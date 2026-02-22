Η Μονακό... καθάρισε τη Λε Μαν με 103-79, πήρε το Leaders Cup και ο Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο σαν προπονητής.

'Εφτασε η ώρα για την πρώτη κούπα του Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητής. H Mονακό επικράτησε με 103-79 της Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup και έτσι άνοιξε λογαριασμό και ως head coach.

Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης και με πρώτο σκόρερ τον Οκόμπο με 19 πόντους. Ο Μπλόσομγκεϊμ είχε 17 πόντους και ο Τάις 15 με 9 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπερχαμένεσκελ είχε 22.

Η Μονακό κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας στις 26 του Φλεβάρη και θέλει να συνεχίσει με νίκες στη Εuroleague και να μείνει κοντά στον στόχο της εισόδου στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 53-40, 73-60, 103-79