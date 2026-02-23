Ο Παναθηναϊκός μέσω ενός βίντεο στα social media, δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε για 22η φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Ελλάδος, με τον Χέιζ-Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του Αμερικανού από τον μεγάλο τελικό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ και πήρε «σπίτι» του το βραβείου το πολυτιμότερου έξι μέρες από την άφιξή του στη χώρα μας.

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού:

«Από το ντεμπούτο του στον προημιτελικό μέχρι το να στέφεται ο Allwyn Final 8 MVP!

Παρακολουθήστε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Το πλήρες ταξίδι στην Κρήτη μέσα από το αποκλειστικό μας φακό.

Απολαύστε την εστίαση, τον αντίκτυπο και τις επιδόσεις και στα τρία παιχνίδια που οδήγησαν στον πρώτο του τίτλο στα «πράσινα» και το βραβείο του MVP.»