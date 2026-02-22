Μονακό - Λε Μαν 103-79: Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη
'Εφτασε η ώρα για την πρώτη κούπα του Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητής. H Mονακό επικράτησε με 103-79 της Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup και έτσι άνοιξε λογαριασμό και ως head coach.
Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης και με πρώτο σκόρερ τον Οκόμπο με 19 πόντους. Ο Μπλόσομγκεϊμ είχε 17 πόντους και ο Τάις 15 με 9 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπερχαμένεσκελ είχε 22.
Η Μονακό κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας στις 26 του Φλεβάρη και θέλει να συνεχίσει με νίκες στη Εuroleague και να μείνει κοντά στον στόχο της εισόδου στα playoffs.
Τα δεκάλεπτα: 30-12, 53-40, 73-60, 103-79
Roca Nation, this one’s for you! Leaders Cup champs after a weekend of hard work together 🏆🫶 pic.twitter.com/RuUtuM0HIt— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) February 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.