Parker *
|24:49
|23
|5/7
|71.4%
|5/7
|71.4%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|19
|19
|88
|T. Jones *
|20:18
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3/8
|37.5%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|4
|4
|Team/Coaches
|7
|17
|24
|15
|17
|7
|5
|4
|92
|TOTAL
|200:00
|86
|18/33
|54.5%
|18/33
|54.5%
|11/26
|42.3%
|17/22
|77.3%
|7
|17
|24
|15
|17
|7
|5
|4
|92
