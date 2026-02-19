Κάποτε ήταν ο Κολοκυθάς, τώρα...

Σε πλήρη αντίθεση με τη στάση ζωής και το ήθος του αείμνηστου Γιώργου Κολοκυθά, οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΕΟΚ Δήμου Ντικούδη δείχνουν ξένη και ασυνήθιστη συμπεριφορά για τον θεσμικό ρόλο που υπηρετεί.

Τις τελευταίες ημέρες το ελληνικό μπάσκετ βρέθηκε στη δίνη μιας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Δήμο Ντικούδη, ο οποίος υπηρετεί σήμερα ως αντιπρόεδρος και υπεύθυνος των Εθνικών Ομάδων στην ΕΟΚ, και την ΚΑΕ Αμαρουσίου, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του πρώτου που ουσιαστικά «φωτογραφίζουν» τον προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου και γενικότερα τη λειτουργία της ομάδας.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου με ανακοίνωση της επισήμανε πως θα κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Ντικούδη, θεωρώντας ότι οι δηλώσεις του ξεπέρασαν τα όρια ενός απλού σχολιασμού και αφορούν θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Από την πλευρά της η αντίδραση της ΕΟΚ ήταν άμεση, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος επέλεξε να παραπέμψει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, κρίνoντας πως το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ομάδας είναι συκοφαντικό και προσβλητικό προς τον Δήμο Ντικούδη.

Σε αυτήν τη συγκυρία αξίζει να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν προσωπικότητες στο ελληνικό μπάσκετ που, πέρα από τη σταδιοδρομία τους στον αγωνιστικό χώρο, αποτέλεσαν πρότυπα συμπεριφοράς και σεβασμού. Ο αείμνηστος Γιώργος Κολοκυθάς, για παράδειγμα, υπήρξε μια φυσιογνωμία που, ακόμη και στις πιο έντονες στιγμές διαφωνιών ή διενέξεων, δεν είχε ποτέ τέτοια αντιπαράθεση ή υπονοούμενα – απέφευγε να μεταφέρει κόντρες στον δημόσιο λόγο και προτίμησε να αφήσει το ήθος και τη σεμνότητα να καθορίσουν την παρουσία του στον χώρο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πολλοί θα θεωρούσαν πως διακρίνει την πραγματική αθλητική ηθική και πίστη στο άθλημα.

Αντίθετα, τα πρόσφατα σχόλια και ο τρόπος που εκφράστηκαν φαίνονται σε αρκετό κόσμο ως ξένη συμπεριφορά για κάποιον που υπηρετεί σήμερα θεσμικό ρόλο στην ΕΟΚ. Το γεγονός ότι ένας αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας δημοσιοποιεί αιχμηρές κρίσεις για τις επιδόσεις ή τη διαχείριση ενός συλλόγου, όταν ταυτόχρονα εμπλέκεται άμεσα θεσμικά, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πώς αξιολογείται η δημόσια εικόνα της Ομοσπονδίας συνολικά και πώς αντιμετωπίζεται το άθλημα από τα ανώτατα όργανά του.

Η ουσία της συζήτησης, όμως, δεν πρέπει να χάνεται. Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και ήθος – όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις όσων έχουν επιλεγεί να το διοικούν και να το εκπροσωπούν. Και σε αυτό το πλαίσιο, η σύγκριση με προσωπικότητες όπως ο αείμνηστος Γιώργος Κολοκυθάς, καθιστά πιο έντονη την ανάγκη για έναν πιο ευγενικό, μετρημένο και θεσμικά υπεύθυνο δημόσιο λόγο από τους ιθύνοντες του αθλήματος.



ΥΓ: Και στα δικά του social media o Δήμος Ντικούδης εκτός από πρώην αθλητής με σπουδαία καριέρα παραμένει αντιπρόεδρος της ΕΟΚ.