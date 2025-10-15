Ρεάλ - Παρτιζάν 93-86: Η πολυφωνία νίκησε τις τάσεις... αυτοχειρίας

Βασίλης Βλαχόπουλος
Η Ρεάλ προηγήθηκε έως και με διαφορά 21 πόντων απέναντι στην Παρτίζαν, τελικώς όμως χρειάστηκαν δύο μεγάλα καλάθια από τους Λάιλς, Μαλεντόν για να κλειδώσει τη νίκη με 93-86 στη Μαδρίτη για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Για περίπου 34 λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε δίχως αντίπαλο καθώς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Παρτίζαν γοητεύοντας μάλιστα με το παιχνίδι της και με την επιθετική πολυφωνία της. Ξαφνικά, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τρομερή επιστροφή με επιμέρους σκορ 19-4 και μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Εκεί, ο Λάιλς έκανε τη διαφορά για τους Μαδριλένους όπως κι ένα μεγάλο σουτ του Μαλεντόν.

Ο αγώνας

Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο δεκάλεπτο (24-12) έχοντας πρωταγωνιστή τον Ταβάρες (8π.) καθώς η Παρτίζαν υστέρησε στην άμυνα και επιθετικά ήταν απελπιστικά άστοχη (1/6 από μακρινή απόσταση). Ο Λάιλς έκανε θραύση στα πρώτα 90’’ της δεύτερης περιόδου και η διαφορά πήγε στο +18 (32-14). Κι έτσι τα επόμενα λεπτά μετατράπηκαν σε μάχη επιβίωσης στον αγώνα για τη σερβική ομάδα και ευκαιρία διαχείρισης υλικού για τη Ρεάλ, την οποία αξιοποίησε στο έπακρο ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η δυσφορία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε ακόμη πιο έντονη στο δεύτερο δεκάλεπτο αφού η Παρτίζαν βελτίωσε τη σχέση της με το αντίπαλο καλάθι (44-29, 17’) αλλά παρέμεινε ευάλωτη στην άμυνα. Χεζόνια και Μαλεντόν έκαναν ό,τι ήθελαν στις κατοχές της Ρεάλ. Τα τρίποντα του Οκέκε οδήγησαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (52-33) στο τέλος του ημιχρόνου. Σ' εκείνο το σημείο οι Ισπανοί είχαν ακρίβεια της τάξεως του 75% (12/16) στα δίποντα και 43% (7/16) στα τρίποντα.

Οι οκτώ συνεχόμενοι πόντοι του Τζαμπάρι Πάρκερ θα μπορούσαν να σημάνουν το σύνθημα της αντεπίθεσης για την Παρτίζαν στις αρχές της δεύτερης περιόδου αλλά η παραγωγή στην επίθεση δεν συνδυάστηκε με την αμυντική βελτίωση (61-45, 23'). Στις επόμενες έξι επιθέσεις της, η Ρεάλ μέτρησε τέσσερα λάθη και δύο άστοχα σουτ αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το... bonus (67-51, 27').

 

Ομοίως και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Ρεάλ χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρεις τους πρώτους πόντους της αλλά η Παρτίζαν δεν έδειχνε ικανή (80-61, 34'). Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει και η Ρεάλ στρογγυλοκάθισε στη μεγάλη διαφορά, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με επιμέρους σκορ 4-16 (84-77, 37'). Οι γηπεδούχοι ξαφνικά απέκτησαν πίεση κι αυτή έγινε εντονότερη έπειτα από ένα απίστευτο τρίποντο του Ουάσινγκτον (84-80).

Ένα καλάθι του Λάιλς έδωσε οξυγόνο στους Ισπανούς καθώς όμως η άμυνα δεν βγήκε, χρειάστηκε ένα τρίποντο του Μαλεντόν (89-82, 39') για να πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ρεάλ έπαιξε καλή άμυνα και παράλληλα της πολυφωνίας της στην επίθεση είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά του. Σε όλο το παιχνίδι, η ισπανική ομάδα πορεύτηκε με ποσοστό ευστοχίας άνω του 75% στο δίποντο. Στο τέλος βέβαια, λίγο έλειψε να ακυρώσει την προσπάθειά της.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι ο Τρέι Λάιλς καθώς έβαλε και τους τέσσερις από τους έξι τελευταίους πόντους της Ρεάλ που έκριναν τον αγώνα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ταβάρες, Μαλεντόν, Χεζόνια και Οκέκε. Ο πρώτος ήταν εξαιρετικός και ο δεύτερος έβαλε το σουτ του αγώνα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Ταϊρίκ Τζόουνς, Ποκουσέφσκι και Μπόνγκα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάμπαρι Πάρκερ δικαιολόγησε το μεροκάματο. Το ίδιο και ο Οσετκόφσκι. Ο Ουάσινγκτον το έκανε στην τελευταία περίοδο όπου σημείωσε 11 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η πολυφωνία της Ρεάλ στην επίθεση και η δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικών πρωταγωνιστών.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αλλοπρόσαλλη εικόνα της Παρτίζαν στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Εξαφανισμένη για τρία δεκάλεπτα, εξαιρετική στο τελευταίο αλλά δεν η απέλπιδα προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles20:06175/683.3%2/450.0%0/00.0%1/1100.0%235112212424
1D. Kramer *13:3300/00.0%0/20.0%0/00.0%0/00.0%00012100-4-4
7F. Campazzo24:4221/333.3%0/20.0%0/20.0%0/00.0%02261600-1-1
8C. Okeke *21:09141/1100.0%4/666.7%0/00%0/00%235000001717
11M. Hezonja16:10122/450.0%2/633.3%2/2100.0%2/2100.0%235111001111
12T. Maledon14:15163/475.0%1/333.3%2/366.7%7/7100%123361102222
14G. Deck23:3462/2100.0%0/20.0%2/2100.0%2/2100.0%0551110099
16U. Garuba06:4200/00%0/00%0/00%0/20%00001010-3-3
20B. Fernando05:1721/1100%0/00%1/1100%0/00%11214200-1-1
22W. Tavares *26:46197/887.5%7/887.5%0/00%5/5100%268041022727
23S. Llull12:4530/10%0/30%0/00%0/00%0003200011
24A. Feliz *15:0121/1100%0/20%1/250%0/00%0112000022
TOTAL2009323/3174.2%10/3033.3%10/3033.3%17/1989.5%10263619231443104
Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Zeljko ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1C. Jones *31:38103/742.9%3/742.9%0/20%4/4100%13414201-17
3M. Muurinen03:2900/00%0/00%0/10%0/00%00000000-17
4D. Washington13:41111/333.3%1/333.3%3/560%0/00%0112210077
5D. Osetkowski24:18111/333.3%1/333.3%1/250%6/6100%156250102020
8M. Bosnjakovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9V. Marinkovic20:18132/2100%2/2100%3/650%0/00%134210201919
11A. Pokusevski04:0900/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1-1
12S. Brown *29:0984/666.7%4/666.7%0/30%0/00%0113211244
17I. Bonga *22:2951/333.3%0/10%1/250%0/00%0111100044
19A. Lakic05:4200/00%0/00%0/00%0/00%0001000011
22J. Parker *24:49235/771.4%5/771.4%3/560%4/4100%011141101919
88T. Jones *20:1851/250%1/250%0/00%3/837.5%1122020044
Team/Coaches71724151775492
TOTAL200:008618/3354.5%18/3354.5%11/2642.3%17/2277.3%71724151775492
     

