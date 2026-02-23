Παναθηναϊκός: Οι καλύτερες στιγμές του Χέιζ- Ντέιβις από τον τελικό!
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε για 22η φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Ελλάδος, με τον Χέιζ-Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP.
Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του Αμερικανού από τον μεγάλο τελικό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ και πήρε «σπίτι» του το βραβείου το πολυτιμότερου έξι μέρες από την άφιξή του στη χώρα μας.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού:
«Από το ντεμπούτο του στον προημιτελικό μέχρι το να στέφεται ο Allwyn Final 8 MVP!
Παρακολουθήστε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Το πλήρες ταξίδι στην Κρήτη μέσα από το αποκλειστικό μας φακό.
Απολαύστε την εστίαση, τον αντίκτυπο και τις επιδόσεις και στα τρία παιχνίδια που οδήγησαν στον πρώτο του τίτλο στα «πράσινα» και το βραβείο του MVP.»
𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒: 𝐍𝐢𝐠𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐲𝐞𝐬-𝐃𝐚𝐯𝐢𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 22, 2026
From his debut in the quarter final to being crowned the Allwyn Final 8 MVP! 💚
Watch @NIGEL_HAYES’s complete journey in Crete through our exclusive lens.
Enjoy the focus, the impact, and the performances across all three… pic.twitter.com/zz1cafQ8B3
