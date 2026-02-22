Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ήταν έξαλλος αμέσως μετά την ήττα της Μπεσίκτας από τη Φενέρμπαχτσε, κάνοντας επίθεση στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-74 και στέφθηκε Κυπελλούχος Τουρκίας για το 2026, με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να επιτίθεται σε έναν εκ των διαιτητών της αναμέτρησης, μετά τη λήξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός με το που τελείωσε ο αγώνα, κατευθύνθηκε προς το μέρος του διαιτητή, εκφράζοντάς του τα έντονα παράπονά του. Στις δηλώσεις του, στη συνέντευξη τύπου, απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Νιώθω απαίσια. Ακούστε, πριν απ’ όλα, η Φενερμπαχτσέ είναι πρωτοπόρος και η νυν πρωταθλήτρια της EuroLeague. Ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα με έναν σπουδαίο προπονητή. Σεβόμαστε όλα αυτά πάρα πολύ. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το αποδεχθώ άλλο.

Όλοι θα πουν “μα κόουτς, υπήρχε διαφορά 17 πόντων". Στο πρώτο ημίχρονο εκτελέσαμε έξι βολές, στο δεύτερο οκτώ. Εκείνοι είχαν πάνω από 30. Στον παίκτη μας, τον Ντότσον, σφυρίχτηκε τρίτο φάουλ και ήταν εκτός ρυθμού στη συνέχεια. Το ίδιο και στον Τζον Μάθιους. Ποιος να παίξει στη θέση τους; Είναι καλύτερη ομάδα και τους συγχαίρω, αλλά αφήστε μας να παίξουμε! Δεν χρειάζεται να είμαι προπονητής για να το δω αυτό, φαίνεται κι από τις εξέδρες. Συμβαίνει για πολλοστή φορά».

Δείτε το βίντεο: